Осы не охотятся на вас, но в августе им нужно кое-что другое

В августе осы становятся особенно назойливыми. Они постоянно лезут на стол, вьются возле еды, залетают в машины. Кажется, они охотятся на людей специально. На самом деле у этого поведения есть четкое биологическое объяснение. В конце лета в жизни ос происходит переломный момент, который меняет их привычки.

Что происходит с осами в августе

Весной будущая колония ос состоит всего из одной самки-основательницы. Пережив зиму, она находит укромное место, строит первые ячейки из пережеванной древесины и самостоятельно выращивает первое поколение рабочих ос.

Как только помощники появляются на свет, они берут на себя добычу пищи и расширение дома, а матка занимается исключительно откладыванием яиц. Энтомологи Казанского федерального университета отмечают, что к августу численность осиной семьи достигает пика, превращая скромное весеннее укрытие в огромный улей диаметром до сорока сантиметров.

Внутри такого гнезда трудятся уже сотни насекомых. Поэтому первая причина участившихся встреч это чистая математика. Ос физически становится в десятки раз больше, и они буквально заполоняют все вокруг в поисках пропитания.

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Почему взрослым осам нужен сахар

Первую половину лета рабочие особи работают на износ, обслуживая колонию. Их главная задача это выкормить прожорливых личинок, которым для быстрого роста нужен животный белок. Осы активно ловят мух, гусениц и других вредителей, разделывают их и относят в гнездо.

Взамен личинки начинают выделять сладкую жидкость, которая становится главным источником энергии для взрослых насекомых. Но в августе матка сокращает кладку яиц. Личинок становится меньше, и этот внутренний источник питания иссякает, оставляя взрослых рабочих ос без привычного пайка.

С этого момента «безработные» насекомые начинают искать углеводы на стороне. Им нужны легкодоступные сахара для поддержания собственной жизни, поэтому они массово переключаются на нектар, соки растений и спелые фрукты.

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Почему осы любят человеческую еду

В дикой природе насекомому приходится облететь сотни цветов, чтобы собрать достаточно калорий. Но рядом с человеком осы быстро понимают, что тратить столько сил необязательно. Открытая банка варенья, забытый на веранде стакан лимонада или лопнувшая слива это полноценный энергетический джекпот.

Насекомые обладают отличным обонянием и находят сладкую пищу по запаху, который разносится на десятки метров. Особенно их привлекают продукты с поврежденной поверхностью, где сахар от жары уже начал бродить.

Почему осы агрессивные в конце лета

Вопреки популярному мифу, в августе эти насекомые не становятся более агрессивными или злыми. Они просто чаще оказываются в непосредственной близости от нас. Оса, кружащая над стаканом кваса, совершенно не планирует нападать, ее интересует только напиток.

Проблема кроется в нашей реакции. Человек пугается и начинает отмахиваться, из-за чего насекомое воспринимает резкие движения как опасность и начинает обороняться.

Чаще всего нападения происходят по неосторожности:

насекомое случайно прижимают складками одежды;

человек берет в руки фрукт, на котором сидела оса;

оса попадает в рот вместе со сладким напитком из непрозрачной банки;

люди пытаются прихлопнуть насекомое газетой или полотенцем.

Отдельная и самая серьезная опасность это приближение к осиному гнезду. Если случайно задеть укрытие на чердаке или в сарае, защищать свой дом вылетит целый рой. Представители МЧС настоятельно не рекомендуют пытаться разрушать активные гнезда в августе, когда колония наиболее сильна.

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Первая помощь и правила безопасности при укусах ос

Если оса уже заинтересовалась вашим обедом, не устраивайте с ней воздушный бой. Лучше медленно отодвинуться и дождаться, пока она сядет, после чего накрыть еду. Пейте сладкие напитки через трубочку и обязательно проверяйте каждый глоток.

Если укуса избежать не удалось, нужно действовать быстро. Оса, в отличие от пчелы, не оставляет жало в коже и способна нанести несколько ударов. Место повреждения следует промыть водой, обработать любым антисептиком и приложить холод, чтобы снять отек.

Иммунный ответ человека может быть очень непредсказуемым. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что срочно вызывать скорую помощь нужно при следующих симптомах:

затрудненное дыхание и отек шеи;

появление распространенной крапивницы по всему телу;

резкая слабость, головокружение или рвота;

множественные ужаления.

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В итоге получается, что августовское нашествие ос это не природная аномалия, а логичный этап жизни насекомых. Они теряют привычную пищу внутри гнезда и вынуждены искать калории, чтобы выжить. Понимание всего этого помогает сохранить спокойствие на пикниках и избежать болезненных укусов.