Почему в некоторых странах на 100 женщин приходится почти 250 мужчин

В глобальном масштабе мужское население Земли превосходит женское. Согласно статистике, на нашей планете живет примерно на 40 миллионов мужчин больше. Однако эта разница крайне неравномерна и сильно зависит от возраста, географии и экономики. В одних государствах на 100 женщин приходится почти 250 мужчин, а в других женское население стабильно доминирует. Также нельзя забывать, что женщины обычно живут дольше мужчин. Как же миграция, тяжелые условия труда и продолжительность жизни ломают демографическую статистику в разных уголках мира?

Кого в мире больше, мужчин или женщин

Если брать общемировую статистику, то на каждые 100 женщин приходится 101,2 мужчины. Но этот перевес сохраняется только среди молодых людей и граждан среднего возраста. С годами картина кардинально меняется, и к возрасту 65 лет и старше женщины составляют уже 56% населения планеты.

Интересуясь, почему женщины живут больше чем мужчины, демографы и биологи указывают на целый комплекс причин. Женский организм в среднем лучше справляется с возрастными изменениями, а мужчины чаще заняты на опасных производствах и больше подвержены рискам для жизни.

Когда локальные факторы накладываются друг на друга, возникают сильные перекосы. В некоторых регионах баланс полов смещается настолько, что это полностью меняет уклад жизни в государстве.

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В каких странах больше всего мужчин

Страны Ближнего Востока уверенно лидируют в списке государств с мужским большинством. Главной причиной такой аномалии стала массовая трудовая миграция. Эти государства активно развивают инфраструктуру, энергетику и строительство, привлекая миллионы временных рабочих из других стран. Об этом говорится на сайте Mental Floss.

Например, в Катаре более 85% населения составляют приезжие специалисты и строители. Из-за этого демографический баланс страны выглядит феноменально, 243,7 мужчины на 100 женщин. Похожая ситуация наблюдается и у соседей по региону, хотя и с чуть меньшим отрывом.

Список стран с самым сильным мужским перевесом выглядит так:

Катар (243,7 мужчин на 100 женщин);

Объединенные Арабские Эмираты (175);

Оман (166,5);

Бахрейн (163,2);

Мальдивы (159,8).

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В каких странах больше женщин

Миграция работает и в обратную сторону. В таких регионах, как Гонконг и Макао, женское население заметно превосходит мужское. Это связано с тем, что местная экономика требует большого количества домашнего персонала, и на эту работу массово приезжают женщины из соседних азиатских стран.

Но дело не только в трудовой миграции. В Гонконге на демографию сильно влияет старение нации. Поскольку женщины живут дольше, в возрастных группах их всегда больше. Сейчас молодежь составляет лишь 10% жителей Гонконга, тогда как на долю пожилых людей приходится 25%, и женщины в этой категории значительно преобладают.

Если открыть полный рейтинг стран с женским большинством, значительную часть списка займут бывшие республики СССР, включая Молдову (там на 100 женщин приходится 85,1 мужчины). Исторически этот перекос начался из-за огромных потерь во время Второй мировой войны, потому что к 1950 году в Советском Союзе на 100 женщин было всего 77 мужчин. Сегодня разрыв сократился, но женский перевес сохраняется из-за более низкой мужской продолжительности жизни.

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Кого больше в России, мужчин или женщин

В России ситуация противоположна общемировой: женщин заметно больше, чем мужчин. По данным Росстата, на 1 января 2023 года в стране проживало около 68,1 миллиона мужчин и 78,35 миллиона женщин. Разница превышала 10 миллионов человек, а на каждую тысячу мужчин приходилась 1151 женщина.

При этом мальчиков рождается немного больше, чем девочек, поэтому среди детей и молодежи перевес часто остается на стороне мужчин. Ситуация меняется с возрастом: из-за более высокой мужской смертности и меньшей продолжительности жизни среди пожилых россиян женщины начинают значительно преобладать.

Влияние экономики на демографию США

Соединенные Штаты Америки близки к глобальному балансу, здесь на 100 женщин приходится ровно 101 мужчина. Однако внутри страны статистика сильно колеблется в зависимости от штата и его экономической специфики.

Самым «мужским» штатом США является Аляска, там 110,5 мужчин на 100 женщин. Если бы Аляска была независимым государством, она вошла бы в топ-15 стран мира с наибольшим перекосом полов. Причина кроется в местном рынке труда, потому что там доминируют профессии, традиционно привлекающие мужчин, такие как лесозаготовка и суровое промышленное рыболовство.

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С другой стороны, в Делавэре наблюдается обратная картина: всего 94,1 мужчины на 100 женщин. Эти данные отлично показывают, что демография это живое отражение того, где люди находят работу, как заботятся о здоровье и в каких условиях живут.