Фильм «Искусственный интеллект» с Юрой Борисовым: дата выхода, сюжет и первые отзывы

Рамис Ганиев

21 января 2027 года в российский прокат выходит фильм «Искусственный интеллект», который в оригинале называется просто Artificial. Главную роль в нём исполнил Юра Борисов, который обрел большую популярность во всем мире. Это не фантастика о восстании машин, а драма, основанная на реальных событиях, связанных с нейросетью ChatGPT. Возможно, фильм можно будет добавить в наш список проектов с лучшими сюжетными поворотами, которые меняют всё.

Кадр из фильма Искусственный интеллект

Кадр из фильма Искусственный интеллект

В центре сюжета кризис OpenAI

Главное событие фильма — скандал в ноябре 2023 года. Тогда совет директоров OpenAI неожиданно уволил генерального директора Сэма Альтмана. Сотрудники фактически взбунтовались, и через несколько дней Альтман вернулся на свою должность.

При этом сюжет охватывает около двадцати лет. Он начинается в 2003 году, когда молодой Илья Суцкевер изучает нейросети у Джеффри Хинтона, одного из главных учёных в этой области, хотя корни идеи искусственного интеллекта уходят гораздо глубже. Потом появляются Альтман, Илон Маск и будущая команда OpenAI.

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Борисов сыграл Илью Суцкевера

Юра Борисов сыграл Илью Суцкевера — одного из основателей OpenAI и бывшего главного научного сотрудника компании. Именно Суцкевер входил в совет директоров, который в 2023 году проголосовал за увольнение Альтмана. В фильме его всё сильнее тревожит вопрос: понимают ли создатели ИИ, что именно они выпускают в мир? Альтман хочет двигаться вперёд как можно быстрее, а Суцкевер начинает бояться последствий.

Выглядит это неожиданно: прокатчик Neon собирается продвигать Борисова на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», а Эндрю Гарфилда — как актёра второго плана. Номинации пока нет, речь идёт только о кампании. Если номинация всё же будет, она станет для Борисова второй после «Аноры» и первой за главную роль.

Юра Борисов в фильме Искусственный интеллект

Юра Борисов в фильме Искусственный интеллект

Гарфилд стал Сэмом Альтманом

Сэма Альтмана играет Эндрю Гарфилд, технического директора OpenAI Миру Мурати — Моника Барбаро, Илона Маска — Айк Баринхолц, а Джеффри Хинтона — обладатель «Оскара» Марк Райлэнс. Гарфилд не встречался с Альтманом перед съёмками: несколько месяцев он изучал его интервью, голос, походку и манеру двигаться. Однажды Альтман сам случайно наткнулся на съёмочную площадку рядом с домом и увидел человека в такой же одежде и с похожим рюкзаком. Позже он сравнил это ощущение со «сбоем симуляции».

После работы над ролью Гарфилд, по его словам, стал осторожнее относиться к ИИ и перестал использовать ChatGPT вместо Google. Сам Альтман, посмотрев тизер, допустил, что фильм может оказаться хорошим, но предупредил, что точного пересказа событий от него ждать не стоит.

Эндрю Гарфилд в фильме Искусственный интеллект

Эндрю Гарфилд в фильме Искусственный интеллект

Местами это чёрная комедия

Фильм снял Лука Гуаданьино, режиссёр картин «Назови меня своим именем», «Суспирия» и «Претенденты». Сценарий написал Саймон Рич. Критики описывают картину как смесь корпоративной драмы, сатиры, чёрной комедии и почти технологического триллера. Сначала многие ситуации выглядят смешно и нелепо, но к финалу юмор сменяется тревогой: технология развивается быстрее, чем люди успевают договориться, кто должен её контролировать.

Фильм идёт 2 часа 20 минут. Музыку к нему написал Деймон Албарн, лидер Blur и один из создателей Gorillaz. Для картины он сочинил не только саундтрек, но и оригинальные песни.

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Amazon отказалась от готового фильма

Сначала фильм делали при участии Amazon MGM Studios. Бюджет оценивался примерно в 40 млн долларов, съёмки закончились, прошли тестовые показы. Но в июне 2026 года Amazon решила картину не выпускать, хотя незадолго до этого заключила с OpenAI крупную сделку, в которую входили инвестиции примерно на 50 млрд долларов.

Источники Los Angeles Times утверждали, что студию отпугнула жёсткая критика OpenAI и Альтмана. Официально Amazon этого не подтверждала и сказала лишь, что у другого прокатчика фильму будет лучше. Доказательств того, что Amazon отказалась от фильма по просьбе OpenAI, нет. В итоге мировые права купила независимая компания Neon, которая выпускала в США «Паразитов» и «Анору».

Критики особенно хвалят Борисова

Мировая премьера прошла 5 октября 2026 года на Нью-Йоркском кинофестивале. Отзывы в основном восторженные: на Rotten Tomatoes около 97% положительных рецензий, на Metacritic — примерно 75 баллов из 100. После выхода в широкий прокат эти цифры ещё могут измениться. Variety называет героя Борисова одновременно умным, тревожным и человечным, а The Hollywood Reporter считает, что именно этот персонаж не даёт фильму превратиться в злую сатиру на Кремниевую долину.

Есть и претензии. TheWrap пишет, что фильм порой слишком назидателен и разжёвывает зрителю собственную мысль. Screen Daily заметил, что сценарий при всей эффектности не всегда помогает по-настоящему понять людей, которые создали современную индустрию ИИ.

Кадр из фильма Искусственный интеллект

Кадр из фильма Искусственный интеллект

В России премьера 21 января

В США Neon выпустит фильм 25 декабря 2026 года, чтобы он успел поучаствовать в нынешнем сезоне кинопремий. Российский прокатчик «Вольга» 15 октября назвал дату выхода у нас — 21 января 2027 года, то есть примерно через месяц после американской премьеры. Официальное название в России — «Искусственный интеллект».

Вместе с датой появился дублированный тизер. По словам прокатчика, в русской версии Юра Борисов сам озвучил своего персонажа, так что у нас его героя можно будет услышать с родным голосом актёра.

Фильм для тех, кто далёк от нейросетей

Судя по первым отзывам, разбираться в программировании для этого фильма не нужно. Он о том, что бывает, когда небольшая группа очень умных и амбициозных людей получает технологию, способную изменить мир, а правил, как с ней обращаться, ещё никто не придумал. А для российского зрителя есть отдельный интерес: Борисов, после «Аноры» игравший в Голливуде заметную роль второго плана, здесь сыграл реального учёного в одной из самых обсуждаемых американских историй последних лет.

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До января ещё есть время, и его можно занять другими сильными картинами. Например, фильмами из подборки «Фильмы с неожиданным концом, которые хочется посмотреть дважды».

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