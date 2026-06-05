Может ли цвет глаз измениться сам по себе? Да, и вот как это работает

Мы привыкли считать, что цвет глаз — это нечто постоянное. Достался от родителей, задокументирован в мед. карте и точка. Но радужка может менять оттенок. Иногда от лекарств, иногда от болезней, а иногда просто потому, что вы выросли. Часть таких перемен абсолютно безобидна, а часть — повод срочно записаться к врачу.

Почему глаза имеют цвет и как формируется пигментация радужки

Цвет глаз определяет не какой-то таинственный пигмент «синего» или «зелёного» цвета. Оттенок зависит от количества меланина — того же пигмента, который отвечает за цвет кожи и волос. Чем больше меланина в радужке, тем темнее глаза.

У кареглазых людей пигмента много, поэтому радужка поглощает почти весь свет. У голубоглазых меланина мало, и синий цвет получается не из-за синего пигмента, а из-за того, как свет рассеивается внутри радужки (примерно по той же причине небо кажется голубым).

Поэтому у многих младенцев глаза при рождении светлые, а потом темнеют: меланин вырабатывается не сразу, и цвет глаз у новорождённых меняется постепенно. Так что первая и самая естественная смена цвета глаз происходит ещё в детстве, и это норма.

Какие лекарства могут изменить цвет глаз

Некоторые препараты способны буквально перекрасить вам глаза. Чаще всего речь идёт о каплях для лечения глаукомы — заболевания, связанного с повышенным давлением внутри глаза.

Отдельная группа таких капель содержит вещества, которые стимулируют выработку меланина в радужке. В результате светлые глаза могут постепенно стать темнее — карими или зеленовато-карими. Эффект обычно необратимый: даже если перестать капать, прежний оттенок не вернётся.

Некоторые глазные капли от глаукомы часто используют для стимуляции роста ресниц, что, естественно, тоже может навсегда изменить цвет глаз. Хотя этот побочный эффект встречается редко, он все же был зафиксирован несколько раз.

Ещё известны случаи изменения цвета глаз при лечении фавипиравиром — это противовирусный препарат широкого спектра действия, который обычно используется для лечения гриппа. Например, был случай, когда у ребёнка глаза посинели от противовирусного. Но этот препарат влияет не только на глаза и, к счастью, эффект быстро проходит.

Когда смена цвета глаз — тревожный сигнал

Если у взрослого человека внезапно меняется цвет одного глаза, это почти всегда повод показаться специалисту. Иногда глаза разного цвета бывают врождённой особенностью, но резкая перемена — это уже другая история.

За таким симптомом могут стоять разные причины:

воспаление внутри глаза, которое меняет вид радужки

отложение пигмента или, наоборот, его потеря

травмы и последствия операций

в редких случаях — опухоли, в том числе меланома глаза

Главный принцип простой: медленное изменение с возрастом обычно безопасно, а вот резкое и одностороннее — нет. Самостоятельно отличить безобидное от опасного на глаз почти невозможно, поэтому лучше не гадать, а провериться.

Можно ли изменить цвет глаз специально

Да, и способов несколько — от безопасных до откровенно рискованных. Самый простой и обратимый вариант — цветные контактные линзы: надел, снял, и глаза снова свои (правда, даже обычные линзы могут повредить роговицу, если носить их неправильно).

Есть и хирургические методы: например, установка специального импланта поверх радужки или процедуры, осветляющие пигмент лазером. Но врачи относятся к ним настороженно: такие вмешательства способны нарушить отток жидкости внутри глаза и привести к воспалению или даже к потере зрения. Ради смены оттенка рисковать зрением — сомнительная идея.

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К слову, глаза довольна «настраиваемая» система. Например, форму роговицы можно временно менять во сне — именно так работают ночные линзы для глаз. Но это уже не для смены цвета, а для того, чтобы в течение дня нормально видеть без операции.

Что стоит знать об изменении цвета глаз

Цвет глаз — не такая уж фиксированная вещь. Он меняется в детстве, может слегка меняться с возрастом, под влиянием лекарств и иногда указывать на проблемы со здоровьем.

Если хотите новый оттенок ради красоты, то самым разумным выбором остаются линзы. А если глаза начали менять цвет сами по себе (особенно один и быстро), не списывайте это на «показалось»: лучше один раз сходить к офтальмологу и убедиться, что всё в порядке.