Фильм «Искусственный интеллект» с Юрой Борисовым: дата выхода, сюжет и первые отзывы

21 января 2027 года в российский прокат выходит фильм «Искусственный интеллект», который в оригинале называется просто Artificial. Главную роль в нём исполнил Юра Борисов, который обрел большую популярность во всем мире. Это не фантастика о восстании машин, а драма, основанная на реальных событиях, связанных с нейросетью ChatGPT. Возможно, фильм можно будет добавить в наш список проектов с лучшими сюжетными поворотами, которые меняют всё.

В центре сюжета кризис OpenAI

Главное событие фильма — скандал в ноябре 2023 года. Тогда совет директоров OpenAI неожиданно уволил генерального директора Сэма Альтмана. Сотрудники фактически взбунтовались, и через несколько дней Альтман вернулся на свою должность.

При этом сюжет охватывает около двадцати лет. Он начинается в 2003 году, когда молодой Илья Суцкевер изучает нейросети у Джеффри Хинтона, одного из главных учёных в этой области, хотя корни идеи искусственного интеллекта уходят гораздо глубже. Потом появляются Альтман, Илон Маск и будущая команда OpenAI.

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Борисов сыграл Илью Суцкевера

Юра Борисов сыграл Илью Суцкевера — одного из основателей OpenAI и бывшего главного научного сотрудника компании. Именно Суцкевер входил в совет директоров, который в 2023 году проголосовал за увольнение Альтмана. В фильме его всё сильнее тревожит вопрос: понимают ли создатели ИИ, что именно они выпускают в мир? Альтман хочет двигаться вперёд как можно быстрее, а Суцкевер начинает бояться последствий.

Выглядит это неожиданно: прокатчик Neon собирается продвигать Борисова на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», а Эндрю Гарфилда — как актёра второго плана. Номинации пока нет, речь идёт только о кампании. Если номинация всё же будет, она станет для Борисова второй после «Аноры» и первой за главную роль.

Гарфилд стал Сэмом Альтманом

Сэма Альтмана играет Эндрю Гарфилд, технического директора OpenAI Миру Мурати — Моника Барбаро, Илона Маска — Айк Баринхолц, а Джеффри Хинтона — обладатель «Оскара» Марк Райлэнс. Гарфилд не встречался с Альтманом перед съёмками: несколько месяцев он изучал его интервью, голос, походку и манеру двигаться. Однажды Альтман сам случайно наткнулся на съёмочную площадку рядом с домом и увидел человека в такой же одежде и с похожим рюкзаком. Позже он сравнил это ощущение со «сбоем симуляции».

После работы над ролью Гарфилд, по его словам, стал осторожнее относиться к ИИ и перестал использовать ChatGPT вместо Google. Сам Альтман, посмотрев тизер, допустил, что фильм может оказаться хорошим, но предупредил, что точного пересказа событий от него ждать не стоит.

Местами это чёрная комедия

Фильм снял Лука Гуаданьино, режиссёр картин «Назови меня своим именем», «Суспирия» и «Претенденты». Сценарий написал Саймон Рич. Критики описывают картину как смесь корпоративной драмы, сатиры, чёрной комедии и почти технологического триллера. Сначала многие ситуации выглядят смешно и нелепо, но к финалу юмор сменяется тревогой: технология развивается быстрее, чем люди успевают договориться, кто должен её контролировать.

Фильм идёт 2 часа 20 минут. Музыку к нему написал Деймон Албарн, лидер Blur и один из создателей Gorillaz. Для картины он сочинил не только саундтрек, но и оригинальные песни.

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Amazon отказалась от готового фильма

Сначала фильм делали при участии Amazon MGM Studios. Бюджет оценивался примерно в 40 млн долларов, съёмки закончились, прошли тестовые показы. Но в июне 2026 года Amazon решила картину не выпускать, хотя незадолго до этого заключила с OpenAI крупную сделку, в которую входили инвестиции примерно на 50 млрд долларов.

Источники Los Angeles Times утверждали, что студию отпугнула жёсткая критика OpenAI и Альтмана. Официально Amazon этого не подтверждала и сказала лишь, что у другого прокатчика фильму будет лучше. Доказательств того, что Amazon отказалась от фильма по просьбе OpenAI, нет. В итоге мировые права купила независимая компания Neon, которая выпускала в США «Паразитов» и «Анору».

Критики особенно хвалят Борисова

Мировая премьера прошла 5 октября 2026 года на Нью-Йоркском кинофестивале. Отзывы в основном восторженные: на Rotten Tomatoes около 97% положительных рецензий, на Metacritic — примерно 75 баллов из 100. После выхода в широкий прокат эти цифры ещё могут измениться. Variety называет героя Борисова одновременно умным, тревожным и человечным, а The Hollywood Reporter считает, что именно этот персонаж не даёт фильму превратиться в злую сатиру на Кремниевую долину.

Есть и претензии. TheWrap пишет, что фильм порой слишком назидателен и разжёвывает зрителю собственную мысль. Screen Daily заметил, что сценарий при всей эффектности не всегда помогает по-настоящему понять людей, которые создали современную индустрию ИИ.

В России премьера 21 января

В США Neon выпустит фильм 25 декабря 2026 года, чтобы он успел поучаствовать в нынешнем сезоне кинопремий. Российский прокатчик «Вольга» 15 октября назвал дату выхода у нас — 21 января 2027 года, то есть примерно через месяц после американской премьеры. Официальное название в России — «Искусственный интеллект».

Вместе с датой появился дублированный тизер. По словам прокатчика, в русской версии Юра Борисов сам озвучил своего персонажа, так что у нас его героя можно будет услышать с родным голосом актёра.

Фильм для тех, кто далёк от нейросетей

Судя по первым отзывам, разбираться в программировании для этого фильма не нужно. Он о том, что бывает, когда небольшая группа очень умных и амбициозных людей получает технологию, способную изменить мир, а правил, как с ней обращаться, ещё никто не придумал. А для российского зрителя есть отдельный интерес: Борисов, после «Аноры» игравший в Голливуде заметную роль второго плана, здесь сыграл реального учёного в одной из самых обсуждаемых американских историй последних лет.

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До января ещё есть время, и его можно занять другими сильными картинами. Например, фильмами из подборки «Фильмы с неожиданным концом, которые хочется посмотреть дважды».