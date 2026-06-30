8 явлений на небе в июле 2026: два звездопада, Млечный Путь и комета

В июле 2026 года любителям ночного неба скучать не придётся. За месяц произойдут планетные сближения, метеорные потоки, встречи Луны с планетами и редкая возможность увидеть яркое сердце Млечного Пути. По данным National Geographic, в этом месяце нас ждут восемь крупных небесных событий, и большинство из них можно увидеть просто невооружённым глазом — нужны лишь чистое небо и правильное время. А полный календарь астрособытий 2026 года смотри тут.

Парад планет на рассвете: Сатурн, Марс и Плеяды в начале июля

Первая половина июля наградит тех, кто готов встать пораньше. В ночь на 7 и 8 июля Сатурн пройдёт рядом с Луной в фазе последней четверти — искать пару нужно у восточного горизонта после полуночи. Они останутся видны вместе до самого рассвета, образуя одно из самых красивых зрелищ месяца, доступных без всякой техники. К утру к ним присоединятся Марс и знаменитое звёздное скопление Плеяды.

А 11 июля сложится особенно фотогеничная картина: тонкий серп Луны образует компактный треугольник с оранжевым Марсом и голубоватыми звёздами Плеяд. Группа поднимется над восточным горизонтом примерно за два часа до восхода Солнца.

Невооружённым глазом всё прекрасно видно, но бинокль резко усиливает впечатление — он открывает десятки дополнительных звёзд внутри Плеяд, одного из ближайших и самых узнаваемых рассеянных скоплений. Тонкий серп Луны в этот момент тоже хорош для наблюдения: вдоль линии терминатора, границы света и тени, чётко проступают кратеры, горные хребты и долины.

Как новолуние 14 июля открывает яркое сердце Млечного Пути

Самая ценная возможность месяца связана с новолунием 14 июля. Когда яркий свет Луны не мешает, в тёмных местах внезапно становятся видны звёзды, далёкие туманности и шаровые скопления. Этот период считается лучшим в июле для наблюдения за светящимся центром Млечного Пути, чьё плотное ядро содержит около 100 миллиардов звёзд.

Небольшой практический нюанс: глазам нужно около тридцати минут, чтобы привыкнуть к темноте. Если уехать подальше от городских огней и дать зрению адаптироваться, галактический центр будет виден через южную часть неба без всякой оптики. Особенно хороши для этого национальные парки и сертифицированные «тёмные» зоны.

Опытные наблюдатели могут поискать туманность Кольцо и Большое скопление Геркулеса, а простой ориентир под названием «Чайник» в созвездии Стрельца укажет на самую яркую часть нашей галактики. Это одни из лучших условий для обзора Млечного Пути за весь год.

Венера, Оленья Луна и иллюзия огромной Луны

Вечерним наблюдателям тоже достанется награда. 17 июля яркая Венера окажется рядом с тонким серпом Луны над западным горизонтом вскоре после заката. Венера видна лишь пару часов, прежде чем зайти за горизонт, но её сияние делает это сближение одним из самых простых для наблюдения событий месяца. Для фотографов это отличная цель в сумерках, когда угасающий дневной свет окрашивает западное небо.

Затем внимание переключается на полнолуние 29 июля — так называемую Оленью Луну. Название связано с периодом, когда у самцов оленей быстро отрастают новые рога. Особенно эффектно эта полная Луна выглядит при восходе или заходе у самого горизонта. Другие даты и названия можно посмотреть в календаре полнолуний 2026 года.

Именно в такие моменты срабатывает лунная иллюзия — оптический эффект, из-за которого диск Луны у горизонта кажется больше, чем когда она стоит высоко в небе. На самом деле размер Луны не меняется, всё дело в восприятии нашего мозга. Сильнее всего эффект проявится вечерами 28 и 29 июля.

Два метеорных потока в конце июля: Дельта-Акварииды и Альфа-Каприкорниды

Месяц завершается сразу двумя метеорными потоками, которые достигают пика почти одновременно. Южные Дельта-Акварииды активны с 12 июля по 23 августа и выходят на максимум в ночи на 30 и 31 июля. При идеально тёмном небе они дают около 20 метеоров в час. Поток удобнее для наблюдателей Южного полушария, но многие метеоры видны и севернее, особенно из низких северных широт.

Одновременно с ними пик проходят Альфа-Каприкорниды — небольшой поток всего около пяти метеоров в час, зато знаменитый исключительно яркими болидами. Эти вспышки способны пробиться даже сквозь засветку от Луны. Но есть нюанс: в этом году пик обоих потоков придётся на яркую убывающую Луну. Её свет скроет часть слабых метеоров, поэтому «падающих звёзд» будет видно меньше.

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Возвращение кометы 10P для терпеливых наблюдателей

Июль предлагает не только планеты и метеоры. Весь месяц периодическая комета 10P постепенно становится ярче — она огибает Солнце примерно раз в пять лет. В начале июля, чтобы найти её рядом с созвездием Козерога, обычно нужен небольшой телескоп. Но к концу месяца комета становится достаточно яркой, чтобы под тёмным небом её можно было разглядеть в бинокль.

Своей максимальной яркости комета 10P достигнет уже в начале августа, но июль даёт отличную возможность следить за её возвращением. Вместе с планетными сближениями, фазами Луны, обзором Млечного Пути и двумя метеорными потоками комета дополняет программу, ради которой почти каждую неделю июля стоит выходить на улицу — после заката или перед рассветом.