Марс или Венера: где человек без скафандра продержится дольше

Многие фантастические фильмы приучили нас к мысли, что без костюма в открытом космосе космонавт моментально превратится в ледышку или взорвется. На самом деле реальная физика работает иначе, а самое безопасное место вне Земли может оказаться совершенно не там, где мы привыкли думать. Исследователи проанализировали данные с космических аппаратов и выяснили, как долго человеческий организм способен сопротивляться чудовищным условиям соседних планет.

Что происходит с человеком в вакууме

Прежде чем отправляться в межпланетное путешествие, важно понять как действует вакуум. Популярный миф гласит, что тело раздуется и лопнет, однако это не так, потому что человеческая кожа обладает достаточной прочностью, чтобы удержать органы внутри. По данным специалистов NASA, главной причиной быстрой гибели станет катастрофическая нехватка давления и пригодного для дыхания воздуха.

Космический скафандр выполняет три базовые функции:

Снабжает легкие кислородом;

Поддерживает необходимое давление вокруг тела;

Не позволяет жидкостям в организме мгновенно закипать.

При крайне низком давлении влага на языке, в глазах и тканях начинает интенсивно испаряться даже при нормальной температуре тела. Одновременно с этим кислород стремительно уходит из крови через легкие. Всего через 10–15 секунд мозг отключается, и наступает глубокий обморок.

Сразу после этого у человека начинаются судороги и тяжелое кислородное голодание тканей. Если в течение первых 60–90 секунд вернуть пострадавшего в герметичный шлюз, его еще можно спасти. Однако счет всегда идет на мгновения.

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Что будет с человеком на Марсе без скафандра

Если рассматривать только прогулки по твердой почве, то победителем среди планет Солнечной системы традиционно признают Марс. Как отмечает Большая российская энциклопедия, местная атмосфера состоит в основном из углекислого газа, а давление у поверхности в 160 раз слабее земного. Для нашего организма такие условия практически неотличимы от вакуума.

Ступив на марсианский грунт без шлема, человек потеряет сознание примерно через 10 секунд, а спустя одну-две минуты получит необратимые повреждения мозга. При этом инстинктивно задерживать воздух категорически нельзя, потому что резкий перепад давления лишь спровоцирует баротравму и разрыв легких.

С точки зрения температур Красная планета выглядит не так уж пугающе. Днем в районе экватора песок прогревается до комфортных +27, хотя ночью холодает до -70 градусов. Замерзнуть насмерть вы просто не успеете, так как декомпрессия и нехватка кислорода выведут систему из строя гораздо раньше.

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Может ли человек выжить на Меркурии

Ближайшая к Солнцу планета практически лишена атмосферы. Вокруг нее есть лишь тончайшая экзосфера, которая совершенно не удерживает тепло. На солнечной стороне царит испепеляющая жара, а на темной поверхности правит космический холод до -180 градусов.

Но если высадить человека в узкой переходной зоне между светом и тенью, где температура некоторое время остается терпимой, сценарий будет похож на марсианский. Вы продержитесь в сознании не больше пятнадцати секунд. По сути, Меркурий идет вровень с Марсом, но уступает ему лишь потому, что безопасная температурная территория здесь ничтожно мала.

Падение сквозь облака Юпитера и Сатурна

У газовых гигантов нет каменистой коры, на которую можно было бы совершить посадку. То, что мы видим на снимках телескопов в виде красивых полос это лишь верхушка колоссального атмосферного океана.

Оказавшись на Юпитере, космонавт просто начнет падать сквозь густые облака. На той глубине, где местное давление сравнивается с земным, держится мороз около -130 градусов. Воздуха там нет, только водород и гелий. Человек погибнет от удушья в процессе падения. Аналогичная судьба ждет визитеров на Сатурне, Уране и Нептуне, потому что стремительное замерзание, недостаток кислорода и постепенно нарастающее давление просто раздавят тело.

Можно ли жить на Венере

Самый поразительный факт о выживании кроется на планете, которую астрономы считают сущим адом. На поверхности Венеры температура достигает +465 градусов, а плотный углекислый газ давит в 90 раз сильнее атмосферы Земли. По данным Московского планетария, там любой организм сварится и задохнется за считанные секунды.

Однако если подняться на высоту 50–55 километров над венерианским грунтом, картина кардинально изменится. Измерения советских и американских зондов, задокументированные в Сибирском аэрокосмическом журнале, подтвердили наличие там слоя с удивительно мягкими условиями. Давление на этой высоте соответствует нашему, а температура держится в идеальном диапазоне от +20 до +37 градусов.

Здесь человеческое тело не будет раздуваться, слюна не закипит, а глаза не пострадают от вакуума. Главная проблема это ядовитая среда из углекислоты и капель серной кислоты. Но если крепко зажмуриться и задержать дыхание, теоретически можно пробыть в сознании около минуты.

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В этом заключается главный парадокс межпланетного выживания. Если вам нужна твердая почва под ногами, дольше всего вы протянете на Марсе. Но если оценивать любые доступные среды, то идеальным местом для выживания без скафандра оказывается прослойка ядовитого неба Венеры. Трудно представить, что адская Венера может обойти Красную планету, но для физиков это доказанный факт.