7 фактов о летучих рыбах, которые пролетают сотни метров над океаном

Рамис Ганиев

Со школьных времен мы знаем, что существуют рыбы, умеющие летать. Парить как птицы на высоте до 11 тысяч метров они не могут, но нестись над водой на огромной скорости — запросто. Для небольшого существа они преодолевают огромные расстояния, и их тела буквально созданы для таких рекордов.

Летучая рыба над водой

Летучая рыба над водой

Летучие рыбы обитают в тёплых водах океанов

Летучая рыба — это не один вид, а целое семейство с научным названием Exocoetidae. В него входит больше 60 видов, хотя в разных справочниках число отличается: учёные по-разному их классифицируют. Обычно это небольшие рыбы длиной 15–30 сантиметров, самые крупные дорастают примерно до 45 сантиметров.

Живут они в тёплых поверхностных водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, больше всего их в тропиках и субтропиках. Их можно встретить в Карибском море, у берегов Японии, Юго-Восточной Азии и Австралии, у островов Тихого океана. Держатся летучие рыбы открытого моря и почти всё время плавают у самой поверхности: для рыбы, которая выпрыгивает в воздух, это логично. А на Барбадосе летучая рыба даже стала одним из символов страны.

Летающая рыба в полете

Летающая рыба в полете

Они не летают, а планируют

Название обманчиво: летучая рыба не машет плавниками в воздухе и не толкает ими себя вперёд, как птица или летучая мышь. Она скорее похожа на планер. Рыба выскакивает из воды и раскрывает огромные грудные плавники, а поток воздуха держит её над морем.

Учёные проверяли форму этих плавников в аэродинамической трубе — установке, где предмет обдувают воздухом и измеряют, как он себя ведёт. Плавники хорошо создают подъёмную силу, а по некоторым показателям сравнимы с крыльями планирующих птиц. Поэтому это не просто высокий прыжок, как у лосося: воздух помогает рыбе улететь намного дальше.

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Перед взлётом разгоняются до 60 км/ч

Полет этих рыб начинается ещё под водой. У летучей рыбы вытянутое обтекаемое тело и необычный хвост: нижняя его половина заметно длиннее верхней. Рыба мчится к поверхности и разгоняется до 55–60 км/ч, примерно как машина в городе.

Потом передняя часть тела выходит из воды, а длинная нижняя половина хвоста остаётся в море и продолжает быстро по нему бить, добавляя скорости. Только после этого рыба целиком взмывает в воздух и раскрывает плавники. Получается взлёт в три этапа: разгон под водой, работа хвостом у поверхности и планирование. Без разгона огромные плавники почти бесполезны.

Рыба разгоняется под водой перед полетом

Рыба разгоняется под водой перед полетом

Одна серия — до 400 метров

Обычно полёт летучей рыбы занимает несколько десятков метров. Но при удачных условиях некоторые виды способны за одно скольжение преодолеть около 200 метров. NOAA приводит сопоставимые данные: дистанция одного полёта может превышать 180 метров.

Когда рыба теряет скорость, ей не обязательно нырять. Она опускает в воду нижнюю половину хвоста, снова разгоняется и летит дальше, как самолёт, который коснулся полосы и тут же ушёл на новый круг. За несколько таких подскоков общая дистанция достигает примерно 400 метров.

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Летать научились, спасаясь от хищников

Если спросить учёных, зачем рыбе летать, главный ответ очень практичный: так она убегает от хищников. Правда, это пока гипотеза, хотя и основная. На летучих рыб охотятся тунцы, скумбрии, марлины, корифены и другие быстрые морские хищники. Уплыть от тунца шансов мало, а вот внезапно исчезнуть из воды — совсем другое дело: охотник продолжает погоню под водой, а добыча уже летит над волнами в нескольких метрах или десятках метров впереди.

Но в воздухе поджидает другая беда — морские птицы. Национальная федерация дикой природы США отмечает, что птицы ловят летучих рыб прямо в полёте. В воде грозит тунец, в воздухе — птица: эволюция подарила рыбе запасный выход, но в безопасности она не бывает нигде.

Летающая рыба с прозрачными плавниками скользит над морскими волнами

Летающая рыба с прозрачными плавниками скользит над морскими волнами

Бывают двукрылые и четырёхкрылые рыбы

Главные «крылья» летучей рыбы — сильно увеличенные грудные плавники. У одних видов в полёте работают только они, таких называют двукрылыми. У других заметно выросли ещё и брюшные плавники, поэтому в воздухе раскрываются четыре широкие поверхности. Это четырёхкрылые рыбы, и, по данным исследований, вторая пара плавников делает их полёт устойчивее и выгоднее.

Низко над водой летучие рыбы держатся не случайно. Вблизи поверхности воздух ведёт себя почти так же, как под экранопланами — машинами, которые летят над самой водой: потери энергии уменьшаются, и планировать становится легче. В опытах учёные выяснили, что близость воды может помогать летучей рыбе дольше оставаться в воздухе. Так что рыба, которая несётся в нескольких десятках сантиметров над волнами, поступает вполне разумно.

Летающая рыба скользит над спокойной морской водой

Летающая рыба скользит над спокойной морской водой

Икринки цепляются за плавающие водоросли

Питаются летучие рыбы в основном планктоном — крошечными организмами, которые дрейфуют в воде, а ещё мелкими рачками и другой мелочью у поверхности. Интереснее устроено размножение: многие виды откладывают икру на плавающие водоросли, обломки растений и другой мусор, который носит по морю. У икринок есть липкие нити, ими они и цепляются. Для жителя открытого океана, где до дна далеко, это очень удобно.

Люди тоже давно оценили летучих рыб: их ловят во многих странах, а икру некоторых видов едят. Мелкая хрустящая оранжевая тобико, знакомая многим по суши и роллам, — это и есть икра летучей рыбы.

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Летучие рыбы — не единственные, кто выходит за пределы привычной стихии. Есть и рыба, которая забралась ещё дальше: она дышит воздухом и умеет перемещаться по земле. О ней мы рассказали в статье «Эта рыба с головой змеи способна дышать воздухом и скользить по суше».

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