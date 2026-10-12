Гора из «Вышки 2» кажется настоящей: существует ли она на самом деле

После выхода фильма «Вышка 2» многие зрители пытались найти гору Кван на картах. Кто-то утверждал, что видел её, кто-то — что это чистый вымысел. В фильме герои поднимаются на вершину с отвесной скалой и смертельно опасной тропой из досок. Выглядит настолько реалистично, что в существование этого места легко поверить. Мы решили разобраться, откуда взялась эта локация и есть ли у неё реальный прототип. Ведь у башни из первой части фильма прототип действительно есть.

Гору Кван придумали, а снимали в тайском карьере

В оригинале фильм называется Fall 2: Deadpoint. Это продолжение «Вышки» 2022 года, но с новыми героями. Поставили его братья Майкл и Питер Спириг, а Скотт Манн, режиссёр первой части, стал соавтором сценария и продюсером. В США картина вышла 2 сентября 2026 года, в России — 24 сентября.

Главная героиня Джакс Хантер — сестра Шайло, погибшей в первой части. Вместе с Люс, знакомой сестры, она едет в Таиланд, чтобы пройти маршрут, о котором мечтала Шайло: дорожку из досок на склоне горы Кван. После обвала обратный путь разрушен, и девушки застревают над пропастью.

На карте такой горы нет. Художник-постановщик фильма Джасинта Леонг в интервью прямо называет её вымышленной. Снимали в большом каменном карьере, примерно в двух с половиной часах езды от Бангкока: на его отвесных стенах было удобно строить декорации.

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Прототип — тропа из досок на китайской горе Хуашань

Идею тропы сценаристы не выдумали. Братья Спириг рассказывали, что предлагали для второй части несколько вариантов, но выбрали «дорожку из досок». Вдохновлялись они знаменитой Huashan Plank Walk: увидели фото и видео этого маршрута и решили, что для фильма о страхе высоты ничего лучше не придумать.

Хуашань стоит в провинции Шэньси, недалеко от города Сиань. Её Южный пик поднимается примерно на 2155 метров над уровнем моря. На склоне проложена тропа Чанкун Чжаньдао, что переводится как «дорожка из досок в небе».

Кое-где реальность почти не уступает фильму. Доски шириной около 30 сантиметров прикреплены прямо к почти вертикальной стене, сам участок длиннее 100 метров, а под ним сотни метров пустоты. Правда, сегодня туристы проходят его в страховочной обвязке и пристёгиваются карабинами к стальному тросу, так что маршрут гораздо безопаснее, чем выглядит на фотографиях.

Декорации поднимали актёров на высоту пятиэтажного дома

Актёры не изображали страх высоты, стоя на полу перед зелёным экраном. Режиссёры хотели снять как можно больше вживую, поэтому в карьере построили настоящие дорожки, лестницы, платформы и мосты. Нижние участки были примерно в шести метрах над землёй, чтобы туда могли добраться камеры, а самые высокие поднимались на 14–15 метров.

На экране всё это превращается в пропасть глубиной больше километра. Режиссёры признавали, что никто не собирался поднимать актёров на настоящие 1200 метров. Но им было важно, чтобы под ногами у актёров действительно был воздух, а не мягкий мат сразу за краем кадра.

По той же причине съёмочная группа старалась почти не использовать хромакей, то есть однотонный фон, который потом заменяют компьютерной графикой. Братьям Спириг нужны были настоящее солнце, скала, ветер и жара. Компьютер в основном помогал «отодвинуть» землю, чтобы высота казалась намного больше.

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Боязнь высоты и жара до 46 градусов на съёмках

Тяжелее всех пришлось Тому Бриттни, который сыграл проводника Джона. Его герой чувствует себя в горах как дома, а сам актёр, по его словам, серьёзно боится высоты. На подготовку к трюкам дали всего одну-две недели, а потом актёров начали поднимать на конструкции подъёмниками.

Харриет Слейтер и Арсема Томас переносили высоту спокойнее. Слейтер даже шутила, что из-за множества страховочных тросов временами чувствовала себя чересчур защищённой.

Но главной проблемой оказалась жара. По словам Бриттни, в карьере бывало до 45–46 градусов, а на высоких площадках приходилось проводить по несколько часов. Спускаться после каждого дубля было нельзя: человека нужно отстегнуть, опустить подъёмником, а потом снова поднять. Так что усталость героев на экране иногда была вполне настоящей.

Что означает Deadpoint и чем вторая часть отличается от первой

Подзаголовок взят из скалолазания. Так называют момент в рывке, когда человек уже поднялся по инерции, но ещё не начал падать вниз. На долю секунды тело почти замирает, и в этот момент удобнее всего хвататься за следующую зацепку. Заодно deadpoint переводится как «мёртвая точка», что хорошо подходит фильму, где из любой ситуации почти нет выхода.

По словам Майкла Спирига, первая «Вышка» работала в основном по вертикали: вверх и вниз. Во второй части добавили движение в стороны, и герои перебираются вдоль скалы по доскам, лестницам и мостам. Персонажи первой части тоже вернулись: Вирджиния Гарднер снова играет Шайло, а Грейс Кэролайн Карри — Бекки. Поэтому мотивы Джакс понятнее, если сначала посмотреть первый фильм.

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На этом история не кончается. Ещё в 2023 году студия Capstone одобрила сразу два продолжения, и режиссёром третьей части должен снова стать Скотт Манн.