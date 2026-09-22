В какой стране больше всего озёр в мире. И это не Финляндия

Финляндию называют «страной тысячи озёр», хотя на самом деле их там больше сотни тысяч. Поэтому легко предположить, что именно она должна быть мировым рекордсменом. Но первое место принадлежит совсем другой стране, причём отрыв там огромный. Всё становится ещё интереснее, если разобраться, как вообще считают озёра и почему цифры в разных источниках могут отличаться в разы. Тем более что мы привыкли измерять их отдельными гигантами вроде самого глубокого Байкала.

Одна страна собрала больше половины озёр планеты

Абсолютный лидер — Канада. По свежему отчёту правительства страны за 2026 год, на её территории находится около 880 тысяч озёр площадью свыше 0,1 км², то есть больше 10 гектаров каждое. Это примерно 62% всех озёр мира такого размера.

Получается довольно дикая статистика: в одной Канаде крупных озёр больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Причём речь идёт не о крошечных лесных прудах — всё, что меньше десяти гектаров, в этот подсчёт вообще не попало.

По тому же набору данных HydroLAKES второе место занимает Россия, а третье — США. В актуальном рейтинге на основе этой базы для России насчитали около 201 тысячи таких озёр, для США — около 103 тысяч. Отрыв Канады получается огромным.

Канаде очень помог ледниковый период

Размер страны тут, конечно, имеет значение, но одним размером такой результат не объяснить. Главную работу сделали ледники. Во время последнего ледникового периода огромные массы льда двигались по Канадскому щиту — древнему скальному основанию, занимающему значительную часть страны. Лёд шлифовал поверхность, расширял трещины, углублял впадины и нарушал прежнюю систему стока. Когда ледники отступили, вода заполнила оставшиеся углубления.

Большая часть канадских озёр — буквально следы, оставленные древним льдом. Особенно хорошо это видно вокруг Гудзонова залива и на севере страны, где вода на карте разбросана тысячами пятен. Исследователи HydroLAKES связывают необычно высокую плотность озёр Канады именно с территориями, которые когда-то находились под ледниковым щитом.

А что тогда с «тысячей озёр» Финляндии

Финляндия свой озёрный образ тоже заслужила. Согласно официальной статистике, в стране около 188 тысяч внутренних озёр площадью от 500 м². Это примерно один небольшой хоккейный каток. Озёра занимают около десятой части страны, поэтому вода там действительно постоянно попадается на глаза.

Если поднять планку хотя бы до одного гектара, остаётся уже около 57 тысяч водоёмов. Средняя глубина финских озёр при этом составляет всего около семи метров. Финляндия очень озёрная страна, просто большинство её озёр маленькие и неглубокие.

А знаменитое выражение «страна тысячи озёр» вообще появилось не как результат переписи водоёмов. Это старое поэтическое прозвище XIX века, которое позже отлично прижилось в туристической рекламе. Так что тысяча здесь — красивый образ, а не попытка назвать точное число. Об истории выражения рассказывает финская библиотечная служба.

Почему в разных источниках цифры не совпадают

Самое интересное, единого мирового правила, с какого размера водоём разрешено считать озером, нет. HydroLAKES для глобального сравнения берёт объекты площадью от 0,1 км². Финская статистика опускается до 500 м². Разница минимального размера — в 200 раз. Поэтому где-то можно встретить утверждение, что в Канаде больше двух миллионов озёр, а где-то — цифру около 880 тысяч. Это не обязательно ошибка: просто в первом случае учитывают намного более мелкие водоёмы.

Да и названия способны запутать окончательно. Мёртвое море, например, никакое не море, а бессточное солёное озеро. Мы отдельно разбирали, почему в нём трудно утонуть и что там происходит с человеком.

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Больше озёр ещё не значит больше воды

Есть ещё одна цифра, которая здорово меняет впечатление от канадского рекорда. На Канаду приходится около 62% озёр мира по количеству, но лишь около 7% их общего объёма воды. По площади доля страны составляет примерно 32%. Такие данные приводит правительство Канады.

Причина проста: огромное количество канадских озёр сравнительно небольшие и неглубокие. А значительная часть воды планеты сосредоточена всего в нескольких настоящих гигантах. Хороший пример — Байкал: он один способен испортить любую попытку судить о запасах воды просто по числу водоёмов.

У Канады, впрочем, свои гиганты тоже есть. Большое Медвежье озеро — крупнейшее озеро, целиком расположенное внутри страны, его площадь составляет около 31,4 тысячи км². А вокруг него — ещё сотни тысяч водоёмов поменьше. На спутниковой карте некоторые районы Канады из-за них выглядят так, будто суша там просто не смогла решить, где ей закончиться.