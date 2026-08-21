ChatGPT внезапно начал материться. Что с ним произошло?

Рамис Ганиев

Летом 2026 года пользователи ChatGPT начали массово жаловаться на странное поведение чат-бота. Он внезапно начал использовать мат, причем ругательства стали появляться не в ответ на провокации, а в самых обычных диалогах. Некоторые заметили, что бот стал использовать сленг зумеров и более «живой» язык. Это совпало с обновлением модели для бесплатных пользователей до GPT-5.6 Luna, но официального подтверждения от OpenAI нет. Самое интересное здесь не сам факт нецензурной брани, а то, почему это стало возможным.

Нейросеть OpenAI начала материться, и теперь кажется более живой. Фото.

Нейросеть OpenAI начала материться, и теперь кажется более живой

Где именно ChatGPT начал материться

Сообщения о неожиданной ругани появились по всему интернету — люди делились скриншотами, где бот совершенно спокойно использует нецензурную лексику там, где ее никто не ждет. Скриншоты по всему интернету показывают, как бот запросто использует ругательства во всем — от рецептов до технических разговоров.

Один из скриншотов с ругающимся ChatGPT. Фото.

Один из скриншотов с ругающимся ChatGPT

Примеры звучат почти анекдотично. Например, в одном из чатов ChatGPT употребил бранное слово, объясняя, сколько тонко нарезанного зеленого лука нужно для рецепта. А в другом разговоре, о сбое на GitHub, чат-бот использовал грубое словечко, чтобы описать ситуацию. То есть речь не о какой-то провокации со стороны человека, а о самой обычной бытовой и рабочей переписке.

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Это не баг и не сломанный ИИ

Сразу стоит отделить одно от другого. У ChatGPT в прошлом действительно случались сбои — например, когда он выдавал бессмысленный набор слов. Но нынешняя история это не поломка. Ругань выглядит уместной, встроенной в тон беседы, а не как случайный глюк.

Важно и то, что грубые слова у ChatGPT встречались и раньше. ChatGPT и прежде изредка использовал ругательства, особенно отвечая на эмоциональные разговоры или подстраиваясь под тон пользователя. Разница, которую замечают сейчас, — в частоте и в контекстах, где эта лексика появляется. Иными словами, изменился не сам факт, а масштаб.

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Главная зацепка — обновленные правила поведения ИИ

Самое любопытное объяснение связано с документом, который называется Model Spec — это набор правил, описывающих, как должен вести себя ИИ от OpenAI. Документ обновили на этой неделе, сделали его публичным, и там прямо сказано: по умолчанию ругательств следует избегать, но это лишь рекомендация, а не жесткое правило.

И вот здесь кроется суть. Рекомендацию можно нарушить, если этого требует ситуация. В отличие от пользовательских настроек по умолчанию, которые можно отменить только явно, рекомендации могут отменяться неявно — из контекстных подсказок, фоновых знаний или истории пользователя. Например, если попросить модель говорить как настоящий пират, это отменяет рекомендацию избегать ругательств.

В общем, у бота нет твердого запрета на мат — есть лишь установка «по умолчанию так не делай». А любая установка «по умолчанию» отступает, как только разговор явно к этому располагает.

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Бот подстраивается под ваш тон

Механизм проще, чем кажется. ChatGPT не решает материться сам по себе — он подхватывает интонацию собеседника. Если человек говорит эмоционально и неформально, бот зеркалит этот стиль. Именно так описал свой опыт автор, впервые заметивший перемену: в неформальном разговоре он эмоционально высказал мнение, что ему не нравятся некоторые персонажи сериала, ChatGPT подстроился под разговорный тон и в итоге начал ругаться.

Это подтверждают и наблюдения пользователей. Часть людей считает, что чат-бот теснее подстраивается под их индивидуальный стиль письма. Несколько пользователей Reddit отметили, что заметили ругань после того, как сами использовали похожую лексику в разговоре.

По сути, работает эффект «с кем поведешься, у того и наберешься». Чем свободнее и грубее говорите вы, тем выше шанс, что бот ответит в тон.

Специально это сделали или получилось само

Честный ответ — точно неизвестно. Совпадение по времени связывают с недавним переводом бесплатных пользователей на новую модель по умолчанию, хотя сама компания отказалась комментировать, был ли этот сдвиг в языке намеренным. OpenAI официально молчит.

Но есть и общее направление, которое компания не скрывает. Это согласуется с более широким курсом, о котором OpenAI открыто говорит, что недавние обновления моделей делают упор на качество разговора, персонализацию и адаптацию тона под контекст. То есть даже если ругань — побочный эффект, она логично вытекает из желания сделать бота более «живым».

К этой же догадке пришел автор материала на TechRadar, который первым публично связал перемену с обновлением Model Spec. Намеренно ли OpenAI сделал ChatGPT более склонным к ругани или это просто непреднамеренное следствие того, что бот стал разговорчивее, он не знает — но это в любом случае заметное изменение в поведении.

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Что это меняет для обычного пользователя

Чем «человечнее» становится ИИ, тем менее предсказуемым он делается в мелочах. Небольшая правка в том, как бот разговаривает, способна сильно поменять ощущение от общения с ним.

Мнения тут разделились, и это нормально. Кого-то перемена удивила, а кто-то доволен менее прилизанным тоном: для них ассистент, который иногда ругается, ощущается более живым и меньше похожим на заскриптованного бота службы поддержки.

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Если вам такое не по душе, выход есть: задайте боту явный тон общения — попросите отвечать вежливо и нейтрально. Поскольку запрет на мат работает лишь как рекомендация, ваша прямая просьба перевесит ее. А если вы, наоборот, любите неформальный стиль — теперь вы понимаете, почему бот все чаще отвечает вам той же монетой.

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