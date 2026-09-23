Россия или Китай: у какой страны на самом деле больше соседей

На карте мира всё вроде бы давно поделено: страны отделены линиями, и достаточно посчитать, сколько таких линий окружает каждую. Хотя даже здесь бывают сюрпризы — взять хотя бы «ничейную» территорию Бир-Тавиль, которую не спешит считать своей ни одна страна. А с соседями ещё интереснее: одна и та же страна может получить разное число соседей в зависимости от того, что именно считать границей.

Рекорд оказался двойным

Если брать самый понятный критерий — независимые государства, с которыми есть сухопутная граница, — лидеров сразу два. По обычному международному подсчёту первое место делят Россия и Китай.

Россия граничит по суше с 14 государствами. Это Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия и КНДР. Польша и Литва оказываются в списке благодаря Калининградской области.

У Китая результат ровно такой же. Официальные китайские данные насчитывают 14 стран на сухопутной границе.

Почему у России постоянно меняется счёт

Большая российская энциклопедия считает у России 16 сухопутных соседей, отдельно включая Абхазию и Южную Осетию. Россия признаёт их независимость; позиция ЕС иная — он рассматривает обе территории как части Грузии. Поэтому число соседей здесь зависит уже не от географии, а от выбранного принципа подсчёта.

Есть и ещё один способ получить 16. У России 14 соседних государств — членов ООН по суше, а с США и Японией есть только морские границы. Если считать вообще все соседние страны независимо от типа границы, получится 16. Но сравнивать эту цифру с китайскими 14 уже некорректно: условия разные.

С географическими определениями такое случается постоянно. Мы даже отдельно разбирались, к какому континенту относится Гренландия, потому что очевидный на первый взгляд ответ оказывается не таким уж очевидным.

Китай собрал свои 14 совсем иначе

Китайская граница тянется от КНДР и России до Центральной и Южной Азии. Его сухопутные соседи — КНДР, Россия, Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Мьянма, Лаос и Вьетнам.

Есть забавная симметрия: Россия и Китай входят в число тех самых 14 соседей друг у друга. При этом длинная граница сама по себе ещё ничего не говорит о количестве стран вокруг.

Следующая ступень уже заметно ниже

После двух лидеров цифры быстро уменьшаются. От первого места до ближайшего следующего результата минус четыре страны-соседа. У Бразилии насчитывается 10 сухопутных соседей, а у Германии и Демократической Республики Конго — по девять.

Причём размер страны тут помогает далеко не всегда. Можно занимать огромную территорию и иметь сравнительно мало соседей — всё решают форма границ и положение на карте.

Самая длинная граница — совсем другой рекорд

Хороший пример — Канада. Сухопутный сосед у неё фактически один: США. Зато общая американо-канадская граница имеет протяжённость около 8 891 километра и считается самой длинной международной границей между двумя соседними государствами. Часть её проходит по воде.

То есть количество соседей и протяжённость границы — совершенно разные географические рекорды. У России и Китая много соседей, у Канады — один, зато какой.

А можно вообще жить без соседей

Вполне. У островных государств вроде Японии, Исландии и Новой Зеландии нет ни одного сухопутного соседа. У Австралии — тоже. А у Португалии, Южной Кореи или Канады он всего один.

Саудовская Аравия, например, выделяется совсем другим географическим фактом: это самая большая страна без рек.