В Швейцарии закопали больше 2000 трусов. Это был важный научный эксперимент

В Швейцарии тысяча добровольцев закопала в землю более двух тысяч пар хлопковых трусов. Это был не странный перфоманс, а вполне серьезный эксперимент, прямо как недавний опыт с близнецами и добавкой для кишечника. В ходе эксперимента длительностью в два месяца, ученые хотели узнать кое-что о состоянии почвы, и для этого им понадобилось именно нижнее белье. Казалось бы, при чем здесь трусы? Ответ оказался неожиданным.

Оценка состояния почвы при помощи хлопка

Почва — это основа всей нашей пищевой цепочки и огромный резервуар для хранения воды и углерода. Она является домом для колоссального количества живых существ: более половины всего мирового биоразнообразия скрыто именно под землей. Однако во всем мире качество почвы ухудшается, что ставит под угрозу сельское хозяйство и нормальную работу природных экосистем.

Чтобы привлечь внимание к этой невидимой проблеме и собрать научные данные, исследователи из Университета Цюриха и швейцарского центра сельскохозяйственных исследований Agroscope запустили проект под названием «Доказательство трусами». Ученые решили использовать стопроцентный хлопок в качестве индикатора биологической активности земли. Механизм предельно прост: хлопок — это органика. Чем больше в почве дождевых червей, микроскопических грибов и бактерий, тем быстрее они съедают натуральную ткань.

В проекте приняли участие рядовые граждане, которые действовали по строгому алгоритму:

Добровольцы закапывали белье и обычные чайные пакетики на стандартную глубину в своих садах, на лугах или сельскохозяйственных полях; Через два месяца они аккуратно выкапывали остатки ткани и фотографировали их; Образцы почвы вместе с поврежденным хлопком отправлялись в лабораторию для финального химического и биологического анализа.

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Влияние человека на качество почвы

Собранные данные позволили ученым составить уникальную карту активностей, которые происходят в почве. Анализ показал, что главным фактором здоровья земли оказалось то, как именно человек ее использует. Тип участка влиял на скорость разложения хлопка гораздо сильнее, чем изначальные химические свойства самой почвы.

Самыми активными оказались микроорганизмы в частных садах — именно там исследователи зафиксировали самый высокий уровень органики и идеальные условия для подземной жизни. Хуже всего дела обстояли на декоративных газонах, где из-за постоянной стрижки и уплотнения земли биологические процессы практически замерли. Сельскохозяйственные поля и луговые угодья заняли промежуточные позиции.

По словам биологов, поддержать здоровье земли и увеличить количество полезных организмов на любом участке можно с помощью нескольких простых шагов:

постоянно держать почву укрытой растениями или мульчей, чтобы удерживать влагу;

регулярно добавлять натуральный компост;

чередовать высадку разных сельскохозяйственных культур;

использовать меньше минеральных удобрений и химических пестицидов.

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Почему быстрое разложение в почве это плохо

Логично предположить, что максимально быстрое исчезновение хлопка — это всегда хороший знак, указывающий на высокую плодородность. Для фермерских полей, где выращивают урожай, это действительно справедливо. Но в некоторых случаях чрезмерная активность бактерий может быть тревожным симптомом.

Исследование доказало, что слишком быстрое разрушение ткани в лесах или обычных садах часто указывает на опасный переизбыток питательных веществ. Когда почва перенасыщена удобрениями, естественный природный баланс нарушается. В таких ситуациях садоводам стоит задуматься о снижении количества подкормок. Кроме того, процесс сильно зависит от климатических условий: если земля слишком холодная или сухая, микроорганизмы впадают в спячку и перестают перерабатывать органику, даже если питательных веществ достаточно.

Как новый «индекс трусов» поможет обычным садоводам

Результаты этого необычного эксперимента были опубликованы в научном журнале Plants, People, Planet. Проект подтвердил огромный потенциал гражданской науки: без помощи добровольцев собрать столь подробные данные с тысячи участков по всей стране было бы просто невозможно. Интересно, что около 240 рядовых участников эксперимента даже были официально указаны в качестве соавторов научной статьи. Взамен каждый из них получил индивидуальные результаты анализа своей почвы и советы по уходу за ней.

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В итоге исследователи предложили ввести так называемый «индекс трусов» — простой, дешевый и наглядный способ оценки процессов, происходящих под землей. Этот метод не требует сложного лабораторного оборудования. Теперь любой дачник может самостоятельно закопать кусок хлопка, чтобы проверить, жива ли земля на его участке, и вовремя изменить подход к использованию удобрений.