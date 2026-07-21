Новая Lada Niva Legend: что изменилось внутри после десятилетий жалоб?

В день своего 60-летия тольяттинский автозавод АвтоВАЗ преподнес сюрприз, запустив производство обновленной Lada Niva Legend. Визуально она осталась прежней, но внутри претерпела крупнейшие изменения за всю историю своего существования. Инженеры не стали трогать узнаваемый классический дизайн, полностью переработав техническую начинку, чтобы навсегда избавить внедорожник от самых раздражающих недоработок. Конечно, это не модный электромобиль российского производства, но внимание покупателей новая Нива точно привлечет.

Что нового в новой Ниве

Когда автолюбители слышат об очередном рестайлинге отечественной классики, большинство ожидает увидеть лишь новые бамперы или измененную решетку радиатора. Однако в этот раз подход оказался принципиально иным. Как сообщает Журнал Авто.ру, в конструкцию автомобиля внедрили более 350 новых и доработанных деталей.

Главная интрига заключалась в том, смогут ли создатели совместить устаревшую платформу с современными требованиями к комфорту. Оказалось, что это возможно. Вместо того чтобы перекраивать легендарный силуэт, завод сосредоточился на том, о чем покупатели просили долгие годы — на защите от ржавчины, снижении шума и повышении безопасности.

Оцинкованный кузов и подушка безопасности водителя

Самой частой жалобой владельцев классических внедорожников всегда была слабая стойкость металла к коррозии. Теперь эта проблема должна уйти в прошлое, так как впервые наиболее уязвимые элементы кузова оцинковали. Речь идет о шести внешних панелях, включая капот, крышу, двери багажника, а также переднюю и заднюю облицовку.

Вторым мощным прорывом стала безопасность. Долгие годы считалось, что в классическую советскую конструкцию невозможно органично вписать современные системы защиты. Но инженеры установили новую рулевую колонку, и теперь подушка безопасности интегрирована прямо в руль. А чтобы тяжелая машина лучше останавливалась, на переднюю ось поставили вентилируемые дисковые тормоза.

Такой подход к модернизации доказал, что даже автомобили с многолетней историей можно сделать более надежными. Водителю больше не придется выбирать между бескомпромиссной проходимостью и собственной безопасностью в экстренных ситуациях.

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Двигатель 1.8 литра и переработанная трансмиссия

Под капотом тоже произошла тихая революция. Привычный маломощный мотор уступил место новому 1,8-литровому агрегату на 90 лошадиных сил. Благодаря современным настройкам средний расход топлива снизился с 9,9 до 9 литров на сотню километров.

Трансмиссия Нивы получила долгожданные изменения, о которых любители активного отдыха просили десятилетиями:

управлять раздаточной коробкой теперь можно одним рычагом вместо двух;

рычаг коробки передач соединен с трансмиссией через новый тяговый механизм, что убрало лишние вибрации;

вентиляторы охлаждения перенесли в моторный отсек для оптимизации температурного режима.

Управлять внедорожником стало заметно легче, а в салоне наконец-то пропал пугающий гул раздатки при езде на высоких скоростях.

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Единый ключ, фильтр салона и другие изменения интерьера

Если раньше водителю приходилось носить с собой целую связку, то теперь центральный замок и единый ключ зажигания входят в базовое оснащение. Владельцу больше не нужно отдельно отпирать двери и заводить машину разными ключами, что приближает эргономику к современным стандартам.

Комфорт пассажиров тоже вышел на совершенно иной уровень. Впервые в истории этой модели появился полноценный салонный фильтр. Пыль с проселочных дорог больше не будет лететь в лицо, а новый электровентилятор отопителя работает значительно тише прежнего и не боится влаги.

Центральную консоль полностью перекроили. Благодаря тому, что исчез громоздкий второй рычаг раздатки, освободилось место для подстаканников и удобной ниши, куда без проблем помещается крупный современный смартфон.

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Кому идеально подойдет новая Niva Legend

Обновленная модель Нивы обязательно понравится тем, кто ценит проходимость, но откровенно устал от некомфортных условий в салоне. Это отличный выбор для жителей регионов, путешественников, охотников и рыболовов, которым нужна простая и ремонтопригодная машина для бездорожья, не лишенная базового городского комфорта.

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Старт продаж новой Лады Легенд ожидается уже в августе 2026 года. Серийное производство уже началось, но стоимость новой Нивы станет известна только ближе к выпуску в продажу.