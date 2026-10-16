Зачем в старых квартирах делали окно между ванной и кухней? Иногда их было два

У советских квартир хватает странностей. Ковры на стенах хотя бы защищали от холода и шума, а маленькое окошко под потолком ванной до сих пор вызывает вопросы. Особенно если оно было матовым и даже не открывалось. На самом деле у этого решения была вполне практичная задача. А старые строительные чертежи раскрывают любопытную деталь: иногда свет из кухни проходил не в одну, а сразу в две комнаты.

Дневной свет попадал в ванную через кухню

В большинстве таких квартир ванная располагалась внутри дома и не имела собственного окна на улицу. Зато рядом находилась кухня, куда свободно попадал дневной свет. Часть этого света пропускали через небольшое застеклённое отверстие в перегородке.

Такой приём архитекторы называли «вторым светом». Окно позволяло пользоваться ванной днём, не включая лампочку. Освещения хватало не для всех дел, но умыться или найти нужную вещь зачастую можно было и так.

Интересная подробность сохранилась в чертежах кирпичной пятиэтажки серии 1-447С-43 за 1966 год. Там предусмотрен фрамужный блок размером примерно 67 на 42 см. В некоторых квартирах было даже два внутренних окна: одно между кухней и ванной, другое между ванной и туалетом. Получалась целая цепочка, по которой дневной свет проникал в помещения без наружных окон.

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Такие окна появились задолго до хрущёвок

Подобные проёмы встречались ещё в дореволюционных домах, затем в сталинках и части хрущёвок. Поэтому считать их исключительно советским изобретением неправильно.

Конструкция зависела от времени постройки и конкретного проекта. Одни окна были глухими, другие могли открываться. В некоторых квартирах они выходили из кухни в ванную, в других дополнялись проёмом между ванной и туалетом.

Окна не были обязательной деталью каждой хрущёвки. Если планировка не предусматривала общей стены между кухней и ванной, такого проёма обычно просто не было.

Защита от туберкулёза и взрыва газа — правда или миф?

Самая известная версия гласит, что солнечный свет через окно должен был убивать туберкулёзную палочку. Но убедительных документальных подтверждений такому назначению нет. К тому же обычное оконное стекло почти не пропускает ультрафиолет, необходимый для эффективного обеззараживания.

В СНиП 1958 года естественное освещение требовалось для жилых комнат, кухонь и неканализованных уборных, но не для обычных ванных. Там же была предусмотрена отдельная вытяжная вентиляция санузлов.

Ещё одна популярная легенда — окно якобы защищало стены при взрыве бытового газа. Никаких подтверждений такой защитной функции в изученных проектах нет. Небольшое стекло между комнатами не способно сделать взрыв безопасным.

Однако связь с газовым оборудованием действительно существовала. По правилам 1954 года в некоторых ванных с газовым водонагревателем разрешалось устанавливать решётчатую фрамугу в соседнее подсобное помещение. Она обеспечивала сообщение помещений по воздуху и позволяла уменьшить требуемый объём ванной. Но это не то же самое, что обычное глухое стеклянное окошко.

Версия о вентиляции тоже подходит не всем квартирам. Открывающаяся фрамуга могла помогать воздухообмену, а вот закрытое наглухо окно не выводило влажный воздух. Поэтому за удаление сырости отвечала прежде всего вытяжка. Плохая вентиляция, кстати, одна из причин, по которым в ванной появляются серебрянки даже при чистоте.

Почему в новых домах перестали делать такие окна

Со временем дополнительное освещение потеряло прежнюю ценность. Электрический свет стал привычным, а планировки изменились: ванную и кухню всё чаще разделяли коридоры, шахты вентиляции или другие помещения.

Внутреннее окно постепенно превратилось из полезной детали в необязательную. В новых проектах от него стало проще отказаться, чем усложнять перегородки и устанавливать дополнительное остекление.

Старое окно можно заделать, но есть нюансы

Если старое окно мешает ремонту, его обычно можно убрать. Даже при наличии газового оборудования такой проём не обязательно сохранять: в опубликованном разъяснении МОСГАЗ подтверждал возможность его демонтажа при соблюдении требований к газовому оборудованию.

Но есть важный нюанс. Закладка проёма может считаться перепланировкой и требовать согласования. Поэтому сначала стоит проверить технический план квартиры и уточнить правила в местной жилищной инспекции. При работах нельзя повреждать вентиляционные каналы или другие инженерные конструкции.

Если же хочется сохранить дневной свет, есть более простой вариант — заменить старое стекло матовым или установить стеклоблоки. Тогда ванная останется светлой, а происходящее внутри не будет видно с кухни.