Стиральная машина прыгала при отжиме: я исправил это без мастера и резиновых подставок

Недавно моя стиральная машина во время стирки джинсов и футболок начала прыгать так, что уезжала с места. Я держал её руками и уже хотел поставить под ножки резиновые пластины. Но после изучения рекомендаций производителей стиралок выяснилось, что исправить ситуацию можно гораздо быстрее и проще.

Почему машинку трясёт именно на отжиме

Сначала я понял, что путал термины. Мы привыкли говорить, что машинка «сушит» бельё, а на самом деле она его отжимает: барабан быстро крутится, и вода уходит из ткани через маленькие отверстия. Сушка — это отдельная функция, когда вещи обдувают горячим воздухом. Сильнее всего машину трясёт как раз на отжиме, особенно в конце стирки, когда барабан разгоняется до 1000–1400 оборотов в минуту.

Проще всего это понять на примере ведра. Положите в него несколько мокрых полотенец и начните быстро раскручивать. Если полотенца лежат равномерно, вращать легко. Но если вся мокрая масса сбилась на одну сторону, ведро начинает тянуть вбок. С барабаном происходит то же самое.

Производители это знают, поэтому бак внутри машины висит на пружинах, снизу его держат амортизаторы, а раскачивание гасят тяжёлые противовесы. Обычно этого хватает, чтобы машина стояла спокойно, даже когда в ней крутится несколько килограммов мокрой одежды.

Небольшая вибрация на отжиме — это нормально. А вот если машина скачет или ездит по полу, с этим нужно разобраться, потому что от долгой сильной тряски страдают внутренние детали и соединения.

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Бельё сбивается в ком внутри пододеяльника

Это одна из самых частых причин, и у меня она тоже нашлась. Положил пододеяльник, пару наволочек и полотенца, а во время стирки всё мелкое забралось внутрь пододеяльника. Кстати, почему пододеяльник собирает вещи внутрь себя, мы уже разбирали отдельно. Получается один огромный мокрый ком, и на отжиме весь его вес оказывается с одной стороны барабана.

Так же ведут себя плед, одеяло или куртка, если стирать их по одной. Слишком маленькая загрузка порой создаёт не меньше проблем, чем слишком большая. LG и Whirlpool прямо пишут, что из-за неравномерной загрузки бывают сильные удары, вибрация и ошибки отжима.

Что делать: остановить стирку, дождаться, пока откроется люк, расправить вещи и разложить их по барабану. Если белья слишком много, часть лучше убрать. Если стирается одна большая вещь, загляните в инструкцию: возможно, её разрешено отжимать вместе с другими вещами, чтобы груз распределился равномернее.

Кривые ножки, слабый пол и забытые болты

У стиральной машины четыре ножки, и все должны плотно стоять на полу. Если одна чуть приподнята, корпус качается, как шаткий стол, хотя на глаз машина может выглядеть совершенно ровной. Проверить легко: выключить машину и по очереди нажимать на противоположные верхние углы. Если корпус качается или постукивает об пол, ножки нужно регулировать.

Важно и то, на чём стоит машина. Лучше всего ей стоять на бетонном основании или прочной нескользкой плитке. Хуже — на таких поверхностях:

деревянный пол, который прогибается;

непрочная подставка или высокий подиум;

толстый мягкий коврик;

очень скользкий кафель.

Прогибающийся пол сам начинает раскачиваться и усиливает тряску. LG в таких случаях советует переставить машину на более прочное место или укрепить пол. А вот подкладывать доску или фанеру сразу не стоит: если само основание шаткое, подкладка ничего не исправит.

Отдельный случай — новая или недавно перевезённая машина. На заводе бак фиксируют транспортировочными болтами, чтобы он не болтался в дороге, и перед первой стиркой их нужно выкрутить. Если болты остались, бак не может нормально качаться на подвеске, и машину трясёт очень сильно. Обычно они стоят на задней стенке, у Samsung их чаще всего от трёх до пяти. Болты выкручивают гаечным ключом, а отверстия закрывают заглушками из комплекта. Пока болты не сняты, запускать отжим не стоит.

Износ амортизаторов требует мастера

Если машина несколько лет работала тихо, а потом начала прыгать почти при каждой стирке, стоит подумать об износе деталей. В первую очередь об амортизаторах: они работают как в автомобиле и не дают тяжёлому баку долго раскачиваться. Когда они изнашиваются, бак мотается сильнее и может бить по корпусу, поэтому на отжиме слышен громкий стук.

Бывают и другие поломки: ослабли крепления противовеса, повреждены пружины, износился подшипник. На износ подшипника обычно указывают гул, скрежет или хруст при вращении. В таких случаях нужна диагностика у мастера. Никакой резиновый коврик тут не поможет, придётся ремонтировать машину.

Как я выставил ножки строительным уровнем

Моя машина при нажатии на углы заметно качалась, так что я начал с ножек. По словам производителей, если машина исправна, но трясётся при обычном отжиме, начинать лучше всего с этого. Это помогает не при любой вибрации, но постоянное раскачивание из-за неправильной установки обычно убирает. Порядок такой:

Выключите машину и выньте вилку из розетки. Пол под ней должен быть чистым и сухим. Если машину нужно сдвинуть, делайте это вдвоём. Нажмите сверху на противоположные углы, потом проверьте вторую диагональ. Если корпус качается, хотя бы одна ножка не стоит плотно. Положите строительный уровень на верхнюю крышку сначала слева направо, потом спереди назад. Так будет видно, куда наклонена машина. Ослабьте ключом стопорные гайки на ножках и покрутите ножки, чтобы поднять или опустить нужный угол. В какую сторону крутить, лучше посмотреть в инструкции. Когда все четыре ножки плотно стоят на полу и корпус больше не качается, крепко затяните гайки, чтобы ножки не открутились от вибрации. Запустите обычную стирку с небольшой равномерной загрузкой и посмотрите, как машина ведёт себя на отжиме.

Если тряска осталась, следующим делом проверьте, как разложено бельё, и пройдитесь по остальным причинам.

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Резиновые подставки спасают только от скольжения

Первым делом я хотел купить антивибрационные подставки: кажется очевидным, что резина гасит вибрацию. Но всё не так просто.

По данным Samsung, плотные нескользящие подкладки помогают, если машина в целом работает спокойно, но понемногу сползает по гладкому полу. Если же она сильно подпрыгивает, подставки иногда только усиливают раскачивание. Поэтому производитель даже советует убрать их, если сильная вибрация не проходит. Мягкие коврики тоже могут сделать опору менее устойчивой.

Выходит, подставки не устраняют причину тряски, а лишь иногда смягчают её последствия. Если машина стоит криво, амортизаторы изношены или бельё сбилось в ком, деньги на подставки, скорее всего, уйдут впустую. Ставить их есть смысл уже после проверки ножек и пола, если машина всё ещё немного скользит.

Меньше оборотов — меньше тряски, но бельё влажнее

Ещё один простой способ — снизить скорость отжима, например с 1200–1400 до 800 оборотов. Чем медленнее крутится барабан, тем слабее силы, которые раскачивают машину при неравномерной загрузке. Samsung советует для тяжёлых и объёмных вещей вроде постельного белья ставить не больше 800 оборотов в минуту.

Минус в том, что бельё выходит более влажным и дольше сохнет. И чинить машину снижение оборотов тоже не будет: если она стоит неправильно или какие-то детали повреждены, проблема останется.

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Признаки, по которым можно угадать причину

Чтобы не платить за лишний ремонт, можно ориентироваться на поведение машины. Это подсказки, а не точный диагноз: одни и те же симптомы бывают по разным причинам.

Что происходит Вероятная причина Новая машина прыгает с первой стирки Транспортировочные болты, упаковочные крепления или неправильная установка Прыгает только с одеялами Бельё сбивается в ком Понемногу уезжает по плитке Скользкий пол, ножки неплотно стоят на полу Корпус качается даже выключенным Неправильно выставлены ножки Через несколько лет появились сильные удары Возможен износ амортизаторов или других деталей При вращении слышны скрежет и гул Возможна поломка подшипников или внутрь попал посторонний предмет

Если машина вдруг начала прыгать особенно сильно, Samsung советует проверочный запуск: короткую стирку без белья и порошка или с несколькими одинаковыми футболками. Если трясёт даже так, лучше вызвать мастера. А если слышны удары металла о металл, сильный скрежет или машина резко дёргается с места, пользоваться ею лучше прекратить, пока не станет ясна причина.

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Есть и необычный случай. Если стирально-сушильная машина прыгает в режиме сушки, когда барабан крутится медленно, это нетипично, и высокие обороты тут ни при чём. Причину надо искать отдельно. В моём случае всё оказалось проще: ножки выставлены по уровню, гайки затянуты, и держать машину на отжиме больше не нужно.