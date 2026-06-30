Не только астероиды: что ещё может вызывать массовые вымирания на Земле

Когда заходит речь о массовых вымираниях, в голове сразу всплывает астероид, погубивший динозавров. Но не у каждого вымирания нашёлся свой кратер, и это давно беспокоит учёных. Новая работа предлагает необычное объяснение: часть катастроф могли вызвать не удары из космоса, а гравитационные приливы от пролетавших рядом с Землёй крупных тел.

Карликовые планеты как новая гипотеза о массовых вымираниях

Идею выдвинул Даниэле Фарджон, физик-теоретик из Римского университета, в препринте — то есть в статье, которая ещё не прошла полноценное рецензирование. Сразу важная оговорка: это гипотеза, а не доказанный факт, и относиться к ней нужно осторожно.

Вот в чём суть. В далёких краях Солнечной системы существует огромная популяция объектов размером с карликовую планету — самый известный её представитель Плутон. Таких тел могут быть тысячи или даже десятки тысяч, и движутся они по сильно вытянутым орбитам. Гравитационные возмущения иногда могут забрасывать некоторые из них во внутреннюю часть Солнечной системы — ближе к Земле.

Лобовое столкновение случается крайне редко. Гораздо вероятнее, что такое тело просто пролетит рядом с Землёй. По мнению автора, именно такой близкий пролёт и мог оставить заметный след в истории планеты.

Что происходит с Землёй при близком пролёте крупного тела

Главный механизм здесь — приливные силы. Это та же физика, по которой Луна управляет приливами в океанах, только в гораздо более грубом и разрушительном масштабе. Когда мимо проходит тело размером с карликовую планету, его гравитация буквально тянет за собой воду, кору и недра Земли.

Фарджон перечисляет, какие последствия мог оставить такой пролёт:

гигантские волны и глобальные цунами, которые могли обходить планету и сохраняться годами

масштабные вулканические извержения из-за деформации коры и разогрева недр

резкие изменения уровня моря и отступление океанов

сильные климатические сбои

согласованные метеорные потоки

Приливный разогрев недр — ключевая деталь: когда планету «мнёт» чужая гравитация, внутри выделяется тепло, и это может спровоцировать масштабный вулканизм. По словам автора, такие приливные эффекты могли способствовать нескольким крупным вымираниям за последние 600 миллионов лет — на это, как он считает, намекают странные совпадения в геологической летописи.

Пермское вымирание без кратера и следов астероида

Самый интересный аргумент связан с пробелом в науке. С динозаврами всё понятно: есть кратер Чикшулуб и есть так называемая иридиевая аномалия — тонкий слой редкого металла, попавшего на Землю с астероидом, который подтверждает удар примерно 64–66 миллионов лет назад.

А вот с другими катастрофами ясности меньше. Пермско-триасовое вымирание около 251 миллиона лет назад было крупнейшим в истории жизни: тогда исчезло, по разным оценкам, от 80 до 95% всех видов. Но ни иридиевой аномалии, ни подходящего кратера для этого события так и не нашли. О том, что именно могло запустить ту катастрофу, мы рассказывали в материале о том, как ученые установили причину самого массового вымирания.

Именно сюда Фарджон и встраивает свою идею: приливные эффекты от пролёта массивного тела могли разом объяснить и вулканизм, и климатические сдвиги, и отступление морей — то есть всю ту сложную картину, которую трудно свести к одному удару.

Косые оси планет и внезапно отдалившаяся Луна

Чтобы гипотеза не висела в воздухе, автор приводит косвенные улики из самой Солнечной системы. Многие странности проще объяснить именно пролётами, захватами или столкновениями с телами из её внешних областей.

Уран буквально «лежит на боку» — его сильный наклон оси мог появиться после столкновения

Тритон, крупнейший спутник Нептуна, похож на захваченный объект пояса Койпера

у нескольких спутников ретроградные орбиты — они вращаются «не в ту сторону», и это до сих пор без чёткого объяснения

поздняя тяжёлая бомбардировка могла быть вызвана возмущениями от пролёта массивного тела

Но самый эффектный довод — это сама Луна. Ископаемые кораллы хранят летопись длины суток: по их годичным кольцам видно, сколько дней было в году в разные эпохи. И вот в конце девонского периода скорость, с которой число дней в году убывало, вдруг резко замедлилась.

Поскольку сутки удлиняются из-за хорошо понятного приливного торможения Земли Луной, такая внезапная смена темпа означает, что расстояние между Землёй и Луной скачком увеличилось. Столкновение дало бы мгновенный эффект и не подошло бы, а вот плавный, но мощный гравитационный рывок от пролетающего тела — вполне. Кстати, история нашего спутника полна загадок: учёные потратили 50 лет, чтобы раскрыть тайну магнитного поля Луны.

Может ли космическая катастрофа повториться на Земле

Если такое случалось раньше, то может повториться. И главная опасность, по Фарджону, — вовсе не сам удар, а гигантские приливные волны, которые могли бы обходить планету и держаться годами, не давая жизни восстановиться.

Отсюда практический вывод автора: к телу планетарной массы нельзя готовиться так же, как к обычному астероиду. Нужно заранее обшаривать дальнее небо в поисках самых слабых и далёких источников — будущих карликовых планет — и предупреждать о приближении как можно раньше.

Есть у гипотезы и неожиданный поворот в сторону парадокса Ферми — вопроса о том, почему при огромном числе звёзд мы до сих пор не встретили инопланетян. Фарджон осторожно предполагает, что ответ может быть мрачным: жизнь во Вселенной нестабильна и недолговечна, и космические катастрофы вроде приливных вымираний регулярно обрывают её развитие.

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Доказательства и слабые места новой гипотезы

Важно честно расставить акценты. Работа Фарджона — это препринт, представленный на конференции в 2025 году, и он строится в основном на корреляциях и косвенных уликах. Сам автор признаёт, что найти однозначную связь между вымираниями, климатом, вулканами и ударами сложнее, чем заметить их совпадение во времени.

Есть и довольно смелые расчёты. Например, автор оценивает, что Юпитер за свою историю пережил 16 столкновений с телами массой около половины земной, и связывает с этим его наклон оси и загадочный избыток тепла. Это интересные оценки, но именно оценки, а не установленный факт.

Идея предлагает свежий взгляд на старую загадку — вымирания без кратеров. Стоит ли её принимать, покажут дальнейшие исследования геологической летописи и наблюдения за далёкими телами Солнечной системы. А пока это напоминание: даже в, казалось бы, изученной истории Земли остаётся место для крупных открытий.