Были ли женщины-самураи в Японии на самом деле

В массовой культуре самурай — это всегда мужчина с катаной. И таких исторических заблуждений не мало. На самом деле японские женщины из самурайского сословия веками обучались владению оружием, а некоторые из них выходили на поле боя и сражались наравне с мужчинами. Насколько распространённым было это явление и что об этом говорят историки и археологи?

Как женщины-самураи сражались в битве при Айдзу

Один из наиболее документированных случаев участия японских женщин в реальном бою относится к 1868 году. Во время гражданской войны Босин в домене Айдзу был сформирован отряд Дзёсигун — женское подразделение, вооружённое мечами и нагинатами (древковое оружие с изогнутым клинком, которым можно и рубить, и колоть).

Отряд вступил в бой у моста Янаги против противника, вооружённого огнестрельным оружием. Накано Такэко, командовавшая отрядом, убила пятерых или шестерых врагов нагинатой, прежде чем была застрелена. Битва закончилась поражением, и выжившие бойцы — как женщины, так и мужчины — отступили к замку.

Такой исход не был случайностью: в эпоху сёгуната Токугава женщины самурайского класса обязательно проходили боевую подготовку с нагинатой, чтобы уметь защитить себя и свою семью в мире, где многое определял кодекс самурая. Объём подготовки различался от региона к региону, но именно в домене Айдзу он был особенно серьёзным.

Захоронение женщин-воинов XVI века в Нумадзу

В городе Нумадзу, в центральной Японии, находится курган, в котором, по мнению ряда учёных, покоятся останки женщин, погибших в бою. Анализ захоронения был опубликован ещё в 1989 году в японском Journal of Anthropology. В кургане обнаружены черепа примерно 105 человек — все они были молодыми взрослыми на момент гибели, и около трети из них оказались женщинами.

Останки датируются XVI веком, и учёные связывают их с битвой при Сэмбонхаме — сражением между кланами Такэда и Ходзё. Томас Конлан, профессор средневековой японской истории в Принстонском университете, считает этот курган свидетельством того, что женщины боевого возраста сражались и погибали в битвах XVI века.

Впрочем, не все историки разделяют этот оптимизм. Карл Фрайдей, заслуженный профессор истории Университета Джорджии, предупреждает: нельзя быть уверенным, что все погребённые в кургане действительно были участниками боя. Часть из них могли оказаться мирными жителями, убитыми в ходе сражения.

Томоэ Годзэн: самая известная женщина-воин Японии

Самая знаменитая женщина-самурай — Томоэ Годзэн, жившая в конце XII века. Её часто упоминают среди смелых женщин-воинов в мировой истории. Согласно хроникам, она служила полководцу Минамото-но Ёсинаке и участвовала в войне Гэмпэй (1180–1185) между кланами Тайра и Минамото.

В «Повести о доме Тайра» — одном из главных литературных памятников средневековой Японии — о ней говорится: «Как воин она стоила тысячи обычных мужчин, искусная во владении оружием, способная натянуть самый тугой лук, верхом или пешая, всегда готовая встретить мечом любого демона или бога на своём пути».

Другая известная фигура — Оохори Цурухимэ (около 1526–1543), ставшая верховной жрицей святилища Оямадзуми на острове Омисима. После гибели отца и братьев она в 16 лет возглавила оборону острова от вторжения даймё Оути Ёситаки. Часть её доспехов сохранилась до наших дней и выставлена в святилище. По словам Конлана, это комплект доспехов XVI века, скроенный с учётом женской анатомии.

Однако профессор Фрайдей призывает к осторожности: Томоэ Годзэн, Цурухимэ и другие подобные фигуры остаются полулегендарными, особенно в том, что касается их непосредственного участия в боях.

Почему женщин редко пускали на поле боя в Японии: традиции и табу

Несмотря на яркие истории, участие женщин в сражениях, по-видимому, было скорее исключением, чем правилом. Карл Фрайдей указывает, что в средневековой Японии существовали серьёзные табу, связанные с присутствием женщин рядом с боевыми действиями.

Сохранился любопытный свод правил военного поведения одной из ветвей клана Ходзё, который запрещал:

делить жильё с женщинами за три дня до сражения;

позволять беременным или недавно родившим женщинам прикасаться к оружию воина;

плавать в лодках с женщинами-пассажирами по пути к бою;

допускать, чтобы женщины смотрели вслед офицерам, отправляющимся на войну.

По мнению Фрайдея, сам факт того, что отдельные женщины-воительницы стали столь знаменитыми, как раз свидетельствует об исключительной редкости подобных случаев.

«Нет убедительных доказательств того, что женщины-воины были в Японии более распространённым явлением, чем в средневековой Франции или древней Спарте», — подчёркивает историк Карл Фрайдей.

Самурайское сословие было фактически упразднено в 1870-х годах, но некоторые боевые традиции, связанные с женщинами-самураями, сохранились. Школа Ёсин — одна из ветвей традиционных японских боевых искусств — до сих пор практикует занятия нагинатой в кимоно. Как объясняет переводчик японских боевых текстов Эрик Шахан, это отражает исторический принцип: женщина могла быть вынуждена схватить оружие внезапно — без времени на переодевание.