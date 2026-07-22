Я протестировал браслет от комаров за 500 рублей, и вот что я понял

Есть особый вид летней пытки: вы почти уснули, в комнате тихо, и внезапно над ухом раздается знакомое тонкое жужжание. Включать свет и охотиться на комара уже нет сил, фумигатор закончился, а спреем перед сном пользоваться совсем не хочется. Недавно мне попался ультразвуковой репеллент от комаров, который продается на AliExpress под маркой Lenovo. Производитель обещает, что компактное устройство помогает отпугивать насекомых без дыма, запаха, липких спреев и сменных пластин. То есть, он отлично защищает от укусов комаров. Выглядит очень удобно, и его можно носить прямо на руке, что должно выручать во время прогулок.

Минусы обычных средств против комаров

Сами по себе фумигаторы, аэрозоли и пластины работают довольно просто. Но в повседневном использовании у каждого из этих способов находятся свои раздражающие особенности.

Спрей от комаров приходится наносить на кожу или одежду. Он может пахнуть, оставлять неприятное ощущение и требует повторного нанесения. Особенно неудобно пользоваться им дома, когда вы уже приняли душ и легли в кровать.

Фумигатор против комаров привязан к розетке. Кроме того, нужно следить, чтобы внутри оставалась жидкость или новая пластина. Обычно о закончившемся расходнике узнаешь ровно в тот момент, когда в комнате появляется первый комар.

Спирали против комаров создают дым, поэтому для спальни или небольшой закрытой комнаты это вообще не самый приятный вариант.

На фоне всего этого ультразвуковой отпугиватель комаров выглядит очень привлекательно: включил, надел на руку и больше ничего не покупаешь.

Как устроен ультразвуковой репеллент Lenovo

Устройство представляет собой компактный генератор звуковых сигналов, который надевается на запястье и выглядит как фитнес-браслет. По заявлению продавца, оно создает высокочастотные колебания, которые должны мешать комарам приближаться к человеку.

Главное отличие от фумигатора заключается в отсутствии химических расходников. Внутрь не нужно вставлять пластины, заливать жидкость или добавлять ароматические вещества. Во время использования также нет дыма и заметного запаха.

Купить ультразвуковой отпугиватель комаров можно на Aliexpress. Он стоит всего лишь около 500 рублей!

Именно эта простота является главным преимуществом устройства. Его можно постоянно носить с собой, поэтому репеллент против комаров спасает как дома, так и во время вечерних прогулок, когда комары активничают особенно сильно.

Чем ультразвуковой отпугиватель комаров удобнее спрея

Первое преимущество в том, что от устройства ничем не пахнет. Это особенно важно для людей, которым неприятны ароматизированные пластины, аэрозоли и другие средства от насекомых.

Второй плюс заключается в отсутствии постоянных расходов. Купив фумигатор, приходится регулярно докупать жидкость или пластины. Здесь же расходники не предусмотрены.

Третье преимущество связано с мобильностью. Обычный фумигатор работает только возле розетки, а такой репеллент можно постоянно носить с собой. Я попробовал носить его на правой руке, а на левой у меня оставался привычный фитнес-браслет.

Насколько хорошо работает ультразвуковой репеллент

Оценивать подобные устройства всегда сложно. Я бы мог сказать, что с этим устройством меня за ночь никто не укусил. Но ведь это не будет означать, что прибор создал вокруг моей кровати непробиваемый защитный купол? Возможно, комаров в комнате просто было мало.

Поэтому я решил проверить репеллент несколько дней подряд в одинаковых условиях. И, чтобы наверняка, перед сном я открывал окно, чтобы в комнате уж точно появились комары.

Я использовал устройство с 17 по 21 июля. Во время сна репеллент был застегнут на моем правом запястье. Когда спал, я его не чувствовал, потому что уже привык к фитнес-браслету.

За эти несколько дней я заметил, что за ночь к моему уху не подлетал ни один комар. Пару недель назад, когда на улице было жарко, они не давали мне спать и искусали руки. На этот раз никакого зуда я не заметил, хотя перед сном я видел на стене пару небольших комариков. Так что устройство можно назвать рабочим. К тому же, уверенности придают положительные комментарии на алике.

Может ли ультразвук отпугнуть комаров

Здесь нужно быть честным. Убедительных научных доказательств того, что бытовые ультразвуковые устройства надежно защищают человека от комариных укусов, нет. В исследованиях подобные приборы обычно не показывали стабильного эффекта, поэтому рассчитывать только на них в местах с большим количеством насекомых не стоит.

Это особенно важно во время поездок в регионы, где комары могут переносить опасные инфекции. В таких ситуациях ультразвуковой репеллент не должен заменять москитные сетки, закрытую одежду и проверенные средства для кожи.

Но у устройства остается понятный бытовой сценарий. Его можно попробовать дома, на даче или на вечерней прогулке, когда нужна максимально простая защита без запаха и расходников.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Кому подойдет ультразвуковой репеллент Lenovo

Такой прибор может заинтересовать несколько категорий покупателей:

людей, которым не нравится запах фумигаторов и спреев;

тех, кто часто отдыхает на даче или природе;

покупателей, которые не хотят постоянно приобретать пластины;

людей, которым нужно небольшое устройство для спальни, рабочего места или веранды;

тех, кто готов проверить необычный гаджет, но не ожидает от него чудес.

Стоит ли покупать ультразвуковой репеллент от комаров

Учитывая, что цена ультразвукового репеллента составляет всего около 500 рублей, я советую попробовать его каждому. Комары могут надоедать нам до конца осени, так что как минимум для вечерних прогулок это прекрасный спутник.

Купить ультразвуковой отпугиватель комаров Lenovo

Особенно устройство подойдет тем, кто устал от запаха аэрозолей и не хочет постоянно проверять, не закончилась ли жидкость в фумигаторе. Включили, положили рядом и продолжили заниматься своими делами.