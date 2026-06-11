Почему люди с татуировками внезапно начинают слепнуть?

Жительница Австралии по имени Нелизе Преториус сначала заметила, что один глаз стал хуже видеть, потом второй. Врачи думали, что это обычный конъюнктивит, но анализы показали другое. Источником проблемы оказалась татуировка на спине, сделанная за несколько лет до этого. Звучит как абсурд, но за этим стоит вполне понятный, хоть пока и не до конца изученный, механизм. Неужели это связано с тем, что татуировки творят нечто пугающее с нашим иммунитетом?

Когда специалисты в Австралии начали сравнивать своих пациентов, они описали уже 40 случаев так называемого увеита, связанного с татуировками. И главное здесь не сенсация, а понимание того, как пигмент под кожей вообще может добраться до глаза и почему это иногда заканчивается потерей зрения.

Что такое увеит простыми словами

Увеит — это воспаление сосудистой оболочки глаза. Для понимания, можно представить глаз как камеру. В нем есть прозрачная передняя часть, есть находящаяся сзади сетчата, а между ними располагается слой, богатый сосудами, который питает глаз и регулирует свет. Когда воспаляется именно этот слой, начинается увеит.

Проблема в том, что симптомы легко принять за что-то безобидное. Симптомы увеита включают размытое зрение, боль, покраснение и чувствительность к свету. Именно поэтому врачи Нелизе сначала и подумали на конъюнктивит, потому что внешне картина похожа. Но если увеит не лечить, воспаление может перейти в глаукому или привести к необратимой потере зрения.

Главная коварность в том, что воспаление в этой истории начинается не из-за инфекции в самом глазу. Источник находится совсем в другом месте, в коже, где лежат частицы чернил от татуировки. Подробности были описаны в научном журнале Clinical and Experimental Ophthalmology.

Как татуировка может вызвать воспаление глаз

Самое странное в этой истории — расстояние между причиной и следствием, потому что татуировка находится на спине, а страдают глаза. Ученые предполагают, что дело в иммунной реакции. Организм воспринимает пигмент как чужеродное вещество и начинает с ним бороться, но почему-то под удар попадают и ткани глаза.

В источнике говорится, что врачи не понимают, почему под огнем оказываются именно клетки глаза. Есть что-то в самой иммунной реакции, что нацеливается именно на глаз, но точный механизм пока неизвестен.

Подсказку дают похожие болезни. Воспаленная татуировка под микроскопом выглядит почти так же, как саркоидоз — состояние, при котором иммунные клетки сбиваются в скопления в разных органах, например в легких и коже. То есть организм реагирует на чернила примерно так же, как при некоторых аутоиммунных болезнях. Если вам интересно, как вообще работает наша защитная система, почитайте, как иммунитет распознает врагов.

Татуировки на зубах: как их делают и почему все без ума от нового тренда

Как иммунитет реагирует на татуировки

Когда мастер делает татуировку, он вводит частицы краски в глубокий слой кожи. Эти частицы слишком крупные, чтобы организм мог их полностью вывести, поэтому они остаются там на годы. Именно поэтому татуировка и держится так долго: иммунные клетки буквально окружают пигмент, но не могут от него избавиться.

У большинства людей на этом все и заканчивается: краска лежит спокойно, не нанося никакого вреда. Но у части людей иммунная система реагирует иначе. Черная краска для татуировки встречается у пациентов чаще всего, а в отдельных случаях проблему связывали с красными и розовыми чернилами.

Почему одни реагируют на татуировки, а другие нет — пока неясно. Ученые осторожно называют два возможных фактора:

генетическая предрасположенность , особенности иммунитета конкретного человека;

, особенности иммунитета конкретного человека; микробиом, то есть бактерии, живущие в организме, которые могут влиять на иммунный ответ.

Важно подчеркнуть, что это пока предварительные гипотезы, а не доказанные причины. Дополнительно все усложняет то, что многие татуировки сделаны за границей, и проследить точный химический состав красок практически невозможно.

Татуировки защищают от рака кожи: неужели это правда?

Почему проблемы со зрением начинаются спустя годы

Одна из самых пугающих деталей это задержка по времени. Симптомы болезней глаз обычно появлялись через один-два года после нанесения татуировки, но в одном случае воспаление дало о себе знать спустя более чем тридцать лет.

Это и делает связь такой неочевидной. Человек давно забыл про тату, живет обычной жизнью, а потом внезапно начинает терять зрение. И ни он, ни врачи поначалу не связывают это с краской на спине. Так было и в случае с австралийкой, потому что она теряла зрение, и никто не мог объяснить почему. Из-за ухудшения зрения она даже не смогла продолжать работать поваром.

Что особенно тревожит врачей, так это то, что таких пациентов трудно вылечить полностью. Большинству требуется длительное лечение, подавляющее иммунитет. Только у троих пациентов зрение оставалось нормальным на протяжении всего лечения, у остальных была та или иная степень ухудшения. И, в отличие от обычных аутоиммунных болезней глаз, многих пациентов нельзя снять с лекарств, потому что болезнь возвращается.

Какие симптомы увеита нельзя игнорировать

Главный практический вывод этой истории заключается не в том, чтобы пугаться татуировок, а в том, чтобы вовремя замечать тревожные признаки. Ранняя диагностика увеита реально помогает предотвратить необратимые повреждения, особенно если необъяснимое воспаление глаз появляется у человека с татуировками.

Вот симптомы увеита, при которых стоит обратиться к офтальмологу, а не отмахиваться:

заметное размытие зрения, особенно если оно нарастает;

боль в глазу;

стойкое покраснение;

повышенная чувствительность к свету, светобоязнь.

Если такие симптомы появились и обычное лечение от конъюнктивита не помогает, имеет смысл упомянуть врачу, что у вас есть татуировки — это может направить диагностику в нужную сторону. Подробнее о том, как устроено наше зрение, мы рассказывали в материале про работу человеческого глаза.

Но исследователи прямо говорят, что общий риск увеита из-за татуировок невелик. По опросам, татуировки есть примерно у 20-30% австралийцев, а это миллионы людей, и у подавляющего большинства никаких проблем с глазами нет.

Статья в тему: Почему людям не стоит делать татуировки, названа новая причина

Можно ли потерять зрение из-за татуировки

Да, ослепнуть от татуировки можно, но это редкость. Несколько человек с этим увеитом потеряли зрение навсегда. Сама жительница Австралии считает, что ей повезло, потому что ее случай удалось взять под контроль. Хотя она потратила тысячи долларов на лечение и до сих пор пользуется стероидными каплями.

При этом ни врачи, ни пациенты не призывают отказываться от татуировок. Татуировки делает так много людей, что остановить это вряд ли реально. Вместо запретов ученые хотят сделать тату безопаснее: выявить потенциально опасные цвета татуировок и повысить осведомленность врачей, чтобы те быстрее распознавали редкое осложнение.

А вы уже подписаны на наш канал в MAX? Если нет, самое время это сделать!

По мере того как татуировки становятся обыденностью, медики обнаружили редкий путь, по которому иммунный ответ на пигменты в коже способен угрожать зрению. И теперь важнее всего две вещи — ранняя диагностика и более глубокое изучение самого механизма. Так что если после татуировки, хоть свежей, хоть очень старой, вы вдруг замечаете, что глаз болит, краснеет и хуже видит, это повод не списывать все на усталость, а показаться специалисту.