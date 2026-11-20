Луна кажется огромной, когда висит над горизонтом, хотя на самом деле её размер не меняется. Мы уже рассказывали, почему возникает эта иллюзия. Но удивить могут и настоящие размеры, исторические даты или самые обычные числа. Причём некоторые сравнения звучат настолько неправдоподобно, что хочется перепроверить их самому.

Австралия шире Луны почти на 500 километров

На карте Австралия выглядит не такой уж большой по сравнению с огромной Луной в ночном небе. Но если сопоставить реальные размеры, получается неожиданная картина.

По данным австралийской научной организации CSIRO, диаметр Луны составляет около 3474 километров. А Австралия протянулась с запада на восток почти на 4000 километров. Даже расстояние по прямой между Пертом и Брисбеном — около 3606 километров — больше лунного диаметра.

Получается, Австралия действительно шире Луны! Правда, только если сравнивать протяжённость. По площади поверхности Луна намного больше.

Кстати, Луна в Австралии выглядит иначе, чем в России. Один и тот же лунный диск жители разных полушарий видят под разными углами.

На Земле больше деревьев, чем звёзд в Млечном Пути

Когда смотришь на ночное небо, кажется, что звёздам нет числа. А деревья можно встретить буквально за окном. И тем удивительнее результат их сравнения.

Согласно масштабным подсчётам, опубликованным в 2015 году, на Земле растёт около 3 триллионов деревьев. Для сравнения, в нашей Галактике Млечный Путь насчитывается примерно от 100 до 400 миллиардов звёзд.

То есть деревьев на Земле примерно в 8–30 раз больше, чем звёзд в Млечном Пути. И это при том, что галактика простирается примерно на 100 тысяч световых лет!

Конечно, речь только о нашей Галактике, а не обо всей Вселенной. В ней звёзд несравнимо больше. И у самого Млечного Пути есть немало удивительных особенностей.

Первый факс появился на 33 года раньше телефона Белла

Факс ассоциируется с офисами, бумагами и техникой конца XX века. А телефон кажется изобретением гораздо более древним. Но здесь всё наоборот.

Ещё в 1843 году шотландский изобретатель Александр Бейн получил патент на устройство, способное передавать изображения и документы с помощью электрических сигналов. Это был ранний предшественник факса, совсем не похожий на знакомые нам аппараты.

А знаменитый телефон Александра Грейама Белла был запатентован только в 1876 году.

Между двумя изобретениями прошло целых 33 года! Получается, идея передавать изображения по проводам появилась задолго до того, как телефонная связь стала привычной частью жизни.

Уже среди 23 человек дни рождения могут совпасть с вероятностью больше 50%

Представьте обычный школьный класс или небольшую компанию из 23 человек. Как думаете, велика ли вероятность, что хотя бы двое из них родились в один день и месяц?

Кажется, что небольшая: ведь в году 365 дней! Однако математический расчёт даёт совершенно другой результат.

При 23 участниках вероятность совпадения составляет примерно 50,7%. Это явление называют парадоксом дней рождения.

Секрет в том, что мы сравниваем не каждого человека только с собой, а всех участников между собой. В группе из 23 человек существует целых 253 возможные пары. Поэтому шансы найти хотя бы одно совпадение быстро растут.

И нет, это не означает, что у кого-то обязательно окажется день рождения в один день с вами. Речь о любой паре людей в группе. А 50,7% — вероятность, рассчитанная для случайных дат рождения без учёта 29 февраля.

Грибы эволюционно ближе к человеку, чем к растениям

Грибы растут из земли, не бегают, не разговаривают и внешне куда больше напоминают растения, чем животных. Но если заглянуть в их эволюционную историю, картина кардинально меняется.

Долгое время грибы действительно относили к растениям. Однако генетические исследования показали, что грибы и животные происходят от более близкого общего предка, чем грибы и растения.

Это значит, что грибы — более близкие эволюционные родственники человека, чем деревьев или цветов. При этом они не являются животными и образуют отдельное царство живой природы.

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Грибы, как и животные, не способны получать энергию с помощью фотосинтеза. Но питаются они по-своему: выделяют вещества, расщепляющие органику, а затем поглощают питательные вещества.

А некоторые грибы удивляют не только своим родством с нами. Например, одна гигантская грибница в США занимает сотни гектаров и существует уже тысячи лет.