5 мини-сериалов по реальным событиям, в которые трудно поверить

Я очень люблю сериалы. Причем практически любые: Игра престолов, Клон, Кадетство, Декстер. Но больше всего меня увлекают истории, основанные на реальных событиях. Это могут быть факты из судебных дел, репортажей и мемуаров. Я по крупицам собирал именно такие ленты долгие года, а теперь готов поделиться ими с вами. Важная оговорка: ни один из этих сериалов не документальный. Это игровые экранизации, где сжаты сроки, придуманы диалоги, а некоторые герои собраны из нескольких реальных людей. Но в основе каждого сериала лежит реально происходившая история: журналистское расследование, книга воспоминаний, уголовное дело или роман о реальных людях. Смотреть их подряд не обязательно, а если захочется продолжения, у нас уже есть подборка мини-сериалов на выходные.

«Невероятное» выросло из статьи, получившей Пулитцеровскую премию

Завязка: девушка по имени Мари Адлер (Кейтлин Дивер) заявляет в полицию, что в её дом ворвался незнакомец и изнасиловал её. Следователи, а вслед за ними и близкие, начинают сомневаться в её словах, и дело оборачивается против самой Мари. Параллельно, за сотни километров, детективы Грейс Расмуссен (Тони Коллетт) и Карен Дюваль (Мерритт Уивер) замечают, что расследуют подозрительно похожие нападения, и объединяются.

Реальная основа: расследование Т. Кристиана Миллера и Кена Армстронга для ProPublica и The Marshall Project «An Unbelievable Story of Rape», которое получило Пулитцеровскую премию, и выпуск радиопрограммы This American Life «Anatomy of Doubt». Дела разворачивались в штатах Вашингтон и Колорадо. Среди продюсеров восьмисерийного проекта, вышедшего 13 сентября 2019 года, значится и настоящая Мари, имя которой в журналистской версии тоже было изменено.

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Почему держит: первая серия отдана целиком Мари, и звёзды появляются только потом. Это не детектив в духе «кто убийца»: главный вопрос в том, почему систему так легко убедить, что жертва лжёт, и что меняется, когда пострадавшую просто слушают. Коллетт здесь в очередной раз меняет амплуа: у неё за плечами номинация на «Оскар» за «Шестое чувство» и «Эмми» за роль женщины с множественной личностью в «Соединённых Штатах Тары». А еще мы советуем вам пересмотреть Незнайку, потому что именно там Н. Носов предсказал многие современные технологии за 50-60 лет до их появления.

«Уборщица» снята по мемуарам о выживании матери-одиночки

Завязка: Алекс (Маргарет Куолли) уходит от партнёра, который её унижает, с маленькой дочкой Мэдди на руках и без денег. Единственная работа, которую она находит, это уборка чужих домов, и даже с ней концы с концами сходятся еле-еле. Сериал вышел 1 октября 2021 года; мать героини играет Энди Макдауэлл, настоящая мать Куолли.

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Реальная основа: книга Стефани Лэнд «Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive», бестселлер по версии New York Times. Netflix формулирует аккуратно: сериал «вдохновлён» мемуарами, а не пересказывает их дословно, героиню зовут иначе, чем автора. Тон при этом сохранён: тяжёлый, но с юмором, без превращения бедности в красивую картинку.

Почему трудно поверить: это история не про катастрофу, а про арифметику. Каждая серия показывает, как работающий человек может не иметь денег на жильё, как одна поломка машины отменяет неделю дохода, и как бумажная волокита с пособиями съедает время, которого и так нет. После просмотра начинаешь иначе смотреть на слово «бездомность»: чаще это не улица, а ночёвки на чужих диванах и в машине.

«Когда они нас увидят»: пятеро подростков и 25 лет несправедливости

Завязка: весна 1989 года, Нью-Йорк. После жестокого нападения на бегунью в Центральном парке полиция задерживает пятерых подростков из Гарлема. Многочасовые допросы заканчиваются признаниями, которые ребята вскоре отзывают, но машина правосудия уже запущена.

Реальная основа: дело Антрона Маккрея, Кевина Ричардсона, Юсефа Салаама, Рэймонда Сантаны и Кори Уайза, которых пресса окрестила «пятёркой из Центрального парка». Нападение на Тришу Мейли произошло 19 апреля 1989 года. Подростков осудили, хотя ни ДНК, ни свидетели не связывали их с преступлением, а признания были выбиты и противоречили друг другу. В 2002 году в нападении сознался серийный насильник, его ДНК совпала, и приговоры отменили; в 2014-м город выплатил осуждённым 41 миллион долларов. Отдельная деталь эпохи: Дональд Трамп, тогда частный бизнесмен, купил газетные полосы с требованием вернуть смертную казнь.

Почему держит: Ава Дюверней написала и сняла все четыре части сама и намеренно не вынесла в название прозвище из газет: ей было важно вернуть героям имена. Действие охватывает четверть века, от допросов до компенсации, и самое тяжёлое здесь не суд, а то, как годы в тюрьме и клеймо судимости перекраивают жизнь уже взрослых людей. Среди исполнительных продюсеров Опра Уинфри и Роберт Де Ниро; сериал вышел 31 мая 2019 года.

«Изобретая Анну»: аферистка, которую Нью-Йорк принял за наследницу

Завязка: журналистка Вивиан Кент (Анна Чламски), которой нужно спасать карьеру, берётся за историю Анны Делви (Джулия Гарнер), молодой «немецкой наследницы», ставшей звездой светской хроники и вскоре оказавшейся под судом. Пока Анна ждёт процесса, между ними завязываются странные, местами смешные отношения на грани дружбы и взаимного использования.

Реальная основа: статья Джессики Пресслер в журнале New York «How Anna Delvey Tricked New York’s Party People», вышедшая в мае 2018 года. Настоящая Анна Сорокин, дочь российских эмигрантов, выдавала себя за наследницу немецкого состояния и с 2013 по 2017 год оставила банкам, отелям и знакомым долги на сотни тысяч долларов; она пыталась получить кредит в 40 миллионов на собственный закрытый клуб. Вивиан Кент списана с Пресслер, которая стала продюсером сериала. Шонда Раймс, создательница «Анатомии страсти» и «Бриджертонов», прочитала статью на беговой дорожке и сразу решила, что это сериал.

Почему держит: это первый мини-сериал Раймс, и она честно предупреждает в начале каждой серии, что часть истории выдумана. Формулировка «по мотивам» выбрана сознательно: журналистку добавили как проводника, через которого зрителю проще войти в этот мир. Девять эпизодов вышли 11 февраля 2022 года; по данным Netflix, за первую неделю их смотрели 77,3 миллиона часов, а позже проект получил три номинации на «Эмми», включая лучший мини-сериал. Критики хвалили Гарнер и ругали неровный тон, но именно вопрос «как ей все верили» и не отпускает до финала.

«За океан»: спасение художников и философов из Марселя 1940 года

Завязка: Франция капитулировала, и Марсель стал последним портом, откуда ещё можно уплыть. Американский журналист Вэриан Фрай (Кори Майкл Смит) и богатая наследница Мэри Джейн Голд (Джиллиан Джейкобс) пытаются вывезти из страны людей, которых ищет гестапо: писателей, художников, учёных. Поддельные документы, горные тропы через Пиренеи и вилла, где беженцы ждут виз, становятся повседневностью.

Реальная основа: Комитет спасения в чрезвычайных ситуациях, который Фрай возглавлял в Марселе в 1940–1941 годах и который помог выбраться из Европы более двум тысячам человек, среди них Марк Шагал, Макс Эрнст, Ханна Арендт и Андре Бретон. Однако сериал снят не по документам, а по роману Джули Оррингер «The Flight Portfolio», а это художественная книга о реальных людях. Личные линии героев в значительной мере придуманы писательницей, так что здесь степень вымысла выше, чем в остальных четырёх историях.

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Почему держит: авторы, Анна Уингер и Даниэль Хендлер, сняли не мрачную хронику, а почти авантюрную драму с элементами комедии, где над всем висит ощущение, что времени нет. Сериал вышел в 2023 году. Хорошее упражнение после просмотра: открыть биографию Фрая и сверить, что из показанного происходило на самом деле.

Граница между хроникой и вымыслом в каждом сериале своя

Все пять проектов подписаны формулировками «основано на реальных событиях» или «по мотивам», и это не одно и то же. Ближе всего к первоисточнику стоят «Невероятное» и «Когда они нас увидят»: они опираются на журналистское расследование и судебные материалы, а реальные участники участвовали в производстве. «Уборщица» пересказывает личные воспоминания одного человека, «Изобретая Анну» открыто добавляет вымышленных героев, а «Трансатлантик» экранизирует роман.

Если хочется отделить факты от драматургии, у каждого сериала есть текст, с которого можно начать:

статья «An Unbelievable Story of Rape» и книга тех же авторов «A False Report»;

мемуары Стефани Лэнд «Maid»;

материалы дела 1989 года и интервью пяти оправданных;

статья Джессики Пресслер о Анне Делви в New York;

роман «The Flight Portfolio» и биографии Вэриана Фрая.

Это не марафон на один вечер: в сериалах от четырёх до десяти эпизодов, и каждый из них лучше смотреть в своём темпе. Дюверней, к примеру, сама советовала зрителям не проглатывать её четыре части залпом. Тяжёлые истории, в которые трудно поверить, требуют пауз, иначе у зрителя не остаётся места на вопрос «а как это стало возможно», ради которого их и снимали.