В Египте под забытой лестницей нашли огромный саркофаг с мумиями

В Египте, недалеко от знаменитого мавзолея Ага-хана, археологи спустились по узкой лестнице под землю и оказались в гробнице, которую не тревожили больше двух тысяч лет. На дне их ждал каменный саркофаг почти двухметровой длины, покрытый иероглифами, а рядом находились несколько мумий, включая детские. Находка оказалась лишь маленькой частью огромного древнего кладбища, которое тянется под землей на сотни тысяч квадратных метров.

Как в Египте нашли древнюю гробницу

Вход в гробницу, получившую рабочее название «Гробница №38», начинается с лестницы. Девять ступеней уходят вниз, под землю, и приводят к небольшому подземному помещению, вырубленному прямо в скале.

По данным Daily Galaxy, по обеим сторонам лестницы археологи нашли скамьи из сырцового кирпича. На них, судя по всему, во время погребальных обрядов оставляли подношения для умерших. А в самом низу, на платформе, вырезанной прямо в камне, стоял известняковый саркофаг длиной около 1,8 метра. По сути, лестница вела не к парадному входу, а к каменному ящику с человеком внутри, спрятанному глубоко под поверхностью.

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Кому принадлежал загадочный саркофаг в Египте

Самое интересное, это надписи. Вертикальные столбцы иероглифов на саркофаге содержат молитвы местным богам и называют имя хозяина гробницы. Это некий Ка-Месиу, высокопоставленный чиновник своего времени.

Другими словами, иероглифы здесь работают как одновременно надгробие и удостоверение личности: они и просят богов о покровительстве для умершего, и сообщают, кем он был при жизни. Для археологов это огромная удача, потому что далеко не каждое древнее захоронение позволяет узнать имя и статус человека, лежащего внутри.

Отдельного внимания заслуживает крышка саркофага. Она сделана в форме человеческой фигуры с аккуратно вылепленным лицом, париком и сохранившимися следами краски. Спустя тысячелетия можно по-прежнему разглядеть черты лица, которые мастер вырезал для конкретного человека.

Почему рядом с саркофагом нашли мумии детей

Гробница оказалась не одиночным захоронением. Помимо саркофага Ка-Месиу, внутри обнаружили несколько мумий, в том числе детских. При этом исследователи пока не уточняют, все ли тела лежали именно в самом саркофаге или часть была погребена рядом.

Звучит печально, но для древних некрополей это обычная картина, и семейные гробницы использовали поколениями, и в них хоронили родственников разного возраста. Детская смертность в те времена была очень высокой, поэтому детские мумии в семейных захоронениях встречаются нередко.

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Почему древнее кладбище в Асуане оказалось намного больше

Саркофаг впечатляет, но это лишь крошечный фрагмент огромной картины. Гробница №38 относится к так называемому некрополю Ага-хана, гигантскому кладбищу, которое веками обслуживало население на южной границе древнего Египта.

Масштабы поражают. Более 400 гробниц уже нанесли на карту на площади свыше 75 000 квадратных метров. Изначально же исследователи насчитали более 500 гробниц и предполагают, что все кладбище может тянуться примерно на 200 000 квадратных метров. При этом подробно изучено пока около 25 000 квадратных метров, то есть большая часть некрополя все еще ждет раскопок.

В те времена Асуан был многонациональным местом. Здесь жили египтяне, нубийцы, персы, финикийцы, греки и римляне, и все они хоронили своих умерших на этом общем кладбище возле древних городов Элефантина и Сиена. По словам министра туризма и древностей Египта Шерифа Фати, новые гробницы помогают лучше понять общественную жизнь региона в эпоху Птолемеев и римлян и подтверждают, что Асуан был крупным культурным центром юга страны.

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Сколько лет гробнице и как мумии изучают томографом

Кладбище использовали очень долго, и устроено оно было по принципу социальной иерархии. Знатные семьи хоронили на вершине плато, а захоронения среднего класса располагались на склонах ближе к мавзолею Ага-хана.

Чтобы определить возраст находок, ученые используют датировку артефактов и мумий. Находки из гробниц AGH038 и AGH039 относятся к периоду с 3 века до нашей эры по 2 век нашей эры то есть некоторым из них около двух с лишним тысяч лет. А чтобы заглянуть внутрь мумий, не разворачивая их, археологи применяют компьютерную томографию. Это тот же метод, что в больницах позволяет увидеть кости и внутренние органы без вскрытия.

Иногда такие сканы переворачивают прежние представления. Две мумии из гробницы AGH026 раньше считали матерью и ребенком, но томография показала, что это два ребенка: один в возрасте примерно четырех-шести лет, второй восьми-девяти. Без сканирования эту ошибку было бы почти невозможно заметить.

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Какие тайны еще скрываются в древнем кладбище Египта

Самое любопытное во всей этой истории, что изучена лишь малая часть кладбища. Если подтвердятся оценки в 200 000 квадратных метров, под землей у мавзолея Ага-хана могут скрываться сотни еще не вскрытых гробниц, а вместе с ними новые имена, надписи и предметы быта людей, которые жили на южной границе Египта две тысячи лет назад.

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Гробница Ка-Месиу помогает собрать общую картину о том, как разные народы уживались в одном городе, как менялись погребальные обычаи и как современные технологии вроде томографии позволяют узнавать о древних людях то, что раньше оставалось скрытым навсегда. И судя по масштабам некрополя, главные открытия в Асуане, возможно, еще впереди.