Почему знак доллара рисуют по-разному: как правильно?

Попросите нескольких знакомых нарисовать знак одной из самых стабильных валют в мире, доллара, и вы удивитесь, насколько разными получатся результаты. Кто-то изобразит букву S с одной вертикальной чертой, кто-то с двумя. И почти каждый будет уверен, что именно его вариант правильный. На самом деле правильны оба, и за этим стоит интересная история про шрифты, испанские монеты и один очень живучий миф.

Почему знак доллара выглядит по-разному

Когда вы набираете символ $ на клавиатуре, вы каждый раз вводите один и тот же символ. В компьютере он хранится под кодом U+0024 и официально называется DOLLAR SIGN. А вот как именно его нарисовать, с одной палочкой или с двумя, решает уже шрифт.

Unicode (международный стандарт кодирования символов) прямо указывает, что у знака доллара есть графические варианты: с одной вертикальной чертой, с двумя и с другими мелкими отличиями. То есть спор о вертикальных палочках в знаке доллара очень похож на спор о том, как должна выглядеть буква «а» — печатная, рукописная, с хвостиком или без. Смысл один, а начертание разное.

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Как правильно писать знак доллара

Сегодня чаще всего встречается знак с одной вертикальной чертой. Именно так его рисуют почти все шрифты на компьютерах и смартфонах, поэтому в банковских приложениях, финансовых таблицах и на сайтах мы обычно видим аккуратный $ с одной линией.

Энциклопедия Britannica описывает базовую форму так: это заглавная буква S, пересеченная вертикальной линией, а вариант с двумя линиями используется реже. Но реже, не значит неправильно. Знак с двумя палочками не стал ошибкой, он просто оказался менее удобным для современной типографики.

Откуда взялся знак доллара

Вот тут начинается самое интересное. Вопреки логике, символ $ связан вовсе не с США и не со словом «dollar». Самая признанная версия отправляет нас к испанскому песо.

В колониальной Америке ходили испанские серебряные монеты — их называли по-разному: Spanish dollar, песо, пиастр или pieces of eight. Эти монеты были важной расчетной единицей задолго до появления американского доллара, потому что имели стабильное содержание серебра.

Официальный сайт американского Бюро гравировки и печати объясняет, что знак $ развился из сокращения Ps, так в бухгалтерии обозначали pesos, piastres или pieces of eight. Со временем буква S стала писаться поверх P, и постепенно получилась форма, похожая на знакомый нам символ. США официально приняли знак доллара в 1785 году, но корни у него испано-американские, торговые и бухгалтерские — а не дизайнерские.

Почему многие уверены, что в знаке доллара две палочки

Вариант с двумя чертами крепко засел в массовом сознании, и для этого есть несколько причин.

Две палочки выглядят более «денежно» и декоративно — именно такой знак рисовали в карикатурах, комиксах, рекламе и на мешках с деньгами.

— именно такой знак рисовали в карикатурах, комиксах, рекламе и на мешках с деньгами. Многие запомнили этот вариант с детства — из старых учебников, тетрадей и вывесок, поэтому современный $ с одной чертой кажется им «новым» или «неправильным».

— из старых учебников, тетрадей и вывесок, поэтому современный $ с одной чертой кажется им «новым» или «неправильным». Существует живучий миф, что знак произошел от букв U и S — то есть от United States: буква U будто бы наложилась на S, ее нижняя часть исчезла, а две вертикальные линии остались.

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Почему символ $ это не только доллар США

Еще одна деталь, о которой редко задумываются. Знак $ используют не только для американской валюты. Им обозначают канадский, австралийский и новозеландский доллары, мексиканское песо, бразильский реал (в виде R$), никарагуанскую кордобу и другие валюты.

Именно поэтому в международных текстах часто пишут не просто $100, а US$100, CA$100 или A$100 — чтобы не было путаницы. А для полной точности используют трёхбуквенные коды: USD, CAD, AUD. Когда речь идет о крупных суммах, например, о том, сколько миллиардов долларов стоит возвращение людей на Луну, такая точность особенно важна.

Почему в знаке доллара только одна черта

У варианта с одной чертой есть практические плюсы. Он проще, чище смотрится в мелком размере и лучше читается на экранах. В маленьком кегле две линии могут сливаться, особенно на старых дисплеях, в узких шрифтах или при печати низкого качества.

Кроме того, создатели шрифтов стараются делать валютные символы похожими по ширине и стилю на цифры, чтобы суммы в таблицах выглядели ровно. Знак с одной чертой победил не из-за отмены второй палочки, а потому что так удобнее для интерфейсов и типографики.

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Если вы хотите нарисовать знак доллара, следуйте этой памятке:

В обычном тексте используйте символ с клавиатуры , в большинстве шрифтов он отобразится с одной чертой, и это нормальный современный вариант;

, в большинстве шрифтов он отобразится с одной чертой, и это нормальный современный вариант; В рисунке, комиксе, обложке или декоративной иллюстрации можно смело рисовать две палочки, так тоже исторически допустимо.

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У знака доллара нет единственного обязательного начертания. И с одной, и с двумя вертикальными чертами — это один и тот же символ Unicode, а внешний вид зависит от шрифта. Сегодня чаще встречается одна черта, но две это не ошибка. А самая убедительная версия происхождения связана не с буквами U.S., а со старым испанским сокращением Ps, которое со временем превратилось в привычный нам $.