В СССР белье сушили прямо на морозе. Как оно вообще высыхало?

Многие помнят, как в СССР зимой развешивали мокрое бельё на балконах и во дворах, а в комнатах белье сушили редко. На морозе простыни и полотенца становились твёрдыми, как картон, но к вечеру действительно высыхали. Это кажется странным: как вода испаряется при минусовой температуре? Никакого советского секрета здесь нет, но и волшебством это не назовёшь. Процесс работает не в любую погоду и зависит от нескольких условий.

На морозе мокрая простыня сначала превращается в лёд

Летом с бельём всё просто: вода из ткани испаряется, превращается в невидимый пар, и ветер его уносит. Зимой в первые минуты происходит другое. Допустим, на улице −15 градусов, и вы вешаете на балконе простыню прямо из стиральной машины. Вода между волокнами начинает замерзать, и скоро ткань почти перестаёт гнуться.

Лёд буквально склеивает волокна между собой, поэтому замёрзшая вещь держит форму, в которой её повесили. Кажется, что сушка на этом закончилась: вода стала твёрдой, а лёд вроде бы испаряться не должен. Но это не так.

Лёд уходит в воздух, не превращаясь в воду

Мы привыкли, что вода меняет состояние по порядку: лёд тает, вода испаряется. Но лёд умеет и сразу становиться паром. Физики называют это сублимацией, или возгонкой.

Даже на морозе молекулы воды внутри ледяных кристаллов не стоят на месте, а постоянно немного двигаются. Время от времени отдельные молекулы набирают достаточно энергии, отрываются от поверхности льда и улетают в воздух уже паром. В жару вода испаряется быстрее, но и на холоде этот процесс не останавливается.

Поэтому замёрзшая простыня со временем может отдать почти всю влагу: сначала она твердеет, потом лёд понемногу исчезает, и остаётся сухая ткань. Метеоролог Тобиас Райнартц в материале немецкого метеопортала Wetterdienst.de о сушке белья отмечает, что вещи могут высохнуть даже при −20 градусах, если воздух не слишком влажный.

Об этом должны знать все: Почему сушить белье на батарее — плохая идея, даже если оно высыхает за два часа

Сухой воздух, ветер и солнце важнее силы мороза

Сам по себе мороз ничего не гарантирует. Возьмём два одинаковых дня по −10 градусов. В первый светит солнце и дует лёгкий ветер. Во второй стоит туман, сыро и безветренно. В первый день бельё, скорее всего, высохнет заметно лучше.

Дело в том, что льду мало превратиться в пар: этот пар ещё должен уйти от ткани. Если воздух вокруг и так насыщен влагой, процесс сильно замедляется. Быстрее всего бельё сохнет при таких условиях:

сухой воздух, в который влага из ткани уходит легко;

ветер, который постоянно уносит пар от поверхности вещей;

солнце, которое даёт ткани дополнительную энергию, и лёд быстрее превращается в пар.

И ещё одна деталь: очень холодный воздух не обязательно оказывается достаточно сухим для сушки. Смотреть стоит на влажность и погоду, а не только на градусник.

Жёсткое бельё ещё не значит сухое

Замерзание и высыхание — разные процессы. Вещь может стать твёрдой за короткое время, а настоящая сушка займёт гораздо больше. Если снять с верёвки такую «пластину» и занести в тёплую квартиру, она оттает и снова окажется мокрой: лёд просто не успел уйти из ткани.

Если же бельё провисело на сухом морозе достаточно долго, большая часть льда успевает испариться. Тогда дома ткань просто согревается, становится мягкой и остаётся сухой. Часто бельё подсушивали на улице, а досушивали уже в квартире. Это тоже разумно: часть влаги уходит на морозе, и в комнате испаряться остаётся меньше.

Морозная сушка экономила место в тесных квартирах

У советской привычки были вполне практичные причины. Сушильных машин в большинстве квартир не было, а развесить пододеяльники, простыни и большие полотенца в маленькой комнате или на кухне было трудно.

К тому же гора мокрого белья заметно повышает влажность в жилье. При плохой вентиляции запотевают окна, а вещи сохнут очень долго. Улица решала сразу несколько задач: освобождала место, позволяла сушить крупные вещи и не добавляла сырости в квартиру.

Многие вспоминают особый свежий запах белья с мороза. Волшебства в нём нет: на улице ткань хорошо проветривается и в удачную погоду быстрее избавляется от влаги, которая в душной комнате задержалась бы. А вот дезинфекцией морозную сушку считать не стоит: холод сам по себе не гарантирует, что бактерии и вирусы погибнут.

Сушим бельё на морозе правильно

Способ работает и сейчас, никаких особых приспособлений не нужно: хватит обычной верёвки на открытом балконе или во дворе. Чтобы вещи высохли лучше, стоит:

Как следует отжать бельё. Развесить вещи расправленными. Выбрать сухой день с небольшим ветром и, если получится, место на солнце. Снимать осторожно: сильно промёрзшую ткань не сгибать и не скручивать, а сначала дать ей оттаять.

Последний пункт особенно важен для деликатных тканей. И не ждите чудес от плотных вещей: в толстых полотенцах и джинсах лёд может держаться долго, а в сырую погоду их почти наверняка придётся досушивать дома.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Советские хозяйки вряд ли знали слово «сублимация», но пользовались ею каждую зиму. Физика с тех пор не поменялась, так что в сухой морозный день с ветерком балкон по-прежнему может заменить сушилку.