Почему новые вещи лучше стирать перед ноской. И дело не только в чужих примерках

Купили новую футболку, сняли бирку — и можно сразу надевать. Ведь вещь совершенно новая, откуда на ней грязь? Но до вашего шкафа одежда успела побывать на производстве, складе, в дороге, а иногда и в десятках примерочных. Мы уже разбирались, как часто надо стирать вещи после носки, а с обновками история другая: главная проблема не столько в грязи, сколько в том, что осталось на ткани после производства.

Что остаётся на новой одежде после производства

Прежде чем попасть в магазин, ткань проходит окрашивание и различные виды обработки. Некоторые составы помогают ей меньше мяться, сохранять форму и защищают от плесени при хранении и перевозке. В отдельных случаях для этого используют соединения формальдегида.

Следы красителей и химической обработки могут оставаться на готовой одежде. Для большинства людей это не обязательно проблема, но у обладателей чувствительной кожи такие вещества иногда вызывают зуд, покраснение и контактный дерматит. Именно поэтому дерматологи рекомендуют стирать новые вещи перед использованием.

Есть и более заметная неприятность: тёмные джинсы или яркая футболка могут окрашивать кожу и нижнее бельё. Первая стирка помогает удалить часть лишнего красителя. Правда, если вещь продолжает сильно линять, дело уже в качестве окрашивания.

Можно ли подхватить инфекцию после чужой примерки

В магазине одну и ту же вещь могут примерить несколько человек. На ткани остаются частицы кожи, пот, косметика и микроорганизмы. Особенно это касается одежды, которая висит в торговом зале без упаковки.

Но примерка чужой одежды не означает, что вы обязательно чем-нибудь заразитесь. По словам специалистов, бактерии действительно могут передаваться через одежду, однако это прежде всего дополнительный повод для обычной гигиены, а не для паники.

Кстати, герметичная упаковка тоже не гарантирует полной чистоты. Она защищает вещь от загрязнений в магазине, но не убирает остатки фабричной обработки.

Какие вещи лучше постирать обязательно, а какие необязательно

Здесь всё зависит от того, насколько тесно одежда соприкасается с телом. Чем ближе ткань к коже, тем важнее первая стирка.

Нижнее бельё, носки, колготки и купальники. Их лучше всегда стирать перед первым использованием, даже если они продавались в закрытой упаковке.

Их лучше всегда стирать перед первым использованием, даже если они продавались в закрытой упаковке. Футболки, майки, платья и домашняя одежда. Тоже желательно постирать. Особенно облегающие вещи, которые долго контактируют с кожей.

Тоже желательно постирать. Особенно облегающие вещи, которые долго контактируют с кожей. Детская одежда. Боди, распашонки, ползунки и другие вещи для малышей стоит обязательно выстирать. Кожа младенцев более чувствительна, поэтому педиатры советуют не пропускать этот этап.

Боди, распашонки, ползунки и другие вещи для малышей стоит обязательно выстирать. Кожа младенцев более чувствительна, поэтому педиатры советуют не пропускать этот этап. Куртки, пальто и пиджаки. Если вещь надевается поверх другой одежды, выглядит чистой и не имеет постороннего запаха, срочная стирка обычно не требуется. Её можно проветрить и при необходимости почистить способом, указанным на ярлыке.

Новые полотенца и постельное бельё тоже лучше отправить в стирку: они подолгу соприкасаются с кожей. А спортивную форму желательно постирать перед первой тренировкой. В дальнейшем пригодятся советы о том, как часто стирать спортивную одежду.

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Как правильно постирать обновку и не испортить её

Не спешите запускать машинку на максимальной температуре. Для первой стирки не нужны кипячение, отбеливатель или специальные дезинфицирующие средства. Достаточно обычного моющего средства и подходящего режима.

Главное — соблюдать несколько правил:

Проверяйте ярлык. Температура и способ стирки зависят от материала. Значок перечёркнутого таза означает, что стирать вещь нельзя.

Температура и способ стирки зависят от материала. Значок перечёркнутого таза означает, что стирать вещь нельзя. Яркие и тёмные вещи сначала стирайте отдельно. Особенно новые джинсы и одежду насыщенных цветов, которые могут линять.

Особенно новые джинсы и одежду насыщенных цветов, которые могут линять. Для чувствительной кожи выбирайте средство без отдушек. Оно поможет избежать дополнительного раздражения.

Оно поможет избежать дополнительного раздражения. Не забывайте о деликатных тканях. Шерсть, вискоза и некоторые виды трикотажа требуют особого ухода. Иначе первая же стирка может закончиться усадкой. Вот подробная инструкция, как стирать одежду без усадки.

Если производитель запрещает стирку, не стоит нарушать указания ради профилактики. Для таких изделий предусмотрены другие способы ухода, включая профессиональную чистку.

А можно просто отпарить новую вещь? Пар помогает разгладить ткань, но не заменяет полноценную стирку: остатки красителей и отделочных составов он надёжно не удалит.

И ещё один полезный момент: перед стиркой обязательно проверьте размер, швы и качество вещи. После стирки вернуть неудачную покупку может оказаться гораздо сложнее.

Если же вы уже надели обновку без стирки и кожа никак не отреагировала, переживать не нужно. Но при появлении зуда или покраснения вещь лучше снять и постирать, а если раздражение не проходит — обратиться к врачу.