Землетрясение в Венесуэле 2026: почему двойной удар оказался смертоноснее одного сильного?

Вечером 24 июня 2026 года в Венесуэле произошло сильное землетрясение. Но главное, что сделало его таким разрушительным, это не магнитуда, а то, что толчков было два с интервалом всего в 39 секунд. Первый удар люди пережили, но второй настиг их, когда они уже выбежали на улицу или пытались спасти имущество. Здания, которые выдержали первый толчок, не выдержали второго. И именно этот двойной удар объясняет, почему число жертв может исчисляться десятками тысяч. Кажется, это такое же серьезные событие, как землетрясение в Турции в 2023 году.

Хронология землетрясения в Венесуэле 24 июня 2026 года

Сейсмическое событие началось на глубине около 10 километров под землей, это считается поверхностным и очень опасным очагом. Эпицентр находился в 16 километрах от города Морон в штате Карабобо.

Сначала приборы зафиксировали толчок магнитудой 7,2. Но ровно через 39 секунд, когда люди только начали осознавать происходящее, последовал второй, еще более мощный удар магнитудой 7,5. Волны от обоих очагов дошли до столицы страны, Каракаса, расположенной в 160 километрах восточнее.

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Что такое двойное землетрясение простыми словами

В сейсмологии существует понятие дублетное землетрясение, и это худший сценарий для любой городской застройки. Два сильных землетрясения подряд работают как профессиональный боксер: первый удар пробивает защиту, второй отправляет в нокаут.

Когда происходит первый толчок, в бетонных перекрытиях и несущих стенах образуются микротрещины. Здание еще может устоять, израсходовав свой запас прочности. Но через 39 секунд приходит вторая волна. Ослабленная конструкция, которая еще даже не перестала раскачиваться, не выдерживает резонанса и кумулятивного напряжения, складываясь как карточный домик.

Разрушения после землетрясения в Каракасе

Несмотря на удаленность от эпицентра, столица Венесуэлы приняла на себя тяжелейший удар. По данным Газеты.ру, глава МВД Диосдадо Кабельо сообщил о критической ситуации в престижных районах Альтамира и Лос-Палос-Грандес, где обрушились многоэтажные жилые здания. Подземные толчки также нанесли урон штатам Трухильо, Яракуй, Арагуа, Миранда и Ла-Гуайра.

Помимо человеческих жертв, страна столкнулась с колоссальными финансовыми потерями. Стихия зацепила крупный промышленный узел, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. По оценкам американских аналитиков, Венесуэла может потерять до 20% ВВП из-за разрушения критически важной производственной базы.

Что такое афтершоки после землетрясения

Сразу после катастрофы власти призвали граждан оставаться на улицах. Даже если дом выглядит целым снаружи, внутри могли сместиться несущие балки, а лестничные пролеты — потерять опору.

Главная угроза сейчас — это повторные толчки афтершоки, которые всегда следуют за крупным землетрясением. Земная кора пытается сбросить оставшееся напряжение и стабилизироваться. Опасность повторных толчков заключается в том, что им уже не нужна высокая магнитуда. Даже слабого колебания достаточно, чтобы обрушить надломленное здание прямо на возвращающихся за вещами людей.

Паралич транспортной инфраструктуры и спасательные работы

Власти немедленно ввели чрезвычайное положение в Венесуэле. Однако спасательным службам, пожарным, полиции и медикам, приходится работать в условиях разрушенной логистики. Дороги могут быть перекрыты завалами или разорваны глубокими трещинами.

Ситуация с авиасообщением также критическая. В главном международном аэропорту Майкетия имени Симона Боливара рухнула часть кровли пассажирского терминала. Все рейсы отменены, что усложняет доставку международной гуманитарной помощи. Российское посольство сейчас выясняет судьбу соотечественников, поддерживая связь с местными властями.

Правила выживания при землетрясении в квартире и на улице

Если земля уходит из-под ног, счет идет на секунды. Пытаться выбежать из многоэтажки во время активных толчков это самая частая и фатальная ошибка, так как лестницы обрушаются первыми.

Базовые правила поведения при землетрясении дома:

Немедленно отойдите от окон , зеркал и тяжелых шкафов;

, зеркал и тяжелых шкафов; Встаньте в проем несущей стены или спрячьтесь под крепким столом, закрыв голову руками;

или спрячьтесь под крепким столом, закрыв голову руками; Дождитесь окончания первых толчков и только затем быстро покиньте здание, не пользуясь лифтом.

Вот что делать во время землетрясения на улице:

Отбегите как можно дальше от высоких зданий , потому что фасады и стекло осыпаются на десятки метров вокруг;

, потому что фасады и стекло осыпаются на десятки метров вокруг; Избегайте линий электропередач , рекламных щитов и деревьев;

, рекламных щитов и деревьев; Оставайтесь на открытом пространстве до официального разрешения властей.

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Риск сильных землетрясений в России

Глядя на кадры из Южной Америки, многие задаются вопросом, может ли подобное произойти в РФ. Все-так Россия это огромная страна, и около 20% ее территории находится в сейсмоопасных зонах.

Наибольший риск сильного землетрясения существует на Камчатке, Курильских островах и Сахалине, которые входят в Тихоокеанское огненное кольцо. Также периодически трясет Байкальскую рифтовую зону, Кавказ и Крым. Однако в этих регионах действуют строгие строительные нормы: современные здания там проектируются с учетом возможных подземных ударов силой до 8-9 баллов.

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Катастрофа в Венесуэле стала страшным напоминанием о том, что природа непредсказуема. Двойной сейсмический удар показал, насколько хрупкой может быть современная инфраструктура перед лицом тектонических сил. Теперь главным приоритетом остается спасение людей из-под завалов и предотвращение новых жертв от коварных афтершоков.