Таблетка от облысения существует: волосы вернулись у 8 из 10 человек

Об облысении человечество знает тысячи лет и постоянно выявляет все новые и новые причины выпадения волос, в числе которых даже банальная вода из-под крана. Однако по-настоящему рабочих средств борьбы с этим явлением — единицы. Поэтому новость из клинических испытаний звучит почти как сенсация: экспериментальная таблетка VDPHL01 помогла почти 8 из 10 мужчин, у которых редели волосы. И это не очередной шампунь с громкими обещаниями, а препарат, прошедший серьёзную проверку. Разбираемся, что именно произошло и насколько это надёжно.

Какие результаты показала таблетка VDPHL01 в испытаниях

Испытание проходило по строгим правилам: участники были разделены на группы, часть из них получала настоящий препарат (а не какой-нибудь сахарный гель, хотя и он помогает от облысения), а часть — плацебо. Причём ни врачи, ни пациенты не знали, кому что досталось. Именно так проверяют, реально ли работает лекарство, а не самовнушение.

В исследовании участвовали 519 мужчин с лёгкой и средней степенью облысения. Улучшение покрытия волос отметили 79,3% участников, принимавших одну дозу в день, и 86% тех, кто принимал две дозы, — против 35,6% в группе плацебо.

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Если смотреть на сухие цифры густоты, картина ещё нагляднее. К шестому месяцу среднее количество волос в целевой зоне выросло на 30,3 волоса на см² при приёме раз в день и на 33,0 волоса на см² при приёме дважды в день — против 7,3 волоса на см² в группе плацебо. То есть прирост волос был примерно вчетверо больше, чем у тех, кто пил пустышку.

Лекарство с доказанной эффективностью восстановления волос

Цифра «почти 80% успеха» сама по себе мало что значит без сравнения. Главное — разрыв с плацебо. Эффект плацебо довольно-таки силён: человек верит, что лечится, и ему действительно кажется, что волос стало больше. Поэтому 35,6% «улучшений» в контрольной группе — это нормальный фон.

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На этом фоне результат препарата выглядит убедительно. Статистически значимое отличие от плацебо по количеству волос и по оценке врачей появилось уже на втором месяце. Это важно: эффект пришёл рано и устойчиво держался, а не возник случайно к концу испытания.

За результатами следят и инвесторы, и дерматологи. После публикации данных акции Veradermics выросли на 47% — с 67,84 до 100,10 доллара за день. Аналитики Jefferies ещё до отчёта оценивали потенциальный рынок препарата более чем в 2 миллиарда долларов.

Как работает оральный миноксидил для роста волос

Самое интересное: молекула в основе препарата вовсе не новая. Это миноксидил — давно известное средство для роста волос. Миноксидил применяют местно при облысении ещё с конца 1980-х, когда FDA одобрило 2-процентный раствор, а около 2006 года — пятипроцентную пену.

Миноксидил в виде таблеток врачи тоже назначают, но «не по инструкции» (off-label). И у такого подхода есть проблема. Оральный миноксидил годами используют при выпадении волос неофициально, но он несёт риски для сердца — задержку жидкости, учащённое сердцебиение и выпот в перикарде — особенно в дозах, достаточных для заметного роста волос.

Именно эту проблему пытается решить новинка. Формула с замедленным высвобождением использует гелевую матрицу, которая постепенно и долго доставляет миноксидил к волосяным фолликулам. Такой профиль высвобождения призван обеспечивать рост волос без скачков концентрации в крови, способных спровоцировать проблемы с сердцем. Грубо говоря, вместо резкого «удара» дозой препарат отдаёт лекарство медленно и ровно, как капельница против залпа.

И судя по данным, это сработало. В исследовании не зафиксировали связанных с лечением серьёзных побочных эффектов и не отметили особо отслеживаемых нежелательных явлений со стороны сердца. Более того, частота отказов от приёма из-за побочных эффектов была сопоставима у группы препарата и группы плацебо.

Чем это может обернуться для миллионов людей с облысением

Если препарат одобрят, изменится сам подход к лечению. Компания считает, что результаты позволяют VDPHL01 стать первой за почти 30 лет одобренной FDA таблеткой от облысения по типу и потенциально лучшим вариантом для 50 миллионов мужчин с этим состоянием в США.

Удобство тоже играет роль. Сейчас многие средства от выпадения волос — это пены и растворы, которые нужно втирать в кожу головы. Таблетка раз в день для многих окажется заметно проще. Если вас интересует, как над ростом волос работают и совсем другие подходы, мы рассказывали про корицу и рост волос.

Важно понимать, на каком этапе всё находится. Положительные данные — это результаты части A исследования «302», в котором участвовали 519 взрослых мужчин с лёгкой и средней андрогенетической алопецией. Один успешный этап ещё не равен одобрению.

Что будет дальше с испытаниями препарата

Исследовательская программа на этом не заканчивается, и именно от следующих шагов зависит судьба препарата.

Второе ключевое испытание на мужчинах — исследование «304» — уже завершило набор участников. Это рандомизированное многоцентровое плацебо-контролируемое двойное слепое исследование оценивает эффективность и безопасность VDPHL01 у 536 мужчин с лёгким и умеренным облысением.

Топ-лайн результаты второго мужского испытания третьей фазы ожидаются во второй половине 2026 года.

Отдельно идёт работа над женским облысением — компания набрала женщин в специальное испытание фазы II/III.

Только после того, как накопятся данные по всем этим испытаниям, регулятор сможет принять решение об одобрении. Так что «таблетка от облысения в аптеке» — это пока перспектива, а не сегодняшняя реальность.

Главное, что изменилось: впервые знакомое лекарство переработали так, чтобы оно работало в удобной таблетке и при этом было безопаснее для сердца — и это подтвердили в серьёзном испытании. Окончательный ответ дадут результаты второй фазы III, которых ждут во второй половине 2026 года. Если они подтвердят успех, миллионы людей действительно могут получить первое за десятилетия по-настоящему новое решение проблемы облысения.