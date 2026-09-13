5 мини-сериалов по реальным событиям, в которые трудно поверить

Королев Михаил

Я очень люблю сериалы. Причем практически любые: Игра престолов, Клон, Кадетство, Декстер. Но больше всего меня увлекают истории, основанные на реальных событиях. Это могут быть факты из судебных дел, репортажей и мемуаров. Я по крупицам собирал именно такие ленты долгие года, а теперь готов поделиться ими с вами. Важная оговорка: ни один из этих сериалов не документальный. Это игровые экранизации, где сжаты сроки, придуманы диалоги, а некоторые герои собраны из нескольких реальных людей. Но в основе каждого сериала лежит реально происходившая история: журналистское расследование, книга воспоминаний, уголовное дело или роман о реальных людях. Смотреть их подряд не обязательно, а если захочется продолжения, у нас уже есть подборка мини-сериалов на выходные.

Женщина в очках и коричневой куртке улыбается в камеру

Женщина в очках и коричневой куртке улыбается в камеру

«Невероятное» выросло из статьи, получившей Пулитцеровскую премию

Завязка: девушка по имени Мари Адлер (Кейтлин Дивер) заявляет в полицию, что в её дом ворвался незнакомец и изнасиловал её. Следователи, а вслед за ними и близкие, начинают сомневаться в её словах, и дело оборачивается против самой Мари. Параллельно, за сотни километров, детективы Грейс Расмуссен (Тони Коллетт) и Карен Дюваль (Мерритт Уивер) замечают, что расследуют подозрительно похожие нападения, и объединяются.

Кадр из сериала Невероятное. Фото.

Кадр из сериала Невероятное

Реальная основа: расследование Т. Кристиана Миллера и Кена Армстронга для ProPublica и The Marshall Project «An Unbelievable Story of Rape», которое получило Пулитцеровскую премию, и выпуск радиопрограммы This American Life «Anatomy of Doubt». Дела разворачивались в штатах Вашингтон и Колорадо. Среди продюсеров восьмисерийного проекта, вышедшего 13 сентября 2019 года, значится и настоящая Мари, имя которой в журналистской версии тоже было изменено.

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Почему держит: первая серия отдана целиком Мари, и звёзды появляются только потом. Это не детектив в духе «кто убийца»: главный вопрос в том, почему систему так легко убедить, что жертва лжёт, и что меняется, когда пострадавшую просто слушают. Коллетт здесь в очередной раз меняет амплуа: у неё за плечами номинация на «Оскар» за «Шестое чувство» и «Эмми» за роль женщины с множественной личностью в «Соединённых Штатах Тары». А еще мы советуем вам пересмотреть Незнайку, потому что именно там Н. Носов предсказал многие современные технологии за 50-60 лет до их появления.

«Уборщица» снята по мемуарам о выживании матери-одиночки

Завязка: Алекс (Маргарет Куолли) уходит от партнёра, который её унижает, с маленькой дочкой Мэдди на руках и без денег. Единственная работа, которую она находит, это уборка чужих домов, и даже с ней концы с концами сходятся еле-еле. Сериал вышел 1 октября 2021 года; мать героини играет Энди Макдауэлл, настоящая мать Куолли.

Кадр из сериала Уборщица. Фото.

Кадр из сериала Уборщица

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Реальная основа: книга Стефани Лэнд «Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive», бестселлер по версии New York Times. Netflix формулирует аккуратно: сериал «вдохновлён» мемуарами, а не пересказывает их дословно, героиню зовут иначе, чем автора. Тон при этом сохранён: тяжёлый, но с юмором, без превращения бедности в красивую картинку.

Почему трудно поверить: это история не про катастрофу, а про арифметику. Каждая серия показывает, как работающий человек может не иметь денег на жильё, как одна поломка машины отменяет неделю дохода, и как бумажная волокита с пособиями съедает время, которого и так нет. После просмотра начинаешь иначе смотреть на слово «бездомность»: чаще это не улица, а ночёвки на чужих диванах и в машине.

«Когда они нас увидят»: пятеро подростков и 25 лет несправедливости

Завязка: весна 1989 года, Нью-Йорк. После жестокого нападения на бегунью в Центральном парке полиция задерживает пятерых подростков из Гарлема. Многочасовые допросы заканчиваются признаниями, которые ребята вскоре отзывают, но машина правосудия уже запущена.

Кадр из сериала Когда они нас увидят. Фото.

Кадр из сериала Когда они нас увидят

Реальная основа: дело Антрона Маккрея, Кевина Ричардсона, Юсефа Салаама, Рэймонда Сантаны и Кори Уайза, которых пресса окрестила «пятёркой из Центрального парка». Нападение на Тришу Мейли произошло 19 апреля 1989 года. Подростков осудили, хотя ни ДНК, ни свидетели не связывали их с преступлением, а признания были выбиты и противоречили друг другу. В 2002 году в нападении сознался серийный насильник, его ДНК совпала, и приговоры отменили; в 2014-м город выплатил осуждённым 41 миллион долларов. Отдельная деталь эпохи: Дональд Трамп, тогда частный бизнесмен, купил газетные полосы с требованием вернуть смертную казнь.

Почему держит: Ава Дюверней написала и сняла все четыре части сама и намеренно не вынесла в название прозвище из газет: ей было важно вернуть героям имена. Действие охватывает четверть века, от допросов до компенсации, и самое тяжёлое здесь не суд, а то, как годы в тюрьме и клеймо судимости перекраивают жизнь уже взрослых людей. Среди исполнительных продюсеров Опра Уинфри и Роберт Де Ниро; сериал вышел 31 мая 2019 года.

«Изобретая Анну»: аферистка, которую Нью-Йорк принял за наследницу

Завязка: журналистка Вивиан Кент (Анна Чламски), которой нужно спасать карьеру, берётся за историю Анны Делви (Джулия Гарнер), молодой «немецкой наследницы», ставшей звездой светской хроники и вскоре оказавшейся под судом. Пока Анна ждёт процесса, между ними завязываются странные, местами смешные отношения на грани дружбы и взаимного использования.

Кадр из сериала Изобретая Анну. Фото.

Кадр из сериала Изобретая Анну

Реальная основа: статья Джессики Пресслер в журнале New York «How Anna Delvey Tricked New York’s Party People», вышедшая в мае 2018 года. Настоящая Анна Сорокин, дочь российских эмигрантов, выдавала себя за наследницу немецкого состояния и с 2013 по 2017 год оставила банкам, отелям и знакомым долги на сотни тысяч долларов; она пыталась получить кредит в 40 миллионов на собственный закрытый клуб. Вивиан Кент списана с Пресслер, которая стала продюсером сериала. Шонда Раймс, создательница «Анатомии страсти» и «Бриджертонов», прочитала статью на беговой дорожке и сразу решила, что это сериал.

Почему держит: это первый мини-сериал Раймс, и она честно предупреждает в начале каждой серии, что часть истории выдумана. Формулировка «по мотивам» выбрана сознательно: журналистку добавили как проводника, через которого зрителю проще войти в этот мир. Девять эпизодов вышли 11 февраля 2022 года; по данным Netflix, за первую неделю их смотрели 77,3 миллиона часов, а позже проект получил три номинации на «Эмми», включая лучший мини-сериал. Критики хвалили Гарнер и ругали неровный тон, но именно вопрос «как ей все верили» и не отпускает до финала.

«За океан»: спасение художников и философов из Марселя 1940 года

Завязка: Франция капитулировала, и Марсель стал последним портом, откуда ещё можно уплыть. Американский журналист Вэриан Фрай (Кори Майкл Смит) и богатая наследница Мэри Джейн Голд (Джиллиан Джейкобс) пытаются вывезти из страны людей, которых ищет гестапо: писателей, художников, учёных. Поддельные документы, горные тропы через Пиренеи и вилла, где беженцы ждут виз, становятся повседневностью.

Постер сериала За океан. Фото.

Постер сериала За океан

Реальная основа: Комитет спасения в чрезвычайных ситуациях, который Фрай возглавлял в Марселе в 1940–1941 годах и который помог выбраться из Европы более двум тысячам человек, среди них Марк Шагал, Макс Эрнст, Ханна Арендт и Андре Бретон. Однако сериал снят не по документам, а по роману Джули Оррингер «The Flight Portfolio», а это художественная книга о реальных людях. Личные линии героев в значительной мере придуманы писательницей, так что здесь степень вымысла выше, чем в остальных четырёх историях.

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Почему держит: авторы, Анна Уингер и Даниэль Хендлер, сняли не мрачную хронику, а почти авантюрную драму с элементами комедии, где над всем висит ощущение, что времени нет. Сериал вышел в 2023 году. Хорошее упражнение после просмотра: открыть биографию Фрая и сверить, что из показанного происходило на самом деле.

Граница между хроникой и вымыслом в каждом сериале своя

Все пять проектов подписаны формулировками «основано на реальных событиях» или «по мотивам», и это не одно и то же. Ближе всего к первоисточнику стоят «Невероятное» и «Когда они нас увидят»: они опираются на журналистское расследование и судебные материалы, а реальные участники участвовали в производстве. «Уборщица» пересказывает личные воспоминания одного человека, «Изобретая Анну» открыто добавляет вымышленных героев, а «Трансатлантик» экранизирует роман.

Героиня сериала Невероятное улыбается в камеру. Фото.

Героиня сериала Невероятное улыбается в камеру

Если хочется отделить факты от драматургии, у каждого сериала есть текст, с которого можно начать:

  • статья «An Unbelievable Story of Rape» и книга тех же авторов «A False Report»;
  • мемуары Стефани Лэнд «Maid»;
  • материалы дела 1989 года и интервью пяти оправданных;
  • статья Джессики Пресслер о Анне Делви в New York;
  • роман «The Flight Portfolio» и биографии Вэриана Фрая.

Это не марафон на один вечер: в сериалах от четырёх до десяти эпизодов, и каждый из них лучше смотреть в своём темпе. Дюверней, к примеру, сама советовала зрителям не проглатывать её четыре части залпом. Тяжёлые истории, в которые трудно поверить, требуют пауз, иначе у зрителя не остаётся места на вопрос «а как это стало возможно», ради которого их и снимали.

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