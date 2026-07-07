Где прячутся комары днем и как находят людей ночью

Днем комары куда-то исчезают, и вы спокойно прогуливаетесь по паркам, работаете, отдыхаете. Но как только садится солнце, они появляются будто из ниоткуда и находят вас даже в закрытой комнате. Они надоедливо пищат под ухом, и некоторых людей кусают чаще, чем других. Куда пропадают комары днем, и каким образом им удается выследить нас даже в полной темноте? У науки есть ответы на эти, многие другие вопросы.

Где прячутся комары днем

Главный враг комара днем — вовсе не человек с тапком, а перегрев и высыхание. У насекомого крошечное тело и большая площадь испарения, поэтому яркое солнце и сухой воздух буквально высушивают его в полете. Из-за этого в разгар дня комары почти не активны: исследование суточного ритма кровососущих комаров на юге Тюменской области показало, что пик активности комаров приходится на утро и вечер, а днем ее подавляют высокая температура и яркий свет.

Поэтому днем комары никуда не улетают — они просто пережидают опасное время там, где темнее, прохладнее и влажнее.

Чаще всего убежища комаров это:

Высокая трава и кусты — там тень, прохлада, влага и нет ветра;

— там тень, прохлада, влага и нет ветра; Нижняя сторона листьев, кроны деревьев, пространство под кустарниками — комару не нужна пещера, достаточно влажного микроклимата под листвой;

— комару не нужна пещера, достаточно влажного микроклимата под листвой; Места рядом с водой — лужи, канавы, бочки, пруды, ведра и даже поддоны цветочных горшков, потому что личинки развиваются в стоячей воде;

— лужи, канавы, бочки, пруды, ведра и даже поддоны цветочных горшков, потому что личинки развиваются в стоячей воде; Подвалы домов — особенно в городе.

Подвальный комар может жить прямо в многоквартирном доме, если в подвале стоит вода из-за протечек или проблем с канализацией. В отапливаемом подвале такие комары размножаются круглый год, а вечером вылетают на лестничные клетки и попадают в квартиры через подъезды, лифты и вентиляцию. В самой квартире комар тоже выбирает темные и спокойные места, за шторами, под мебелью, в углах у потолка, в ванной, кладовке или возле комнатных растений.

Почему комары появляются вечером

Большинство привычных нам комаров выходят на охоту в сумерках и ночью по той же причине, по которой днем они прячутся: вечером прохладнее, влажнее и безопаснее. Снижается риск высохнуть, а человек в это время становится идеальной мишенью — лежит неподвижно, ровно дышит и стабильно выделяет тепло и запах. А еще комаров сильно привлекают люди, которые выпили пива и занялись сексом.

Любопытно, что комаров подстегивает именно смена освещения. По данным того же исследования ТюмГУ, быстрый переход от дня к сумеркам и от ночи к рассвету стимулирует самок, а освещенность — один из главных факторов, ограничивающих их активность. Проще говоря, комар реагирует не на часы, а на свет.

Но не все комары строго ночные. Некоторые виды комаров спокойно нападают и днем, особенно в тени и на улице. А при большой численности комары кусают даже в светлое время под пологом леса, где нет прямого солнца и держится влажность.

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Как комары находят человека в темноте

Ночью комар не видит в темноте в привычном смысле, а находит жертву из отдельных сигналов, включая их по очереди по мере приближения. Работает это как многоступенчатая система наведения.

Первым срабатывает углекислый газ из нашего дыхания. На расстоянии это главный ориентир: комар улавливает повышение концентрации CO₂ и понимает, что где-то рядом кто-то дышит. Роспотребнадзор прямо указывает, что комары находят жертву именно по выдыхаемому человеком углекислому газу. Для нас он ничем не пахнет, но для комара это четкий сигнал. След нашего запаха рвется ветром, поэтому комар делает зигзаги, теряет след, снова его ловит и постепенно подбирается ближе.

Когда одного газа становится мало, включается запах кожи и пота. Комару нужно убедиться, что перед ним живое тело, а не просто источник газа. В ход идут молочная кислота, аммиак, ацетон и вещества, которые образует кожная микрофлора. Отсюда простое объяснение, почему после тренировки, жары или бокала вина комары атакуют сильнее. Человек активнее дышит, больше потеет, кожа теплее, а запаховый шлейф заметнее.

Почему одних людей комары кусают чаще

Фраза «у меня просто сладкая кровь» звучит наивно, но за ней есть реальная основа — правда, дело не в самой крови. Комаров притягивает набор запаховых сигналов вокруг человека, а он у всех разный: состав кожного сала, пота и микробиома индивидуален, поэтому одни люди объективно привлекательнее для комаров, чем другие.

В исследовании, где сравнивали влияние температуры, углекислого газа и запахов тела, ученые связали повышенную привлекательность с карбоновыми кислотами, которые, вероятно, вырабатывают микроорганизмы на коже. То есть за то, кусают вас чаще соседа или нет, во многом отвечают ваши же кожные бактерии.

Почему комар пищит над ухом

Знакомый ночной писк комара это просто звук работы крыльев. А над ухом комар оказывается не из вредности: голова — удобная зона навигации. Рядом поток выдыхаемого углекислого газа, тепло лица, влажность дыхания и открытая кожа. Когда вы лежите и не двигаетесь, поток дыхания стабилен, и комару проще выйти к лицу, шее и рукам.

Еще один факт, который многих удивляет: кусают только самки комаров. Самцам кровь не нужна, потому что они питаются растительными сахарами и нектаром. Самкам же кровь нужна для размножения, из нее они получают вещества для формирования яиц. Так что тонкий писк над ухом ночью это всегда самка.

А почему комар исчезает, стоит включить свет? Дело не в том, что он боится света, как вампир. Просто меняются условия: вы начинаете двигаться, воздушные потоки сбиваются, комар теряет стабильный след углекислого газа и запаха, а яркое освещение делает посадку рискованной. Часто он никуда не улетает, а просто садится на стену или штору и ждет, пока вы снова ляжете.

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Как избавиться от комаров рядом с домом

Самый эффективный способ борьбы с комарами это не гоняться с тапком, а лишить их мест для размножения. Личинки развиваются в стоячей воде, поэтому главное — убрать любые ее скопления. Пройдитесь по участку и дому и проверьте все, где может застаиваться вода:

ведра, бочки, лейки и старые покрышки;

поддоны цветочных горшков и миски животных;

детские бассейны, забитые водостоки и канавы;

подвалы с протечками и подтоплениями.

Роспотребнадзор рекомендует уничтожать места размножения комаров и закрывать емкости, где может скапливаться даже небольшое количество воды. В обычной квартире отлично помогут москитные сетки и закрытые окна, а в подвалах — устранение протечек и обработка мест выплода. Ведомство отдельно подчеркивает, что профилактика от комаров включает обработку водоемов и подвалов жилых домов, а также использование сеток и разрешенных репеллентов.

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Итак, днем комары прячутся там, где темно, влажно и прохладно: в траве и кустах, под листьями, у воды, в подвалах и темных углах квартиры. Так они спасаются от перегрева и высыхания. Ночью условия становятся безопаснее, и человек превращается для них в заметный маяк: мы выдыхаем углекислый газ, излучаем тепло, отдаем влагу и сложный запах кожи. Поэтому комар находит нас даже в полной темноте, и он не столько видит, сколько считывает наш химический и тепловой след. А значит, самая надежная защита работает не против самого комара, а против условий, в которых он появляется.