Котенка подобрали на дороге — спустя годы он оказался новым видом диких кошек

Впервые с 1923 года зоологи описали совершенно новый вид диких кошек, обитающий в лесах Боливии. Это открытие дополняет эволюционное древо семейства кошачьих и показывает, что даже крупные млекопитающие способны скрываться от науки прямо у нас под носом. Это, конечно, не настолько необычная кошка, как ягуарунди — свистеть и есть фрукты она не умеет. Но про нее все равно можно рассказать много интересного!

Обычная находка на дороге оказалась сенсацией

В 2016 году боливийский биолог Паола Ногалес-Аскаррунц получила звонок из местного природного заповедника. Им передали странное животное: местный житель подобрал котенка на дороге, целый год растил его как домашнего питомца, но со временем понял, что зверь явно дикий.

Животное заметно отличалось от обычных домашних кошек: у него была маленькая мордочка, короткие круглые уши, длинные усы и характерные леопардовые пятна. Изначально зоологи решили, что перед ними онцилла — небольшая тигровая кошка, открытая еще в 18 веке и распространенная по всей Южной Америке.

Однако при подготовке справочника по боливийским животным исследовательница заметила явную нестыковку. Пятна на шерсти найденного зверя были значительно крупнее, чем у сородичей из соседней Бразилии. Это заставило научную команду усомниться в первоначальных выводах.

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Генетический анализ переписывает родословную кошек

Внешние отличия вроде длины хвоста или формы пятен часто подводят исследователей, когда речь заходит о мелких диких кошках. Такие животные отлично прячутся в лесах, а снимки с фотоловушек не всегда передают нужные детали. Поэтому для подтверждения догадки специалисты обратились к изучению генома животного.

Сравнив ДНК нового зверя с тридцатью восемью образцами других представителей кошачьих, команда сделала однозначный вывод в научном журнале Current Biology. Находка оказалась не просто подвидом, а полностью самостоятельным видом, который отделился от общих предков около 1,4 миллиона лет назад.

Новую кошку назвали Leopardus tilcayo — в честь местного слова «тилкайо». Сами жители Боливии уже не помнят точного перевода этого термина и лишь говорят, что этих кошек так называли их предки.

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Жизнь в лесах Анд и угроза вымирания

Пока о жизни новых кошек известно немного. Установлено лишь, что Leopardus tilcayo обитает в экорегионе Юнгас, который расположен на влажных восточных склонах боливийских гор. Чем именно питается этот хищник, как он размножается и кто охотится на него самого, зоологам только предстоит выяснить.

Главное значение открытия кроется в переоценке охранного статуса животных. Долгое время тигровая кошка считалась единым видом с огромным ареалом обитания от Бразилии до Коста-Рики, поэтому вид не считался вымирающим. Теперь выясняется, что это целый комплекс, который может включать до пяти разных видов с гораздо меньшей численностью.

Если особей каждого отдельного вида мало, значит, их популяции крайне уязвимы. Разделение одного крупного вида на несколько мелких заставляет природоохранные организации в срочном порядке пересматривать стратегии спасения южноамериканских хищников.

Поиск неизвестных зверей переходит на новый уровень

Открытие боливийского тилкайо показывает, что новые виды крупных животных вовсе не обязательно прячутся в абсолютно неизученных уголках планеты. Иногда они годами находятся буквально перед глазами людей, но из-за внешнего сходства с уже известными родственниками их просто относят не к тому виду. Именно поэтому сегодня зоологи все чаще полагаются не только на внешний вид животного, но и на сравнение ДНК.

Подобный подход может помочь обнаружить новые виды небольших кошек в отдаленных регионах Африки, Азии и Южной Америки. Особенно перспективны места, где обитают внешне очень похожие друг на друга хищники, которых раньше объединяли в один вид. История Leopardus tilcayo наглядно показывает, что за привычным названием иногда может скрываться сразу несколько совершенно разных эволюционных линий.

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Исследование, проведенное при поддержке научного общества National Geographic, лишний раз показывает, насколько плохо мы все еще знаем животный мир собственной планеты. Даже в 21 веке рядом с человеком могут обитать млекопитающие, которых наука десятилетиями принимает за давно известные виды. И вполне возможно, что боливийский тилкайо окажется далеко не последней новой кошкой, которую нам еще предстоит открыть.