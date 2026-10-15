5 простых игр в браузере, чтобы расслабиться после тяжелого дня

Бывает, что после работы нет сил даже на сериал, даже если он предельно короткий. Следить за сюжетом не хочется, а листать ленту уже надоело. В такой вечер могут выручить простые браузерные игры. Их не нужно устанавливать, осваивать часами и возвращаться к ним каждый день. В подборке нет шутеров, онлайн-миров и игр с обязательными заданиями. Только то, что запускается прямо в браузере, бесплатно и не наказывает за закрытую через пять минут вкладку.

Slow Roads: бесконечная поездка без соперников

В Slow Roads нет гонки, соперников и финиша. Вы просто едете по дороге среди холмов и полей, а игра достраивает путь прямо во время поездки, так что ехать можно сколько угодно. Разработчик называет её чем-то вроде «активной медитации»: смысл в том, чтобы кататься без цели и смотреть по сторонам.

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Управлять можно стрелками или клавишами WASD, а можно включить автопилот: машина сама держится дороги, и остаётся только смотреть. Под музыку или подкаст это отличный способ провести десять спокойных минут. Минус один: игра трёхмерная, поэтому на старом компьютере браузер может тормозить.

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Little Alchemy 2: новые предметы из простых элементов

В начале у вас есть несколько простых элементов. Соединяете два из них, и если разработчики предусмотрели такое сочетание, появляется новый предмет. Его снова можно с чем-нибудь соединить, и постепенно собирается коллекция из сотен вещей. Разработчики прямо советуют экспериментировать: штрафа за ошибки нет.

В Little Alchemy 2 удобно играть по пять минут: попробовали пару сочетаний и закрыли сайт. Правда, иногда незаметно проходит минут сорок. Быстрая реакция тут не нужна, думать можно сколько угодно, поэтому игра подойдёт и детям, и взрослым, которые любят простые головоломки.

Играть в Little Alchemy 2

Sandspiel: цифровая песочница с водой, огнём и растениями

Sandspiel скорее напоминает коробку с песком, чем обычную игру. На пустом поле можно «рисовать» песком, водой, камнем, деревом, семенами и другими материалами, а дальше игра сама рассчитывает, что с ними будет. Песок падает, вода растекается, растения растут, дерево загорается, а дым поднимается вверх.

Здесь нет счёта, таймера и надписи «вы проиграли». Можно построить островок и посмотреть, как на нём растёт трава, а можно залить всё лавой просто потому, что день выдался тяжёлым. Маленьким детям лучше играть на самом поле, а галереи чужих работ не открывать.

Играть в Sandspiel

2048: головоломка, которую понимаешь за минуту

2048 вышла ещё в 2014 году, но за эти годы почти не устарела. Перед вами поле 4×4 с плитками-числами: если сдвинуть две одинаковые плитки друг к другу, они сольются. Из 2 и 2 получается 4, из 4 и 4 получается 8, дальше 16, 32, 64 и так далее. Цель — собрать плитку 2048, но играть можно и после этого. Управление сводится к четырём направлениям.

Мозгу тут нужно решать одну маленькую задачу, без персонажей, диалогов и сложного управления. Правда, «пару минут» легко растягиваются: в какой-то момент вы начинаете всерьёз беречь плитку 512 от собственного неудачного хода. Английский язык почти не нужен, так что игра подойдёт и детям, и пожилым людям.

Играть в 2048

Line Rider: нарисовать трассу и смотреть, что получится

В Line Rider вы сами рисуете дорогу для маленького человечка на санках. Провели линию вниз — он разгонится, сделали подъём — начнёт замедляться, нарисовали трамплин — скорее всего, куда-нибудь эффектно улетит. Затем можно стереть неудачный участок, поправить трассу и снова нажать на запуск. Никаких уровней, соперников и правильного способа играть здесь нет.

Можно за минуту нарисовать пару горок и посмотреть, что получится, а можно неожиданно увлечься и полчаса добиваться идеального прыжка. Быстрая реакция не нужна: всё строится на простом рисовании и наблюдении за физикой. Поэтому Line Rider подходит и детям, и взрослым, а закрыть игру можно в любой момент, ничего не потеряв.

Играть в Line Rider

Выбор игры под настроение

Если хочется совсем ни о чём не думать, начните со Slow Roads. Если хочется чем-то занять руки, откройте Sandspiel. Чтобы немного подумать без напряжения, подойдут Little Alchemy 2 или 2048, а Line Rider хорош для экспериментов с физикой. Игровой компьютер ни для одной из них не нужен: открыли вкладку, поиграли сколько хочется и закрыли.

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А если хочется не только отдохнуть, но и потренировать мозг, почитайте наш материал «Какие игры делают нас умнее: список лучших жанров». В нём разбираем, какие жанры игр на самом деле могут помочь мышлению.