28 августа Луна почти полностью уйдет в тень Земли. Где это будет видно

Утром 28 августа 2026 года произойдет одно из самых зрелищных астрономических событий года. Тень Земли почти полностью накроет лунный диск, и спутник окрасится в багровый цвет. Такие затмения случаются нечасто, например, его можно было наблюдать в 2025 году. К сожалению, для одних это станет ярким зрелищем, а для других пройдет незамеченным. Кому же повезет?

Затмение не считается полным при 96% покрытия

В новостях часто возникает путаница с цифрами. Специалисты Московского планетария указывают максимальную фазу затмения как 0,93. Это означает, что тень перекроет 93% диаметра Луны. А вот если считать по видимой площади поверхности, то во тьме окажется около 96% лунного диска.

Астрономические правила довольно строги: если хотя бы крошечный процент поверхности остается освещенным прямыми солнечными лучами, затмение называется частным. Тончайшая светлая каемка на самом краю не позволит этому грандиозному событию получить статус полного.

При этом есть забавная деталь: 22 августа, всего за несколько дней до затмения, Луна пройдет точку максимального удаления от Земли. Из-за этого ее видимый размер на небе будет чуть меньше обычного, хотя невооруженным глазом эту разницу заметить почти невозможно.

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Откуда берется багровый цвет поверхности Луны

Несмотря на то, что Земля заблокирует прямой свет, Луна не исчезнет с неба полностью. Затененная часть неизбежно окрасится в медно-красные или коричневатые тона.

Этот невероятный оттенок создает наша собственная атмосфера. Она работает как гигантская линза: солнечные лучи проходят сквозь воздух по краям планеты, преломляются и попадают внутрь земной тени. При этом короткие синие волны света сильно рассеиваются, а длинные красные проходят свободно.

По сути, в момент затмения на Луну одновременно проецируются все рассветы и закаты Земли. Эксперты отмечают, что точный оттенок заранее предсказать невозможно. Он напрямую зависит от того, насколько прозрачен воздух на Земле в этот день, сколько в нем облаков, городской пыли или вулканического пепла.

Что в итоге увидят жители России

Весь процесс лунного затмения займет более пяти часов. Самое интересное начнется в 05:34 по московскому времени, когда на край Луны начнет наползать отчетливая плотная тень, а максимум события наступит в 07:13 мск.

Именно здесь кроется главная проблема для российских наблюдателей. К моменту максимальной фазы на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке уже будет разгар дня. В Москве и Санкт-Петербурге главное шоу тоже пройдет мимо, потому что во время самых глубоких фаз спутник уже скроется за горизонтом.

Относительно повезет только жителям самых западных регионов, например, Калининградской области. Там можно будет застать глубокую фазу, хотя небо к этому времени уже начнет сильно светлеть. Зато лунное затмение 28 августа отлично рассмотрят жители Северной и Южной Америки, потому что для них оно выпадает на глубокую ночь.

Как правильно наблюдать за лунным затмением

Главный плюс лунных затмений это абсолютная безопасность для зрения. В отличие от солнечных, здесь вам не понадобятся специальные темные очки, сварочные маски или защитные фильтры. Отраженный от Луны свет слишком слабый, чтобы навредить глазам.

Для успешного наблюдения ранним утром стоит выполнить несколько простых условий:

Найти место с открытым западным горизонтом (широкое поле, берег водоема или возвышенность), чтобы здания и деревья не заслонили низко висящую Луну;

Взять бинокль или небольшой любительский телескоп — они помогут в деталях рассмотреть, как граница земной тени ползет по лунным кратерам;

Если хотите сделать фото на смартфон, обязательно используйте штатив и затемните кадр, иначе Луна превратится на снимке в размытое яркое пятно без рельефа.

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Хотя для российских широт условия далеки от идеальных, астрономические сервисы называют это событие самым зрелищным лунным затмением вплоть до конца 2028 года. Даже если удастся увидеть только начальные стадии, когда идеальный круглый край земной тени начинает надвигаться на светлый диск, это отличный повод проснуться пораньше.