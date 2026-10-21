Почему кенгуру водятся только в Австралии: подробное объяснение ученых

Кенгуру в дикой природе встречаются только в Австралии и на Новой Гвинее. Ни в Азии, ни в Африке, ни в Америке их нет. Это удивляет, и у многих возникает вопрос: почему такое ограниченное распространение? Учёные нашли объяснение, и оно связано с историей самой планеты. И древние кенгуру выглядели не так, как современные.

Кенгуру — сумчатые с «большими ногами»

Кенгуру относятся к сумчатым. У этих млекопитающих детёныши рождаются совсем крошечными и дорастают в сумке на животе матери. В сумке находятся соски, так что малыш там же и питается молоком.

У кенгуру сумка открывается вперёд, к голове. Детёныша кенгуру называют джоуи. Сами кенгуру входят в семейство кенгуровых. Его научное название, Macropodidae, переводится как «большая нога», и по задним лапам этих животных легко понять почему.

Самые известные виды — рыжий, восточный серый и западный серый кенгуру. Их близкие родственники — валлаби, древесные кенгуру и квокки.

Где живут разные виды кенгуру

Кроме Австралии и Папуа — Новой Гвинеи, кенгуру можно увидеть только в зоопарках. Причём даже внутри Австралии у каждого вида свои любимые места:

древесные кенгуру живут на деревьях в тропических лесах, например в Квинсленде;

рыжие кенгуру выбирают засушливые районы, в основном плоские равнины;

восточные и западные серые кенгуру держатся там, где много зарослей;

крысиные кенгуру устраивают гнёзда прямо на земле в тропическом лесу и прячутся в листве.

Выходит, кенгуру не привязаны к одному типу местности. Они освоили почти все уголки континента, от пустынь до дождевых лесов. Чтобы понять, почему всё это разнообразие есть только в Австралии, придётся заглянуть на десятки миллионов лет назад.

Первые сумчатые появились в Америке

Сумчатых мы привыкли считать «австралийскими» животными, но родом они не оттуда. Одни из самых древних их ископаемых остатков найдены в Северной Америке.

Оттуда сумчатые перебрались в Южную Америку. Как именно, учёные пока точно не знают. Есть две версии: животные «перепрыгивали» с острова на остров или прошли по узкому сухопутному мосту, который потом исчез.

В Южной Америке сумчатые расплодились и заняли самые разные места обитания. Там жили и саблезубые хищники, и мелкие опоссумы, похожие на землероек. Со временем часть этих видов добралась до Австралии. Родство австралийских и южноамериканских сумчатых учёные подтвердили и по ископаемым, и по генетическому анализу. По словам Робина Бека, преподавателя биологии из Солфордского университета, сумчатые жили в Америке не меньше 70 млн лет, прежде чем оказались в Австралии.

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Распад Пангеи отрезал Австралию от мира

Когда-то почти вся суша Земли была собрана в один огромный материк. Учёные называют его Пангеей. Земная кора состоит из больших плит, и они медленно движутся. За миллионы лет они разнесли Пангею на части, из которых и получились современные континенты.

По мере того как материки расходились, Австралия оказалась отрезана от остальной суши. В других частях света животные могли переходить по сухопутным мостам или между близкими островами. Австралийские растения и животные развивались сами по себе, отдельно от всего мира.

Без конкурентов сумчатые заняли весь континент

Главное отличие Австралии в том, что там было мало конкурентов. В большинстве мест на Земле правят плацентарные млекопитающие, у которых детёныш долго растёт в утробе матери: кошки, собаки, олени, люди. Сумчатым в Австралии приходилось соперничать с ними гораздо реже.

Поэтому сумчатые смогли занять самые разные «ниши»: где-то стали хищниками, где-то травоядными, где-то лазающими по деревьям. За миллионы лет так появились тасманийские дьяволы, поссумы, сумчатые волки, валлаби и, конечно, кенгуру.

От древесных малышей к 90-килограммовым прыгунам

Современные кенгуру бывают очень крупными: некоторые весят до 90 кг. А их древние предки были совсем мелкими и весили меньше пары килограммов.

Судя по ископаемым находкам, предок кенгуру был похож на нынешнего мускусного крысиного кенгуру. Он жил на деревьях, которые тогда покрывали большую часть Австралии, а потом спустился на землю. Его потомки стали расти и осваивать новые места. Среди них был и великан прокоптодон, Procoptodon goliath, намного тяжелее современных кенгуру.

Гиганты вымерли, а рыжие и серые кенгуру выжили. Есть две вероятные причины. Во-первых, они, скорее всего, бегали быстрее своих крупных родичей, и охотникам было труднее их поймать. Во-вторых, у них появились особые зубы, которые позволяли целыми днями жевать жёсткую траву австралийских равнин.

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Если бы Австралия отделилась от других материков позже, история могла бы сложиться иначе. Тогда на континент, вероятно, пришли бы плацентарные звери, и неизвестно, нашлось бы там место для кенгуру.