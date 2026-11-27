Вы тоже помните, как раньше продавцы брали чеки и резким движением надрывали их края. Это не случайная причуда, не нервная привычка и тем более не способ обмана. В советских магазинах так отмечали, что покупатель не только заплатил, но и уже получил товар на руки. Такая процедура называлась гашением чека, и в России её долго требовал закон. Сегодня надрывать чеки никто не обязан, но в некоторых магазинах кассиры по-прежнему это делают.

Как покупали колбасу в советском магазине

В большинстве советских магазинов нельзя было просто взять товар с полки и оплатить его на выходе, как в нынешнем супермаркете. Деньги принимали в одном месте, а товар выдавали в другом, поэтому покупка превращалась в небольшой маршрут.

Вот как выглядела покупка колбасы:

Покупатель подходил к прилавку и узнавал у продавца, сколько стоит нужный кусок. Шёл к кассе, называл сумму, платил и получал чек. Возвращался с чеком к продавцу. Продавец проверял чек, отдавал колбасу и надрывал бумагу.

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Надрыв защищал магазин от повторной выдачи товара

Чек в такой системе был пропуском к товару. Если бы на нём не оставалось никакой отметки, ловкий покупатель мог бы показать одну и ту же бумажку несколько раз и унести больше, чем оплатил. Надрыв ставил на этом точку: такой чек уже использован.

У способа было большое достоинство: он ничего не стоил. Не нужны были ни печати, ни отдельные журналы, ни дополнительные приборы. Одно движение пальцами помогало магазину избежать обмана и недостачи, то есть ситуации, когда денег в кассе меньше, чем выдано товара.

Постановление № 745 сделало надрыв обязанностью кассира

После распада СССР привычка не исчезла, а получила юридическую силу. 30 июля 1993 года правительство России утвердило постановление № 745 с положением о том, как применять кассовые аппараты. В шестом пункте говорилось, что чеки нужно гасить одновременно с выдачей товара или оказанием услуги: штампом или надрывом в отведённых для этого местах.

На практике выбирали надрыв: это быстрее и проще, чем каждый раз доставать печать. Документ отменило постановление № 1173 от 12 ноября 2016 года, а перестал действовать он с 17 ноября 2016 года, когда новое постановление официально опубликовали. Выходит, что гасить чеки в современной России официально требовали больше 23 лет.

Привычка пережила закон: надрыв в современных магазинах

В обычном супермаркете смысла в надрыве почти нет. Каждая покупка сохраняется в электронной кассовой системе, а оплата и выдача товара происходят в одном месте. И всё же многие кассиры продолжают надрывать чеки. Единой причины нет, но есть несколько правдоподобных объяснений:

Многолетняя привычка. Опытный кассир делает это автоматически, не задумываясь.

Опытный кассир делает это автоматически, не задумываясь. Обучение новичков. Молодые сотрудники повторяют то, что видят у старших коллег.

Молодые сотрудники повторяют то, что видят у старших коллег. Наглядная отметка. Надрыв сразу показывает, что товар уже выдан. Это всё ещё полезно там, где касса и пункт выдачи находятся в разных местах.

Утверждать, что во всех магазинах кассиры делают это по одной и той же причине, нельзя. Где-то это остаток старых правил, а где-то вполне рабочий способ не перепутать, кто уже забрал покупку.

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Надорванный чек остаётся действительным при возврате

Небольшой надрыв не отменяет покупку и не делает чек недействительным. Сведения об оплате хранятся в кассовой системе, и от состояния бумажки они не исчезают.

Проблемы возможны, если разрыв пришёлся на QR-код, сумму или другие важные данные. Если вы собираетесь сканировать чек ради кешбэка или хотите сохранить его на случай возврата, проще сразу попросить кассира оставить бумагу целой.

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По тому же принципу раньше надрывали билеты в кино и в общественном транспорте: порванный край говорил, что билет уже использован. Надрыв на чеке — такая же примета ушедшей эпохи, как двери, обитые дерматином. Правила давно поменялись, а движение рук осталось.