Многое, что вы знаете о Древнем Египте — неправда: 6 популярных мифов

Про Древний Египет мы знаем очень много — и всё равно продолжаем верить в вещи, которых на самом деле не было. Египетские пирамиды строили не рабы под кнутом, нос Сфинксу отбил вовсе не Наполеон, а юного фараона Тутанхамона, скорее всего, никто не убивал. Разберём шесть самых живучих заблуждений — и заодно поймём, как всё было на самом деле.

Пирамиды строили свободные рабочие, а не рабы

Образ тысяч рабов, которые под ударами плети волокут каменные блоки, нам подарила поп-культура. А ещё — древнегреческий историк Геродот, которого называют отцом истории. Правда, тут возможна ошибка: Геродот писал о 100 тысячах согнанных на работы египтян, но прямо упоминал только строительство дороги, а не самих пирамид.

Современные археологи версию о рабах не поддерживают. Египтолог Марк Ленер за десятилетия раскопок в Гизе нашёл следы целого рабочего класса — люди трудились как строительная бригада под присмотром бригадира. У них были свои жилища, и кормили их хорошо: Ленер обнаружил кости молодых бычков, а это, по сути, отборная говядина. Ещё в начале XX века гарвардский исследователь Джордж Рейснер нашёл граффити с названиями бригад — например, «Друзья Хуфу» и «Пьяницы Менкаура». Похоже, отдыхать после смены египтяне тоже умели.

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Самый весомый аргумент — захоронения. Умерших строителей хоронили с их вещами прямо рядом с пирамидами фараонов, на священной земле, куда раба точно не пустили бы. Ленер предполагает, что это был скорее гражданский долг: примерно как современные амиши сообща строят амбар ради общего блага. Кто-то мог отрабатывать долг — так называемый *бак*, — но и это не рабство: даже знатные господа были должны бак другим господам.

Нос Сфинксу отбил не Наполеон

Сфинкс — 240 футов в длину и 66 в высоту — самый узнаваемый символ Египта, вырезанный из цельной глыбы известняка. И у него нет носа. Легенда гласит, что во время египетского похода 1798 года Наполеон приказал солдатам пальнуть по Сфинксу из пушки. История красивая, но неправда.

Есть картина датского путешественника Фредерика Луи Нордена 1737 года, где Сфинкс уже без носа — за 60 с лишним лет до прихода Наполеона. Вероятнее всего, нос отбил суфий Мухаммад Саим ад-Дахр в XIV веке. Он был возмущён идолопоклонством: местные крестьяне приносили Сфинксу подношения, чтобы отвести разливы. За такой «ремонт» его, возможно, казнили, но точных данных нет.

Ещё один миф — что тело Сфинкса всегда было на виду. На самом деле его почти полностью занесло песком, и, вероятно, на тысячи лет. Полностью откопали монумент только в 1930-х, это сделал археолог Селим Хассан. А вот как выглядел нос до того, как отвалился, мы не знаем — египтяне такое не записывали.

Тутанхамона никто не убивал

Тутанхамон занял трон около XIV века до нашей эры, когда ему было всего девять лет. Правил с помощью советников, а умер совсем молодым — в 19 лет. Его гробницу в 1922 году нашёл британский археолог Говард Картер, и с тех пор пошли слухи о проклятии.

Версия убийства родилась в 1968 году: рентген показал в черепе фараона костные фрагменты — будто от удара по голове. Подозревали и падение с колесницы, и политических соперников, и даже советника Эйе, который якобы метил на трон. Добавляла интриги история вдовы Тутанхамона, царицы Анхесенамон: она написала врагам-хеттам и умоляла прислать принца ей в мужья. Принца отправили, но по дороге его убили.

И всё же причина смерти Тутанхамона остаётся спорной: наука убийство не подтвердила. Сканирование 2005 года показало, что повреждения черепа появились уже после смерти. Либо мумию неаккуратно вскрыл Картер, либо это следы извлечения мозга при бальзамировании. Позже выяснилось, что у Тутанхамона был целый букет болезней: малярия и перелом бедра после падения. Из-за травмы ноги началось заражение, которое перешло в гангрену, — это могло стать причиной смерти. Хотя единого мнения у учёных всё ещё нет.

Мумификация была доступна почти всем

Кажется, что роскошные золотые саркофаги и бережная мумификация — привилегия фараонов, а простолюдинов сваливали в неглубокие ямы. На деле всё было иначе. Ко времени Тутанхамона мумификация стала ходовой услугой. Мастера буквально боролись за клиентов. Это было по карману очень многим.

Сам процесс занимал около 70 дней: примерно 35 дней уходило на подготовку, ещё 35 — на бинтование. Органы удаляли и складывали в сосуды, а тело обезвоживали натроном — особой солью. Затем льняные бинты пропитывали растительным бальзамирующим составом.

В чём же тогда была привилегия знати? Главным образом — в сердце. Египтяне считали его незаменимым для загробной жизни, и у простого покойника сердце могли попросту забрать, чтобы вечность досталась знати без лишних соседей. Умение сохранять сердце было профессиональным секретом бальзамировщиков. А в остальном всё зависело от вкуса мастера: череп набивали льном или смолой, иногда мумифицировали и животных — священных быков и даже кошек.

Гробницы не были напичканы ловушками

Благодаря «Индиане Джонсу» и «Ларе Крофт» мы уверены: каждый шаг по древней гробнице грозит падающим валуном или другой смертельной ловушкой. В реальности почти никто из археологов не сталкивался с ловушками в египетских пирамидах — египтяне вообще не устраивали в гробницах капканов, за редкими спорными исключениями.

Миф вырос из того, что усопших действительно старались защитить — но иначе. Входы перекрывали огромными, почти неподъёмными каменными плитами, которые задвигались на место. А если гробницу и грабили, то чаще всего это делал кто-то из строителей: они знали планировку и легко ориентировались внутри. Логика простая: зачем строить хитрую ловушку, если сам же собираешься вернуться за сокровищами. А если кого и придавило камнем, то это была неудача грабителя, а не хитрая западня.

Иероглифы — не древние эмодзи

Сравнение иероглифов с эмодзи звучит красиво, но вводит в заблуждение. Картинка дома не всегда означает «дом». Тот же знак мог передавать звук «пр». Египтяне использовали систему иероглифов сразу в трёх ролях: как логограммы (целые слова), как фонограммы (звуки) и как детерминативы, которые уточняли смысл. То есть это не перевод «картинка равно слово».

Ранние греки и римляне думали, что иероглифы чисто символичны: ястреб, мол, означает быстроту. Разгадать письмо помог лишь розеттский камень, найденный вскоре после появления Наполеона в Египте в 1799 году, — на нём был текст и на греческом. Было у египтян и демотическое письмо — более беглый и грубоватый курсив, которым писать было быстрее, чем вырезать иероглифы. А ещё в письме не было гласных, что здорово всё усложняло.