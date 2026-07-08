Можно ли превратить АИ-80 в АИ-95 одной присадкой?

В интернете полно роликов, где обещают с помощью пары флаконов присадок превратить дешевый бензин АИ-80 в полноценный АИ-92 или АИ-95. Звучит заманчиво, потому что экономия огромная, а качество будто бы не хуже заводского. Но так ли это на самом деле и что произойдет с двигателем, если залить такую смесь в бак? Мы разобрались в химии процесса и готовы ответить на эти вопросы.

Что означает АИ и цифры в бензине

Для начала нужно понять, с чем именно мы работаем. Буква «А» в названии означает автомобильный бензин, а буква «И» говорит о том, что характеристики измерялись исследовательским методом. Сама же цифра означает октановое число, то есть способность топливной смеси сопротивляться преждевременному взрыву. Подробнее об октановом числе мы говорили в статье про изготовление бензина в домашних условиях.

Октановое число — это не показатель мощности или скрытой энергии. Представьте себе пружину: чем выше число, тем сильнее топливную смесь можно сжать в цилиндре двигателя, прежде чем она самовоспламенится. Если бензин не выдерживает давления, происходит детонация.

Вместо плавного и эффективного сгорания от искры смесь буквально взрывается ударной волной. Ударные нагрузки по поршням и кольцам резко снижают мощность двигателя и приводят к перегреву, из-за чего страдают клапаны, свечи и катализатор.

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Как делают высокооктановый бензин

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) никто не берет готовый АИ-80, чтобы улучшить его присадками. Современное топливо на колонке — это сложный коктейль, который собирают из множества различных компонентов. Многие автовладельцы задумываются о том, как улучшить бензин у себя дома, но промышленный подход радикально отличается от гаражных экспериментов.

Чтобы получить правильную основу, нефтяники используют тяжелую химическую артиллерию:

Риформинг. Низкооктановые фракции подвергают воздействию высоких температур и давления, в результате чего молекулы перестраиваются в стойкие к детонации соединения;

Низкооктановые фракции подвергают воздействию высоких температур и давления, в результате чего молекулы перестраиваются в стойкие к детонации соединения; Крекинг. Тяжелые нефтяные фракции буквально расщепляют на более легкие, получая бензин каталитического крекинга с высоким октановым числом;

Тяжелые нефтяные фракции буквально расщепляют на более легкие, получая бензин каталитического крекинга с высоким октановым числом; Изомеризация. Прямые парафиновые молекулы меняют форму на разветвленную, что делает топливо более устойчивым к сжатию и снижает содержание вредного бензола;

Прямые парафиновые молекулы меняют форму на разветвленную, что делает топливо более устойчивым к сжатию и снижает содержание вредного бензола; Алкилирование. Из легких газов синтезируют алкилат, невероятно ценный и чистый компонент для премиального бензина.

Только после получения всех этих фракций завод приступает к их аккуратному смешиванию, добавляя разрешенные кислородсодержащие добавки.

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Почему гаражные присадки убивают современный мотор

Если зайти в автомагазин, можно найти десятки баночек с октан-корректорами, обещающими прибавку в 5-10 пунктов. Теоретически они действительно работают, но на практике эффект часто меньше заявленного в рекламе, а побочные действия губительны для машины.

Октан-корректоры (октан-бустеры) — это химические присадки, которые добавляют в бензин, чтобы искусственно повысить его октановое число, то есть устойчивость к детонации.

Чаще всего народные умельцы пытаются использовать следующие добавки:

Марганцевые и железосодержащие присадки. Они резко поднимают октановое число, но повышают нагрузку на свечи и форсунки, оставляя на них плотный красный налет, и быстро убивают датчики кислорода;

Они резко поднимают октановое число, но повышают нагрузку на свечи и форсунки, оставляя на них плотный красный налет, и быстро убивают датчики кислорода; Ацетон и строительные растворители. Да, они горят лучше, но такая химия агрессивна к пластиковым трубкам, резиновым уплотнениям и топливным насосам;

Да, они горят лучше, но такая химия агрессивна к пластиковым трубкам, резиновым уплотнениям и топливным насосам; Этанол (спирт). Имеет высокую стойкость к детонации, но активно притягивает воду, что приводит к расслоению топлива в баке.

Самым эффективным способом исторически был этилированный бензин. Однако это вещество оказалось настолько токсичным для людей и природы, что в России этилированный автомобильный бензин запрещен на законодательном уровне с 2003 года.

Что будет если заправиться АИ-80 вместо АИ-95

Сам по себе АИ-80 — это нормальный бензин, который все еще прописан в ГОСТах. Он отлично подходит для старых, низкофорсированных моторов с небольшой степенью сжатия. Но современные двигатели, особенно оснащенные турбинами, требуют совершенно других характеристик.

Если вы зальете 80-й бензин в современную машину, электронный блок управления услышит детонацию через специальные датчики. Компьютер попытается спасти мотор: он изменит угол опережения зажигания. В результате машина станет «тупой», разгон ухудшится, а расход топлива заметно вырастет.

Если же в этот момент поехать в гору или резко нажать газ на обгоне, электроника не справится. Начнется сильная детонация, которая может закончиться прогоревшими поршнями и разрушенным катализатором.

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Смешивание бензина разных марок в бензобаке

Смешивание — единственный относительно безопасный бытовой метод. Если в баке по ошибке оказался АИ-80, вы можете разбавить его большим объемом нормального бензина (АИ-95 или даже АИ-98). Но если вы перепутали топливо и залили дизель, такой способ не подойдет.

В этом случае средняя детонационная стойкость смеси действительно вырастет, и вы сможете аккуратно доехать до сервиса. Однако нужно понимать, что октановое число при смешивании не всегда вычисляется по простой арифметике.

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Настоящий заводской бензин должен соответствовать ГОСТу не только по сопротивлению взрыву. У него жестко зафиксированы испаряемость, количество смол, давление насыщенных паров и экологический класс. Без лабораторного контроля вы получаете не качественный АИ-92, а просто неизвестный коктейль, который спасет вас в аварийной ситуации, но не подходит для ежедневной езды.