Молоко, чеснок и строгий ошейник: советы о животных, которые пора забыть

Молоко кошке, чеснок от блох, клетка в наказание: многие привычные способы ухода за питомцами устарели, а некоторые попросту опасны. Большую часть этих правил мы получили от родителей и соседей или подхватили в интернете. Но за последние десятилетия понимание того, как устроены здоровье и поведение животных, сильно изменилось, и сегодня нормой стал уход, основанный на проверенных данных. Многое из того, что «всегда так делали», при проверке не выдерживает критики. Разбираем десять таких советов и объясняем, чем их заменить.

Молоко для кошки и чеснок от блох вредят, а не помогают

Кот, лакающий молоко из блюдца, кочует из мультфильма в мультфильм, но в реальности взрослые кошки не переносят лактозу, молочный сахар. Коровье молоко вызывает у них расстройство желудка и кишечника, а это может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Если очень хочется побаловать питомца чем-то молочным, в зоомагазинах есть специальное безлактозное «молоко для кошек».

С чесноком история ещё хуже. Народная логика такая: животное съедает чеснок, запах выходит с потом, и блохи обходят его стороной. Здесь две ошибки сразу. Во-первых, чеснок содержит вещества, ядовитые для собак и кошек, и даже небольшая порция может навредить. Во-вторых, кошки и собаки не потеют так, как люди, поэтому никакого отпугивающего запаха просто не появится. Вред без малейшей пользы.

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Сухой корм зубы не чистит, а щётка чистит

Долгое время считалось, что хрустящие гранулы соскребают налёт с зубов. На практике кошки как хищники часто глотают сухой корм целиком. А если и разгрызают, гранула рассыпается при первом же касании и задевает только верхушки зубов. Абразивного эффекта почти нет, и никакого преимущества перед влажным кормом обычная сухой не даёт.

Исключение одно: специальные стоматологические рационы с маркировкой VOHC, ветеринарного совета по здоровью полости рта. Их гранулы крупнее и более волокнистые, поэтому не ломаются сразу. Зуб сначала погружается в гранулу и только потом раскалывает её, получается скребущее движение, которое действительно уменьшает налёт и зубной камень.

А вот чистить зубы питомцу многие считают необязательной роскошью, хотя это самый эффективный способ предотвратить болезни зубов, наряду с профессиональной чисткой у ветеринара, когда она нужна. Проблемы с зубами у кошек и собак встречаются очень часто и приводят к боли, потере зубов и инфекциям, которые могут задеть сердце и почки. Откладывать это дело в долгий ящик не стоит.

Строгий ошейник и клетка в наказание работают против хозяина

Удавки, электрошоковые ошейники, резкие окрики относятся к так называемым аверсивным методам: они опираются на неприятные ощущения, чтобы отучить собаку от нежелательного поведения. В моменте это может сработать, но собака не узнаёт, что делать вместо этого. Зато доверие к хозяину рушится, психика страдает, а проблемы с поведением нередко только усугубляются.

Современная дрессировка строится на положительном подкреплении: нужное поведение вознаграждается, ненужное просто остаётся без награды. Наградой может быть что угодно, что собака ценит: лакомство, игрушка, похвала. Такой подход меняет поведение, делает собаку охотно обучающейся и укрепляет связь между вами.

Отдельная ошибка — сажать собаку в клетку за проступок. Обычно хозяин хочет, чтобы клетка была для питомца безопасным убежищем, и одновременно использует её как тюрьму. Совместить это не получится. К тому же наказание имеет смысл только в течение примерно трёх секунд после нежелательного действия. Пока собаку довели до клетки, столько всего произошло, что связать одно с другим она уже не сможет. Клетка нужна для другого: чтобы собака не натворила бед, пока за ней некому присмотреть.

Блохи и болезни не спрашивают, выходит ли кошка на улицу

«Кошка домашняя, зачем ей обработка от блох?» — рассуждение понятное, но неверное. Блохи и их яйца попадают в квартиру на обуви, через щели в окнах или на собаке, с которой гуляют. Оказавшись внутри, они месяцами живут в ковре и мебели. Поэтому защита нужна круглый год, а конкретное средство лучше подбирать вместе с ветеринаром.

По той же причине не стоит вспоминать о ветеринаре только когда питомец заболел. Плановый осмотр раз в год или раз в полгода (для тех, кто постарше и имеет хронические болезни) позволяет заметить проблему на ранней стадии, вовремя обновить прививки и заодно обсудить питание, поведение и всё, что вас беспокоит. Профилактика здесь не менее важна, чем лечение.

Учиться не поздно ни старой собаке, ни любой кошке

Поговорку «старую собаку новым трюкам не научишь» многие принимают за факт, хотя дело обстоит ровно наоборот. Собаки учатся в любом возрасте, а пожилым животным тренировки особенно полезны: они держат ум в тонусе, тело в движении, а привычную рутину делают интереснее. Единственная поправка: учитывать возрастные ограничения по зрению, слуху и подвижности.

Кошек тоже можно и нужно тренировать: им это интересно, а связь с хозяином становится крепче. Начать проще всего с команды «сидеть». Держите лакомство чуть выше головы кошки и медленно ведите его назад. Следя за угощением, она сама опустится на задние лапы. В момент, когда её попа коснётся пола, скажите «сидеть» и отдайте награду.

Пять признаков совета, которому нельзя доверять

Почему при всех успехах ветеринарии старые мифы живут так долго? Причин три. Советы от родных и друзей кажутся надёжными просто потому, что знакомы с детства. Старые книги по дрессировке до сих пор стоят на полках и продвигают методы, от которых специалисты давно отказались. А в интернете любой миф разлетается без контекста и проверки, приобретая ложный вес.

Чтобы не попасться на очередной «бабушкин рецепт», проверяйте совет по нескольким признакам:

Нет опоры на знания: совет исходит не от ветеринара, сертифицированного кинолога или зоопсихолога, а от случайного человека в соцсетях, и подтверждений у него нет.

Слишком простое решение: быстрые рецепты с мгновенным результатом игнорируют сложность поведения и здоровья животных.

Ставка на страх: любые методы, основанные на запугивании, боли или устрашении, устарели и потенциально опасны .

. Только личный опыт: «у меня сработало» ещё не значит, что это безопасно и подходит всем животным.

Звучит как чудо: если совет обещает волшебное исцеление, науки за ним, скорее всего, нет.

Если сомневаетесь, самый короткий путь один: спросить своего ветеринара или проверенного тренера. Это дешевле и безопаснее, чем исправлять последствия совета, который передавался из уст в уста, но никогда не проверялся.