26 лет назад вышла Windows Me. Как Microsoft создала одну из самых ненавистных систем

14 сентября 2000 года Microsoft выпустила Windows Millennium Edition. Компания обещала домашним пользователям стабильность, удобную работу с мультимедиа и легкую настройку интернета. Но этим планам не суждено было сбыться. И хорошо, что Windows Me не стала массовой, потому что в этом случае глобальные сбои происходили бы чаще, чем сейчас. Почему Windows Me стала одной из самых обсуждаемых и ненавистных систем в истории?

Ставка на домашние развлечения и мультимедиа

Генеральный директор Microsoft Стив Балмер позиционировал новую версию исключительно как продукт для дома. В то время как бизнес-пользователям предлагалась более строгая Windows 2000, Millennium Edition должна была стать центром развлечений. Для продвижения новинки компания даже организовала масштабный тур по 25 торговым центрам США, где каждый мог протестировать возможности системы.

Главным нововведением стала плотная интеграция с цифровыми устройствами. Платформа получила встроенную функцию Windows Image Acquisition, которая позволяла напрямую скачивать фотографии со сканеров и первых цифровых камер. Для работы со звуком появился Windows Media Player 7 — единый центр управления всей музыкальной коллекцией. А встроенный видеоредактор Windows Movie Maker дал обычным людям возможность монтировать домашние ролики без покупки дорогих профессиональных программ.

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Защита системы от сбоев и автоматические обновления

В конце девяностых компьютеры часто выходили из строя из-за случайного удаления важных файлов. Чтобы решить эту проблему, в Windows Me впервые появилась функция восстановления системы. Этот инструмент позволял «откатить» состояние компьютера к тому дню, когда все работало нормально, не теряя при этом личные документы.

Дополнительно инженеры внедрили защиту системных файлов от перезаписи сторонними программами. Еще одним прорывом стала функция AutoUpdate: операционная система научилась самостоятельно скачивать важные обновления через интернет без участия человека. В сочетании с оптимизированной технологией быстрой загрузки это должно было сделать компьютер надежным и безотказным.

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Интернет и домашняя сеть в несколько кликов

На рубеже тысячелетий интернет постепенно приходил в каждый дом, и пользователи хотели объединять несколько компьютеров вместе. В Millennium Edition добавили специального «мастера настройки», который помогал быстро настроить обмен файлами и распределить одно интернет-подключение на всю семью.

Это был первый продукт Microsoft с поддержкой технологии Universal Plug and Play (UPnP). Она позволяла домашней электронике автоматически находить друг друга по сети без ручного ввода настроек. Геймеров порадовали встроенным голосовым чатом DirectPlay Voice Chat, а для комфортного серфинга в систему вшили обновленный браузер Internet Explorer 5.5 с функцией предварительного просмотра страниц перед печатью.

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Причины провала и наследие операционной системы

Несмотря на амбициозные обещания, реальность оказалась суровой. Millennium Edition стоила 209 долларов за полную версию и 109 долларов за обновление, но покупатели быстро разочаровались. Архитектура базировалась на устаревшем коде времен Windows 95. Из-за конфликтов старых драйверов и новых мультимедийных надстроек компьютер мог выдать синий экран ошибки даже в момент простоя.

Парадокс заключался в том, что хваленая система восстановления иногда бережно сохраняла компьютерные вирусы и возвращала их обратно после очистки. Кроме того, Microsoft убрала полноценную поддержку режима MS-DOS, что сделало невозможным запуск многих популярных старых игр и программ.

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Как следует из архивного пресс-релиза на официальном сайте Microsoft, компания искренне пыталась сделать систему дружелюбной. Windows Me просуществовала на рынке недолго и вскоре была заменена легендарной Windows XP, но именно в «миллениуме» впервые появились многие удобные инструменты, без которых невозможно представить современные компьютеры.