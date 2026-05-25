Почему на Луне иногда появляются буквы X и V, которые видно в бинокль?

На поверхности Луны 23–24 мая появились гигантские символы X и V, видимые невооруженным глазом лишь несколько часов. Это не послание инопланетян и не дефект камеры, а редкий оптический эффект, связанный с игрой солнечного света и теней на лунных кратерах.

На Луне появились символы X и V

Каждую ночь Луна выглядит немного иначе. Угол между Солнцем и лунной поверхностью постоянно меняется, и свет по-разному ложится на кратеры, горы и долины. Но в определенные моменты тени и подсветка складываются так удачно, что на диске Луны проступают узнаваемые фигуры, в данном случае две огромные буквы латинского алфавита.

По данным Daily Galaxy, в ночь с 23 на 24 мая 2026 года, в фазу первой четверти, на лунной поверхности стали видны яркие формы, напоминающие буквы X и V.

Окно наблюдения оказалось очень коротким, потому что эффект полностью зависит от меняющегося освещения, и буквы быстро растворяются в окружающем ландшафте. Именно поэтому многие любители астрономии годами пытаются поймать этот момент.

Оптическая иллюзия на Луне

У явления есть научное название — clair-obscur. Термин происходит от chiaroscuro — понятия из итальянского искусства эпохи барокко, где художники использовали резкий контраст света и тени для создания объема. На Луне происходит ровно то же самое, только художник — это Солнце.

В фазе первой четверти правая половина видимого лунного диска освещена, а левая погружена в темноту. Самый сильный контраст возникает вдоль подвижной границы между лунным днем и ночью. Именно здесь солнечный свет падает под очень низким углом и подсвечивает только выступающие элементы рельефа, пока вс вокруг остается в тени.

Представьте длинный закат в горах, когда вершины уже горят оранжевым, а долины внизу давно потонули в сумерках. На Луне, где нет атмосферы, этот контраст еще заметнее, и освещенные края кратеров буквально вспыхивают на фоне абсолютной черноты.

Как на Луне появилась буква V

Букву V на Луне можно найти между лунными морями Центральный залив и Море Паров, примерно в десяти градусах к северу от лунного экватора. Форму создает свет, падающий на край кратера Укерт и прилегающий разрушенный рельеф.

Эффект возникает потому, что прямой солнечный свет получают только отдельные возвышенные участки, тогда как соседние области остаются темными. Интересно, что поначалу фигуру бывает трудно выделить среди густых кратерных полей, но стоит ее заметить, и она становится очевидной. Для наблюдения достаточно небольшого телескопа или даже бинокля.

Как на Луне появилась буква X

Примерно в 25 градусах ниже лунного экватора, формируется буква X. Она появляется в зоне нескольких древних ударных кратеров, чей рельеф становится особенно заметным при косом освещении.

Изображение буквы X находится на краях кратеров Бланшинус, Ла Кай и Пурбах. В этот конкретный момент лунного цикла свет попадает лишь на фрагменты их кратерных стенок, а все остальное остается в тени. Этот временный контраст и создает впечатление светящейся буквы X на темном лунном фоне.

Стоит подчеркнуть, что никаких реальных букв на поверхности нет. Это исключительно игра геометрии, освещения и нашего восприятия, причем каждый элемент должен совпасть с точностью до нескольких часов.

Что такое парейдолия

Видеть знакомые формы в случайных узорах — не баг, а фича нашего мозга. Парейдолией называют склонность нашего мозга накладывать знакомые черты на случайные узоры. Например, на Марсе есть место, которое кажется нам египетский пирамидой. Хотя это просто часть рельефа.

Эта способность распознавать знакомые формы в случайных узорах, вероятно, помогала нашим предкам быстро замечать лица хищников или сородичей даже при минимуме визуальной информации. Тот же механизм заставляет нас видеть лица в розетках, фигуры в облаках и, конечно, человеческие лица в самых неожиданных местах.

Символы X и V на Луне это тоже примеры парейдолии, когда мы находим осмысленный паттерн в случайном расположении рельефа. Но в отличие от других лунных иллюзий, которые видны при полнолунии невооруженным глазом, эти символы появляются лишь на несколько часов, и именно это делает их такой ценной добычей для наблюдателей.

Как часто можно видеть символы на Луне

Этот эффект возникает лишь несколько раз в году, когда ориентация Луны по отношению к Солнцу и Земле формирует тени под нужными углами. Поскольку синодический период Луны составляет примерно 29,5 суток, благоприятные даты для конкретного места наблюдения, как правило, приходятся на каждый второй месяц.

Другими словами, сам эффект повторяется регулярно, но далеко не каждый раз Луна оказывается достаточно высоко над горизонтом в нужное время для вашей точки на карте. Если вы пропустили майское окно, не страшно, потому что эти переходные лунные фигуры проявляются примерно на четыре часа раз в месяц, и при ясном небе и наличии бинокля у вас будет еще не одна попытка.