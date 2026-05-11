Плацебо реально снимает боль: не самовнушение, а работа мозга

Если дать вам сахарную таблетку и сказать, что это обезболивающее, то боль действительно может отступить. Этот факт десятилетиями ставил врачей в тупик: эффект плацебо реален, но как именно ожидание облегчения превращается в настоящее обезболивание, оставалось загадкой. Теперь команда нейробиологов заявляет, что нашла ключевую часть ответа — и описала нейронную цепочку, которая стоит за этим эффектом.

Как учёные вызвали эффект плацебо у мышей

Обычно биомедицинские открытия движутся в одном направлении: сначала эксперименты на животных, потом клинические испытания на людях. Группа Мэтью Бангарта из Калифорнийского университета в Сан-Диего пошла наоборот. Исследователи использовали метод «обратной трансляции» — взяли протокол плацебо, который уже работал в экспериментах с людьми, и адаптировали его для мышей.

Выглядело это так: мышей помещали в камеры с характерными визуальными и обонятельными подсказками — полоски или точки на стенах, запах банана или лимона. В одной конкретной камере грызуны получали морфин перед контактом с горячей поверхностью. За несколько дней у мышей сформировалась стойкая ассоциация: эта комната значит «боли не будет».

Затем морфин заменили на физраствор — пустышку, которая не содержит никакого лекарства. Но когда мыши оказывались в «знакомой» камере, они по-прежнему вели себя так, будто боль стала слабее. Эффект плацебо у мышей был воспроизведён в контролируемых лабораторных условиях.

Как мозг запускает обезболивание при плацебо

Убедившись, что плацебо работает, учёные занялись главным вопросом: что происходит в мозге в этот момент? Для этого они сфокусировались на коре — внешнем слое мозга, который отвечает за прогнозирование, оценку и принятие решений. Ведь механизм работает и в обратную сторону: ожидание боли иногда оказывается мучительнее самой боли.

Оказалось, что два отдела коры — медиальная префронтальная кора и передняя поясная кора — посылают активные сигналы вниз, в древнюю структуру глубоко в стволе мозга — вентролатеральное околоводопроводное серое вещество (vlPAG). Если проще: «думающая» часть мозга отправляет команду «облегчить боль» в один из самых примитивных болевых центров. vlPAG давно известна как область с высокой концентрацией опиоидных рецепторов и ключевой узел в модуляции боли.

С помощью специально разработанных флуоресцентных сенсоров учёные наблюдали за vlPAG в реальном времени. В момент, когда мыши оказывались в «комнате плацебо» и сталкивались с болевым стимулом, сенсоры фиксировали быстрый рост опиоидного сигнала — мозг заливал эту область собственными эндорфинами.

Как учёные отключили плацебо в мозге мышей

Но корреляция — ещё не причина. Чтобы доказать, что именно эндогенные опиоиды в vlPAG обеспечивают обезболивание, исследователи применили изящный инструмент. Они использовали светоактивируемый препарат PhNX — «запертую» версию налоксона, лекарства, которое блокирует опиоидные рецепторы и используется при передозировках.

Через тончайшие оптические волокна, вживлённые в мозг мышей, учёные направили вспышку ультрафиолета прямо в vlPAG. Свет мгновенно «распаковывал» налоксон, который блокировал опиоидные рецепторы точно в нужной точке. Результат был немедленным: плацебо-эффект полностью исчезал, и мыши снова чувствовали боль.

Это элегантное доказательство: мозг не просто «отвлекается» от боли — он запускает конкретный биохимический механизм, который производит собственные обезболивающие вещества в строго определённом месте. Ранее учёные уже изучали, как плацебо регулирует боль, но впервые удалось точно указать конкретный участок мозга и доказать причинно-следственную связь.

Почему плацебо помогает при разных видах боли

Один из самых интригующих результатов: мышей тренировали на тепловую боль (горячая поверхность), но когда проверили их реакцию на механическую боль (укол), плацебо-эффект всё равно сработал — обезболивание распространилось на разные типы болевых ощущений, включая боль от повреждения тканей.

Это важный момент для медицины. Реальная боль — после операции, травмы, при воспалении — не работает по одному механизму. Если ожидание облегчения запускает широкий обезболивающий ответ, а не узкую реакцию на один конкретный стимул, потенциал клинического применения оказывается гораздо шире, особенно при хронической боли.

По словам Бангарта, это открытие имеет прямые последствия для того, как плацебо-тренировки у людей могли бы формировать устойчивость к боли — как перед запланированной операцией, так и при неожиданной травме.

Как открытие плацебо изменит лечение боли

Важно понимать границы этого открытия. Исследование проведено на мышах, и прямое перенесение результатов на людей пока не доказано. Однако у людей и мышей схожие системы модуляции боли: кора, отвечающая за ожидание, и стволовые пути, использующие эндогенные опиоиды, — всё это есть и у нас.

Авторы подчёркивают, что результаты дают надежду на использование «ожиданий» как замены опиоидным обезболивающим, вызывающим зависимость. Представьте: перед операцией пациент проходит специальный курс кондиционирования, который «настраивает» его мозг на производство собственных обезболивающих. Кажется чем-то фантастическим, но именно разработка таких протоколов для людей с хронической болью заявлена как главная цель будущих исследований.

Исследование опубликовано в журнале Neuron — одном из ведущих нейронаучных изданий. Его главный вывод прост и важен одновременно: мозг умеет сам себя обезболивать, и теперь мы знаем, какой именно «провод» за это отвечает. Вопрос в том, получится ли научить человеческий мозг включать эту систему по запросу — и если да, это может серьёзно изменить подход к лечению боли без лекарств.