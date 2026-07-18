Почему в Венеции дома не сгнили за сотни лет, хотя стоят прямо в воде

Венеция стоит в воде уже больше тысячи лет. Каменные дворцы, мосты и соборы не проваливаются, не трескаются и не уходят под воду. При этом фундамент многих зданий сделан из дерева, который в обычных условиях гниет за несколько десятилетий. Почему же он выдерживает века? Ответ кроется в одном неочевидном условии, которое полностью переворачивает представление о строительстве на воде. В чем же секрет города, в котором почти полностью запрещены автомобили?

Как строили дома в Венеции

Со стороны часто кажется, что каменные фасады зданий вырастают прямо со дна Адриатического моря. На самом деле строительство исторических зданий велось на островах внутри мелководной лагуны. Их почва состоит из смеси песка, глины и мелкого речного ила.

Этот грунт больше всего напоминает очень плотную мокрую кашу. По нему вполне можно ходить, но поставить сверху тяжелый дворец без специальной подготовки невозможно, потому что стены начнут неравномерно проседать и быстро покроются трещинами. Если на Севере здания часто ставят на бетонные опоры из-за нестабильной вечной мерзлоты , то венецианским архитекторам приходилось решать проблему мягкой грязи. Им пришлось укреплять не весь остров целиком, а только участки под будущими несущими стенами и башнями.

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Деревянный фундамент под Венецией

Сначала в мягкую породу вручную забивали множество относительно коротких стволов ольхи, лиственницы, сосны или дуба. Рабочие объединялись в группы и пели ритмичные песни, чтобы синхронно поднимать и опускать тяжелые молоты.

Вопреки расхожему мнению, большинство свай не доставали до твердого скального дна. Их удерживала сила бокового трения. Забивание древесины вытесняло лишнюю влагу, и глина с илом намертво обхватывали каждую опору.

Если сегодня прямоугольная форма домов стала повсеместной нормой для удобства планировки и типовой застройки, то контуры венецианских палаццо во многом определялись сложной схемой свайного поля. Создание надежного основания шло в несколько этапов:

По периметру будущего фундамента вплотную друг к другу забивали первый ряд стволов;

Затем продвигались к центру, формируя своеобразную деревянную щетку, воткнутую щетиной вниз;

Верхушки обязательно спиливали ниже уровня грунтовых вод, чтобы исключить контакт с воздухом;

Сверху укладывали толстые деревянные балки, а на них — массивные каменные блоки.

В результате плотный частокол из свай распределял огромный вес тяжелых каменных стен по всей площади мягкого грунта, не давая постройкам уйти под воду.

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Причины многовековой сохранности древесины под водой

Для того чтобы древесина начала быстро гнить, необходимы три условия: влажность, подходящая температура и кислород. В лагуне предостаточно сырости и тепла, но свежий воздух глубоко в плотный ил практически не проникает.

Главные разрушители древесины это грибы, и они не могут выжить без кислорода. Насекомые тоже не способны прогрызать ходы в вязкой бескислородной среде. Оказывается, самое опасное условие для дерева это чередование воды и воздуха, а не само по себе нахождение в мокром состоянии.

Отличным примером служат деревянные столбы, которыми в Венеции обозначают фарватер. Они торчат над поверхностью лагуны и регулярно то намокают, то высыхают на ветру. Именно на уровне ватерлинии они быстро приходят в негодность и перегнивают, поэтому их приходится регулярно менять. Фундаментные же сваи находятся в куда более комфортных и, главное, стабильных условиях.

Миф об окаменевших сваях под Венецией

В интернете часто встречается красивая история о том, что морская вода якобы пропитала стволы минералами, органика полностью исчезла, и дерево под домами Венеции буквально превратилось в гранит. Это сильное преувеличение.

Убедительных доказательств полного окаменения венецианского фундамента не существует. Минеральные соли действительно могут откладываться в поверхностных порах, но внутреннюю структуру они не заменяют. Если бы под домами стояли настоящие каменные колонны, исследователи не находили бы внутри них размягченные и поврежденные участки.

Исследования показывают, что анаэробные бактерии все-таки разрушают стенки клеток древесины, просто делают это крайне медленно. Внешне ствол может выглядеть целым, хотя внутри его прочность уже снижена. Однако дерево сохраняет форму благодаря постоянному давлению грунта со всех сторон и воде, которая плотно заполняет микроскопические пустоты.

Почему каменные дома Венеции продолжают разрушаться

Деревянные сваи — это лишь нижняя часть строительного фундамента. Чтобы отделить мокрую зону от кирпичных стен, венецианцы использовали истрийский камень, плотный светлый известняк, который очень плохо впитывает влагу. Но даже он не способен дать архитектуре стопроцентную защиту.

Вода постепенно поднимается по микроскопическим порам кладки наверх. Когда она испаряется на фасаде, внутри кирпича остаются соли. Их кристаллы растут, давят на стенки пор и буквально разрывают штукатурку и камень изнутри. Дополнительный урон наносят волны от моторных лодок, сезонные наводнения и неизбежное проседание грунта. Известно, что массивная колокольня собора Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари за свою историю опустилась в землю примерно на 60 сантиметров.

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Поэтому Венеция нуждается в постоянной реставрации, это вовсе не вечный и не самодостаточный механизм. Стабильность города критически зависит от уровня воды. Если он упадет, сваи оголятся и быстро сгниют под действием кислорода. Если уровень продолжит повышаться, соленая вода будет затапливать верхние этажи и быстрее уничтожит хрупкие фасады дворцов.