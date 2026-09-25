Сколько человек продержится без скафандра на каждой планете

Космос в кино обычно убивает эффектно: человек мгновенно замерзает, взрывается или превращается в ледышку. В реальности всё происходит совсем иначе — и на каждой планете по-своему. Где-то главной проблемой окажется почти полный вакуум, где-то чудовищное давление, а на некоторых планетах вы вообще не найдёте поверхности, на которую можно встать. Мы уже разбирали, что происходит с человеком без скафандра, а теперь посмотрим, насколько сильно меняется сценарий от Меркурия до Нептуна.

На каменных планетах всё решает атмосфера

Меркурий

У Меркурия практически нет атмосферы — только очень разреженная экзосфера. Днём поверхность может нагреваться до +430 °C, а ночью остывать примерно до −180 °C.

Но ни жара, ни мороз не успеют стать главной проблемой. Из-за почти полного вакуума кислород быстро покинет кровь, и человек потеряет сознание примерно через 10–15 секунд. Если вернуть нормальное давление в течение ближайшей минуты или двух, шанс выжить ещё есть.

На Меркурии человек потеряет сознание раньше, чем успеет замёрзнуть или буквально «поджариться». В вакууме тепло передаётся гораздо хуже, чем в воздухе или воде.

Венера

Вот здесь всё гораздо хуже. Средняя температура у поверхности Венеры — около +464 °C, а давление примерно в 92 раза выше земного. Это похоже на давление воды на глубине около 900 метров.

К тому же атмосфера почти целиком состоит из углекислого газа. Поэтому одновременно возникнут проблемы с дыханием, резким перепадом давления и нагревом в чрезвычайно горячем плотном газе.

На поверхности Венеры критические повреждения начнутся практически сразу, и честно назвать точное число секунд невозможно. Любые оценки вроде «человек проживёт ровно одну секунду» — скорее эффектная условность, чем установленный факт.

Любопытно, что примерно в 50 километрах над поверхностью всё гораздо спокойнее: давление там близко к земному, а температура может быть вполне терпимой. Именно поэтому Венера, несмотря на репутацию самой горячей планеты, иногда рассматривается как место для теоретических воздушных станций. Правда, кислорода там всё равно нет, а облака содержат серную кислоту.

Земля

Тут всё неожиданно хорошо. При нормальном атмосферном давлении, подходящей температуре и доступе к воздуху человек может обходиться без скафандра всю жизнь.

Земля — единственная планета Солнечной системы, где человеку скафандр для обычной жизни вообще не нужен.

Разумеется, это перестаёт работать на большой высоте, под водой или в Антарктиде. Но проблема там уже не в самой планете, а в конкретных условиях.

Марс

Марс выглядит почти уютно по сравнению с Венерой. Иногда температура у экватора днём даже поднимается выше нуля. Но среднее давление у поверхности составляет всего около 6,4 миллибара — меньше одного процента земного.

Да, на Марсе есть воздух, только примерно на 95% он состоит из углекислого газа и слишком разрежен, чтобы мы могли им дышать.

При таком низком давлении влага на языке и слизистых начинает закипать, ткани отекают, а мозг остаётся без кислорода. Потеря сознания ожидается примерно через 10–15 секунд. При немедленном спасении человек теоретически ещё может выжить, но через одну-две минуты ситуация становится критической.

Марс кажется намного дружелюбнее Венеры, но для человеческого организма его атмосфера почти не отличается от вакуума.

У планет-гигантов даже некуда приземлиться

С Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном появляется новая проблема: привычной поверхности у них нет. Поэтому представим человека в том слое атмосферы, где давление примерно равно земному. Иначе сравнивать просто нечего.

Юпитер

Юпитер состоит в основном из водорода и гелия и не имеет твёрдой поверхности. На уровне давления в одну земную атмосферу температура составляет примерно −108 °C.

Дышать там нечем, поэтому человек потеряет сознание примерно за те же 10–15 секунд. Но на этом падение не закончится: ниже газ становится всё плотнее и горячее, а давление постоянно растёт.

На Юпитере сначала отключится мозг из-за нехватки кислорода, а уже потом растущее давление и температура уничтожат тело.

До какого-то «дна» человек не долетит — чёткой границы между атмосферой и внутренними слоями у Юпитера просто нет.

Сатурн

Сатурн устроен похожим образом. Его атмосфера тоже состоит в основном из водорода и гелия, а температура на уровне земного давления держится где-то около −140 °C.

Если интересно, можно ли вообще высадиться на Сатурн, ответ простой: садиться там некуда. Человек будет проваливаться всё глубже.

Без кислорода сознание исчезнет за считанные секунды, задолго до того, как давление в глубине Сатурна станет главной проблемой.

Уран

Уран — ледяной гигант, и его атмосфера заметно холоднее. На уровне давления около одной атмосферы температура составляет примерно −197 °C, а в некоторых более высоких слоях опускается ниже −220 °C.

Но даже такой мороз не превращает человека в ледяную статую мгновенно. Гораздо быстрее подействует отсутствие кислорода.

На Уране человек, скорее всего, потеряет сознание примерно через 10–15 секунд, а сильный холод станет уже второй проблемой.

Нептун

На Нептуне ситуация похожа, только погода ещё неприятнее. Его атмосфера состоит в основном из водорода и гелия с примесью метана, температура держится около −200 °C, а ветры разгоняются примерно до 2000 км/ч.

При этом твёрдой поверхности здесь тоже нет. Человек будет падать сквозь облака, постепенно попадая в более плотные, горячие и высоконапорные слои.

На Нептуне нехватка кислорода выключит сознание раньше, чем экстремальный холод и ветер успеют сделать основную работу.

Так где человек продержится дольше всего

Сразу оговоримся: эти цифры приблизительные. Никто, разумеется, не проводил такие эксперименты на людях, а результат зависит от давления, температуры и того, насколько быстро человека смогут вернуть в безопасные условия. Поэтому цифры ниже — ориентиры, а 10–15 секунд в большинстве случаев означают прежде всего время до потери сознания, а не до смерти. Если очень быстро вернуть человеку нормальное давление и кислород, он ещё может выжить.

Планета Главная опасность Что будет без скафандра Меркурий Почти полный вакуум Сознание — около 10–15 секунд, шанс на спасение сохраняется примерно 1–2 минуты Венера +464 °C и давление около 92 атмосфер Критические повреждения начнутся практически сразу Земля При обычных условиях — никакой Можно жить всю жизнь Марс Очень низкое давление и отсутствие кислорода Сознание — около 10–15 секунд, дальше счёт идёт на минуты Юпитер Нет кислорода и твёрдой поверхности Сознание — около 10–15 секунд, затем человек продолжит падать в атмосферу Сатурн Нет кислорода и сильный холод Потеря сознания за считанные секунды Уран Нет кислорода и экстремальный холод Потеря сознания примерно через 10–15 секунд Нептун Нет кислорода, холод и сильнейший ветер Потеря сознания примерно через 10–15 секунд

Получается, что среди остальных планет явного «лучшего места» нет. На Меркурии и Марсе человек сможет оставаться в сознании примерно одинаковое время, а Венера окажется гораздо опаснее из-за сочетания огромного давления и температуры. На планетах-гигантах проблема ещё и в том, что спасаться придётся буквально в воздухе — твёрдой поверхности там нет.

Тело не взорвётся, а кровь не превратится в лёд

Самый популярный космический миф — будто без скафандра человек мгновенно раздуется и взорвётся. Нет. Ткани действительно начнут отекать, но кожа достаточно прочна, чтобы тело сохранило целостность. Кровь внутри сосудов тоже не начнёт бурно кипеть. Зато при очень низком давлении может закипать открытая влага — например, слюна на языке.

Замерзание тоже не происходит мгновенно. В вакууме нет воздуха, который быстро отводил бы тепло от тела. Поэтому на Меркурии или Марсе человек потеряет сознание от нехватки кислорода раньше, чем замёрзнет. Луна, кстати, дала бы примерно тот же результат, что Меркурий и Марс, — просто планетой она не является.

И ещё один важный момент: при внезапной разгерметизации нельзя задерживать дыхание. Расширяющийся воздух способен серьёзно повредить лёгкие.