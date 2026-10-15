Почему новые вещи лучше стирать перед ноской. И дело не только в чужих примерках

Вера Макарова

Купили новую футболку, сняли бирку — и можно сразу надевать. Ведь вещь совершенно новая, откуда на ней грязь? Но до вашего шкафа одежда успела побывать на производстве, складе, в дороге, а иногда и в десятках примерочных. Мы уже разбирались, как часто надо стирать вещи после носки, а с обновками история другая: главная проблема не столько в грязи, сколько в том, что осталось на ткани после производства.

Новые джинсы, рубашка, свитер и розовая одежда с бирками рядом с бумажным пакетом из магазина.

Новые джинсы, рубашка, свитер и розовая одежда с бирками рядом с бумажным пакетом из магазина.

Что остаётся на новой одежде после производства

Прежде чем попасть в магазин, ткань проходит окрашивание и различные виды обработки. Некоторые составы помогают ей меньше мяться, сохранять форму и защищают от плесени при хранении и перевозке. В отдельных случаях для этого используют соединения формальдегида.

Следы красителей и химической обработки могут оставаться на готовой одежде. Для большинства людей это не обязательно проблема, но у обладателей чувствительной кожи такие вещества иногда вызывают зуд, покраснение и контактный дерматит. Именно поэтому дерматологи рекомендуют стирать новые вещи перед использованием.

Есть и более заметная неприятность: тёмные джинсы или яркая футболка могут окрашивать кожу и нижнее бельё. Первая стирка помогает удалить часть лишнего красителя. Правда, если вещь продолжает сильно линять, дело уже в качестве окрашивания.

Женщина рассматривает новую синюю футболку, вынутую из коробки.

Женщина рассматривает новую синюю футболку, вынутую из коробки.

Можно ли подхватить инфекцию после чужой примерки

В магазине одну и ту же вещь могут примерить несколько человек. На ткани остаются частицы кожи, пот, косметика и микроорганизмы. Особенно это касается одежды, которая висит в торговом зале без упаковки.

Но примерка чужой одежды не означает, что вы обязательно чем-нибудь заразитесь. По словам специалистов, бактерии действительно могут передаваться через одежду, однако это прежде всего дополнительный повод для обычной гигиены, а не для паники.

Покупательница осматривает светлую блузку на вешалке в магазине одежды.

Покупательница осматривает светлую блузку на вешалке в магазине одежды.

Кстати, герметичная упаковка тоже не гарантирует полной чистоты. Она защищает вещь от загрязнений в магазине, но не убирает остатки фабричной обработки.

Какие вещи лучше постирать обязательно, а какие необязательно

Здесь всё зависит от того, насколько тесно одежда соприкасается с телом. Чем ближе ткань к коже, тем важнее первая стирка.

  • Нижнее бельё, носки, колготки и купальники. Их лучше всегда стирать перед первым использованием, даже если они продавались в закрытой упаковке.
  • Футболки, майки, платья и домашняя одежда. Тоже желательно постирать. Особенно облегающие вещи, которые долго контактируют с кожей.
  • Детская одежда. Боди, распашонки, ползунки и другие вещи для малышей стоит обязательно выстирать. Кожа младенцев более чувствительна, поэтому педиатры советуют не пропускать этот этап.
  • Куртки, пальто и пиджаки. Если вещь надевается поверх другой одежды, выглядит чистой и не имеет постороннего запаха, срочная стирка обычно не требуется. Её можно проветрить и при необходимости почистить способом, указанным на ярлыке.

Новые полотенца и постельное бельё тоже лучше отправить в стирку: они подолгу соприкасаются с кожей. А спортивную форму желательно постирать перед первой тренировкой. В дальнейшем пригодятся советы о том, как часто стирать спортивную одежду.

Новое нижнее бельё, белая футболка и бежевое пальто разложены на кровати.

Новое нижнее бельё, белая футболка и бежевое пальто разложены на кровати.

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Как правильно постирать обновку и не испортить её

Не спешите запускать машинку на максимальной температуре. Для первой стирки не нужны кипячение, отбеливатель или специальные дезинфицирующие средства. Достаточно обычного моющего средства и подходящего режима.

Главное — соблюдать несколько правил:

  • Проверяйте ярлык. Температура и способ стирки зависят от материала. Значок перечёркнутого таза означает, что стирать вещь нельзя.
  • Яркие и тёмные вещи сначала стирайте отдельно. Особенно новые джинсы и одежду насыщенных цветов, которые могут линять.
  • Для чувствительной кожи выбирайте средство без отдушек. Оно поможет избежать дополнительного раздражения.
  • Не забывайте о деликатных тканях. Шерсть, вискоза и некоторые виды трикотажа требуют особого ухода. Иначе первая же стирка может закончиться усадкой. Вот подробная инструкция, как стирать одежду без усадки.
Женщина проверяет ярлык розового свитера перед загрузкой в стиральную машину.

Женщина проверяет ярлык розового свитера перед загрузкой в стиральную машину.

Если производитель запрещает стирку, не стоит нарушать указания ради профилактики. Для таких изделий предусмотрены другие способы ухода, включая профессиональную чистку.

А можно просто отпарить новую вещь? Пар помогает разгладить ткань, но не заменяет полноценную стирку: остатки красителей и отделочных составов он надёжно не удалит.

И ещё один полезный момент: перед стиркой обязательно проверьте размер, швы и качество вещи. После стирки вернуть неудачную покупку может оказаться гораздо сложнее.

Если же вы уже надели обновку без стирки и кожа никак не отреагировала, переживать не нужно. Но при появлении зуда или покраснения вещь лучше снять и постирать, а если раздражение не проходит — обратиться к врачу.

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