Греческий йогурт придумали не греки — откуда тогда взялось это название

Густой кисломолочный продукт с высоким содержанием белка давно стал привычным на полках магазинов. Но если вы попросите «греческий йогурт» в Афинах, местные жители могут вас не понять. В самой Греции этот продукт традиционно называют «страггисто́ яу́рти», что буквально переводится как процеженный йогурт. Само же слово «йогурт» имеет турецкое происхождение. Возникает парадокс: почему тогда почти весь мир называют густой белковый йогурт греческим? Подобные исторические казусы не редкость — мы уже рассказывали, почему Китай называют Поднебесной, хотя сами жители Азии исторически использовали другие термины. С греческим йогуртом произошла почти такая же ситуация.

В чем отличие процеженного йогурта от обычного

Чтобы понять причину успеха этого продукта, нужно разобраться в технологии его производства. Обычный натуральный йогурт делают просто: в молоко добавляют закваску из молочнокислых бактерий, после чего масса густеет и приобретает характерный кисловатый вкус. А в древности йогурт умудрялись делать даже при помощи муравьев.

При создании греческого варианта добавляется важный этап — концентрация. Готовый сквашенный продукт традиционно помещали в тканевый мешок и подвешивали, позволяя стечь жидкости. В итоге масса теряет значительную часть сыворотки и воды. На выходе получается плотная текстура, напоминающая очень мягкий творожный сыр.

Из-за удаления воды меняется и химический состав. Натуральный процеженный продукт содержит примерно 8–10 граммов белка на каждые сто граммов веса, тогда как в классическом кисломолочном напитке этот показатель держится на уровне 3–5 граммов. В густом варианте также остается чуть меньше углеводов и лактозы. Закономерно возрастает и цена: чтобы получить баночку концентрированного десерта, заводу требуется переработать значительно больше исходного молока.

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Как коммерческий бренд изменил название

Технология отделения сыворотки от сквашенного молока не является уникальным изобретением греков. Густые кисломолочные продукты веками делали на Кавказе, Ближнем Востоке, Балканах и в странах Азии — к этой же кулинарной семье относится популярный восточный лабне.

Современное название закрепилось исключительно благодаря грамотному выходу на международный рынок. В начале восьмидесятых годов греческая компания FAGE начала активно экспортировать свой процеженный йогурт в Великобританию, а к концу девяностых добралась до рынка США. Для западного потребителя это был совершенно новый, плотный десерт, который привозили прямо из Греции.

Покупатели быстро окрестили новинку Greek yogurt. Продукт оказался настолько успешным, что другие молочные компании начали копировать его консистенцию. Забавный парадокс случился в 2007 году: на американском рынке появился бренд Chobani. Его создал предприниматель турецкого происхождения, производство находилось в США, но продукт все равно продавался под устоявшимся термином. Географическая принадлежность стерлась, и фраза превратилась в обозначение целой товарной категории.

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Особенности производства на российском рынке

Перенос западных маркетинговых стандартов в отечественные реалии сопровождается технологическими нюансами. В России пока нет отдельного строгого регламента, который требовал бы определенного количества белка или обязательного метода фильтрации именно для «греческого» йогурта. Заводы выпускают такие продукты по собственным техническим условиям.

Современным предприятиям не нужно сутками подвешивать марлевые мешки. Лишнюю влагу удаляют с помощью промышленных центрифуг или сложных мембранных фильтров. Иногда производители идут по пути обогащения: вместо отжима сыворотки они заранее добавляют в молочную базу сухое молоко, молочные белки или загустители вроде пектина.

Наличие добавок не делает баночку фальсификатом, однако плотная текстура достигается иным способом. Поэтому два соседних стаканчика с крупными надписями на этикетках могут серьезно отличаться по вкусу и консистенции.

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О чем на самом деле говорит этикетка

История названия оказалась идеальным примером того, как маркетинг влияет на языки. Изобретение способа концентрировать скисшее молоко невозможно приписать афинским пастухам, но международный коммерческий стандарт задали именно выходцы из Греции.

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Покупая продукт под таким названием сегодня, потребитель платит не за импорт с берегов Эгейского моря. Крупная надпись на упаковке гарантирует лишь определенный тип десерта: он должен быть густым, с концентрированным сливочным вкусом и повышенной долей белка по сравнению с питьевыми аналогами.