Почему теннисные мячи стали жёлтыми, хотя раньше были белыми

На старых записях теннисных матчей мячи белые, а сегодня — ярко-жёлтые, почти салатовые. Такой оттенок выбрали вовсе не ради красоты. Мы уже рассказывали, почему жёлтый сигнал светофора так хорошо заметен днём. Но в теннисе главную роль сыграло нечто совершенно неожиданное — и к самим спортсменам это имело мало отношения.

Раньше теннисные мячи были белыми и даже чёрными

Изначально в теннисе использовали белые и чёрные мячи. Цвет подбирали в зависимости от покрытия корта, чтобы мяч лучше выделялся на его фоне. На знаменитом Уимблдонском турнире больше ста лет играли исключительно белыми мячами.

Долгое время всех это устраивало. Но во второй половине XX века теннис всё чаще стали показывать по телевизору, и привычные белые мячи оказались не так удобны для зрителей.

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Цветное телевидение изменило теннис навсегда

Когда появились цветные телетрансляции, выяснилось, что за маленьким белым мячом на экране бывает трудно уследить. Особенно во время быстрых розыгрышей. Поэтому стали искать более заметный цвет.

После двух лет испытаний выяснилось, что жёлтые мячи лучше видны телезрителям. В 1972 году Международная федерация тенниса (ITF) официально разрешила их использование.

Но удивительно другое: Уимблдон продолжал использовать белые мячи ещё 14 лет! Лишь в 1986 году организаторы турнира окончательно перешли на жёлтые, что подтверждают официальные материалы соревнования.

На самом деле теннисные мячи не совсем жёлтые

Наверняка вы замечали, что теннисный мяч иногда выглядит скорее зелёным, чем жёлтым. И это не обман зрения: его оттенок действительно находится между двумя цветами.

Современные мячи обычно имеют яркий флуоресцентный оттенок, который называют optic yellow — «оптический жёлтый». Наши глаза особенно чувствительны к свету в жёлто-зелёной части спектра. А яркий мяч хорошо выделяется на фоне теннисного корта.

При этом восприятие цвета зависит от освещения и особенностей зрения. Даже на разных экранах один и тот же мяч может выглядеть чуть иначе. Поэтому неудивительно, что одни уверенно называют его жёлтым, а другие — зелёным.

Белые мячи до сих пор разрешены

Самое интересное, что по современным правилам теннисные мячи могут быть как жёлтыми, так и белыми. Это прямо указано в техническом регламенте ITF на 2026 год. Просто ярко-жёлтый цвет давно стал привычным стандартом профессиональных соревнований.

А вот в детском теннисе встречаются мячи с красной, оранжевой и зелёной маркировкой. И тут цвет обозначает уже не просто внешний вид, а игровые свойства. Такие мячи медленнее обычных, поэтому начинающим игрокам проще попадать по ним ракеткой и осваивать технику.

Более того, на официальных соревнованиях для детей до 10 лет обычные жёлтые мячи вообще не используются. Вместо них предусмотрены специальные медленные мячи, соответствующие возрасту и уровню подготовки.