В 1835 году газета объявила, что на Луне нашли жизнь. Что было потом?

В 1835 году нью-йоркская газета Sun напечатала серию статей, которая вызвала возбуждение во всем городе. Сообщалось, что британский астроном Джон Гершель с помощью нового телескопа обнаружил на Луне не какие-то абстрактные вспышки, а вполне себе разумную жизнь и цивилизацию. Тысячи людей поверили в это, хотя вся история оказалась вымыслом. Что именно увидел ученый и как удалось обмануть целый город?

Гигантский телескоп Джона Гершеля

Чтобы придать истории достоверность, авторы фальсификации сослались на реально существующего и очень уважаемого ученого того времени — астронома Джона Гершеля. Газета утверждала, что информацию им передал журналист издания Edinburgh Journal of Science, близко знакомый с командой исследователя. Забавно, что это издание к моменту появления фальшивой новости о жизни на Луне уже три года как не существовало.

Согласно тексту, Гершель усовершенствовал изобретение своего отца и создал небывалый телескоп-рефлектор. Линза из кремниевого стекла и серебра высшей пробы якобы весила семь тонн и давала увеличение в 42 тысячи раз. Изображение с нее проецировалось на специальный экран внутри лаборатории на мысе Доброй Надежды в Южной Африке.

Такая феноменальная оптика позволяла астрономам рассматривать на поверхности спутника объекты размером от полуметра. Газета подробно и красочно описывала дни наблюдений, шаг за шагом раскрывая перед читателями инопланетный мир.

Аметистовые горы и прямоходящие бобры

Животный и растительный мир Луны, описанный в статьях, поражал воображение. Газета утверждала, что ученые открыли на спутнике:

гигантские скалы из цельных сиреневых аметистов и красных сапфиров;

озера с песчаными пляжами в окружении зеленых мраморных гор;

двуногих лунных бобров, которые строили хижины и жили в поселениях;

синеватых рогатых монстров, напоминающих гибрид козы и единорога.

Интерес к космосу в 19 веке был огромен, поэтому в 1835 году людям действительно казалось, что внеземная цивилизация находится прямо над их головами.

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Крылатые мышелюди и храмы в долинах

Кульминация наступила на четвертый день «наблюдений». Астрономы наконец-то разглядели в телескоп разумных существ. Внешне они напоминали людей ростом около 1,2 метра с желтоватыми лицами, но их тела были покрыты медной шерстью, а за спиной виднелись крылья, похожие на перепонки летучих мышей.

Авторы назвали этих существ мышелюдьми. Они явно обладали разумом: активно общались между собой, жестикулировали и строили монументальные храмы. Журналисты даже придумали социальную структуру для лунного общества. Утверждалось, что мышелюди делятся на расы, и чем светлее их кожа, тем выше они стоят в иерархии. Высшей ступенью были ангелоподобные создания, которые проводили время исключительно за беседами, купанием и поеданием фруктов.

Автор Большого лунного надувательства

Причина появления грандиозной выдумки была чисто коммерческой. В начале августа 1835 года редакция главного конкурента, издания New York Herald, сгорела дотла. Газета Sun получила приток новых читателей и, чтобы удержать их внимание, редактор Бенджамин Дэй поручил журналисту Ричарду Локку написать серию захватывающих материалов.

План сработал безупречно. Газета продавалась огромными тиражами, достигая 20 тысяч копий в день. Редакции даже пришлось допечатать 60 тысяч экземпляров в виде отдельного памфлета. Новость о лунной цивилизации быстро пересекла океан и добралась до Европы.

Сам Локк никогда публично не признавался в авторстве, хотя его коллеги не сомневались, что текст написал именно он. Интересно, что писатель Эдгар Аллан По считал историю плагиатом — за пару недель до этого он опубликовал свой рассказ о полете на Луну на воздушном шаре и был абсолютно уверен, что журналисты Sun просто украли его идею.

Как раскрылся обман

Конкуренты из New York Herald первыми заподозрили неладное. Издатель Джеймс Гордон Беннет настойчиво требовал от газеты Sun показать оригинальные британские статьи, из которых якобы был сделан перевод. Но его справедливые сомнения долгое время терялись на фоне всеобщего восторга публики.

Спустя несколько недель, не выдержав давления коллег, Sun опубликовала крошечную заметку. В ней газета не признавалась в обмане напрямую, а лишь перекладывала ответственность за достоверность данных на европейскую прессу.

Окончательную точку в истории поставил сам Джон Гершель. В это время он действительно находился в Южной Африке, но изучал комету Галлея и далекие туманности, а не лунных бобров. Узнав о газетной утке, ученый категорически ее опроверг.

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«Лунное надувательство» стало первым доказательством того, как быстро люди могут поверить в фейковые новости. Даже после публикации официальных опровержений многие любители теорий заговора продолжали верить в крылатых людей на Луне, считая слова Гершеля банальной попыткой властей скрыть правду от обывателей.