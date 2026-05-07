Осы жалят не просто так: что они на самом деле ищут на вашем столе

Большинство людей уверены, что оса нападает просто потому, что у нее скверный характер. Это не пчела, которая хотя бы умирает при укусе. Оса же жалит снова и снова, и, кажется, получает от этого удовольствие. Но правда в том, что осы летом не ищут жертв. Им нужна еда вроде мяса, сладкого и воды. И если вы знаете, кто в их семье главный и что означает их танец у вашего стакана с компотом, вы перестанете быть жертвой.

Какие осы жалят людей в России

Не все осы одинаково опасны для человека. Жалят нас только так называемые бумажные осы — насекомые, которые живут колониями и строят характерные серые гнезда из пережеванной древесины. Всего насчитывается чуть больше 1000 видов бумажных ос. Распространены они по всему миру, в России их около 30 видов.

Самые частые виновники болезненных встреч — оса обыкновенная, оса германская и шершень. Первые две очень похожи друг на друга: черно-желтые полоски, примерно одинаковый размер. Разница кроется в предпочтениях: германская оса тяготеет к городам, обыкновенная чаще встречается за городом.

Шершень — самая крупная и опасная оса в наших широтах, его укус особенно болезненный. К счастью, шершни встречаются значительно реже своих мелких родственниц. В отличие от пчел, осы имеют гладкое жало без зазубрин и не оставляют его в коже, поэтому могут жалить многократно.

Когда осы опаснее всего

Чтобы понять, почему осы особенно агрессивны в августе, нужно заглянуть в историю одной осиной семьи с самого начала.

Весной из зимовки выходит единственная оплодотворенная самка. Она находит подходящее место под крышей сарая, на чердаке, в дупле и начинает строить крошечное бумажное гнездо. В каждую ячейку откладывается по яйцу. Первое время оса сама ухаживает за личинками и кормит их, пока не появятся первые рабочие осы-помощницы.

Для строительства гнезд осы используют бумагу, которую делают сами, пережевывая и смачивая клейкой слюной волокна древесины. По сути, осы изобрели бумагу за миллионы лет до человека.

Все рабочие осы — самки, а жало у них представляет собой видоизмененный яйцеклад. С момента появления первых помощниц матка занимается только откладыванием яиц, а все остальное вроде добычи пищи, расширения гнезда и охраны ложится на сестер. Вокруг первого маленького шарика появляется второй слой, потом третий, четвертый. Колония растет все лето, и только осенние холода останавливают строительство.

Именно поэтому пик агрессии ос приходится на конец лета: к августу колония достигает максимального размера, все члены семьи вылупились и активно летают в поисках пищи.

Чем питаются осы

Взрослые общественные осы — по сути, вегетарианцы. По данным Daily Mail, они питаются жидкой пищей: сладким нектаром, соком фруктов. Именно поэтому их так тянет к вашему варенью, компоту и разрезанному арбузу на столе.

А вот личинок осы выкармливают белковой пищей. Для этого рабочие осы ловят различных насекомых и даже не брезгуют падалью. Так что если вы видите осу, отгрызающую кусочек рыбы или мяса с вашей тарелки — она не для себя старается, а несет обед подрастающему поколению.

Личинки осы невероятно прожорливы. Когда они голодны, то громко скребут челюстями по бумажным стенкам гнезда. Это сигнал для сестер о том, что их пора кормить, и рабочие осы немедленно вылетают на охоту.

Почему осы жалят и как работает их яд

Осы жалят прежде всего в целях самозащиты, — обороняя себя или свое гнездо. Главная опасность заключается в том, что оса выделяет феромон, предупреждающий ее сестер об угрозе гнезду и заставляющий рой атаковать. Проще говоря, первый укус работает как боевой горн: запах яда сообщает всей колонии, что пора нападать.

Что многократно увеличивает риск агрессии:

запах парфюмерии со сладкими нотами, а также макияж с косметическими отдушками;

со сладкими нотами, а также макияж с косметическими отдушками; яркая одежда — осы хорошо различают цвета;

— осы хорошо различают цвета; резкие движения , которые осы воспринимают как попытку навредить гнезду;

, которые осы воспринимают как попытку навредить гнезду; гормон страха — насекомые его чувствуют, и это раздражает их еще сильнее.

Осиный яд является очень сильным аллергеном — в его состав входят ферменты и биологически активные вещества, в том числе гистамин, который усиливает проявления аллергической реакции. У большинства людей дело ограничивается локальным покраснением и отеком, но системные аллергические реакции на яд перепончатокрылых встречаются у 1–5% населения. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок, и это уже угроза жизни.

Отдельная опасность — проглотить осу, попавшую в еду или напиток. Ужаленный в полость рта или пищевод человек рискует получить отек, который может привести к удушью.

Первая помощь при укусе осы

Если оса все-таки ужалила, важно действовать быстро и правильно:

Примите антигистаминное средство — это снизит аллергическую реакцию; Если жало осталось в коже, аккуратно извлеките его продезинфицированным инструментом, предварительно вымыв руки; Обработайте место укуса кислым раствором? уксусом или лимонным соком: кислота помогает нейтрализовать компоненты осиного яда; После обработки кислотой нанесите антисептик, чтобы при расчесывании в ранку не попала инфекция; Приложите к больному месту что-нибудь холодное — это уменьшит боль и отечность; Не употребляйте алкоголь — он только ухудшит состояние.

При появлении одышки, головокружения, отека лица или горла немедленно вызывайте скорую помощь. В течение первых двадцати минут после укуса при анафилактическом шоке может появиться покалывание и зуд во всем теле, жар, слабость, одышка, нарушения ритма сердца и падение давления. Если вы знаете о своей аллергии на укусы насекомых, заранее проконсультируйтесь с аллергологом и держите при себе необходимые препараты.

Как избежать укуса осы летом

Лучший укус — тот, которого не было. Вот простые правила, которые серьезно снижают риск:

Выходя из душа, накиньте халат — ос привлекает запах мокрого тела;

— ос привлекает запах мокрого тела; Не ходите босиком по траве: осы часто охотятся у земли;

осы часто охотятся у земли; Убирайте в холодильник или под крышку разрезанные фрукты , ягоды, сладкие десерты, а также свежее мясо и рыбу;

, ягоды, сладкие десерты, а также свежее мясо и рыбу; Проверяйте стаканы и бутылки перед тем, как пить — оса в напитке опаснее, чем оса рядом;

— оса в напитке опаснее, чем оса рядом; Регулярно осматривайте чердаки, сараи и другие постройки — уничтожить гнездо гораздо проще на ранней стадии, когда колония еще маленькая;

— уничтожить гнездо гораздо проще на ранней стадии, когда колония еще маленькая; Избегайте сладких духов и яркой одежды, если собираетесь проводить время на открытом воздухе.

Если оса подлетела к вам, не машите руками и не паникуйте. Насекомые могут воспринять резкие движения как акт агрессии и атаковать в ответ. Спокойно отойдите в сторону и дайте осе улететь. Помните, что она не охотится на вас, а просто ищет еду или проверяет, не угрожаете ли вы гнезду.

Осы — важная часть экосистемы: они уничтожают вредных насекомых и участвуют в опылении растений. Полностью избавиться от них невозможно, да и не нужно. Но понимание их повадок это лучшая защита. Зная, что привлекает ос и что их провоцирует, вы сможете провести лето без болезненных сюрпризов.