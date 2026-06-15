Кусок древней Луны найден в Африке: как он туда попал?

Кусок Луны, упавший на Землю в виде метеорита, сохранил память о столкновении, которое произошло около 3,5 миллиарда лет назад и буквально расплавило часть лунной поверхности. Самое интересное даже не сам удар, а то, что почти в то же геологическое время мощные столкновения случились ещё на двух телах Солнечной системы — на Земле и на гигантском астероиде Веста. Учёные считают такое совпадение редкой удачей. А вот почему, сейчас разберемся. Тем более, что совсем недавно Китай отправил человека на Луну.

Как лунный камень оказался в африканской пустыне

Это звучит почти как фантастика, но кусочки других небесных тел регулярно прилетают к нам сами. Именно поэтому многих так интересует, кому принадлежит Луна. Ведь когда крупный астероид врезается в Луну, часть выброшенного материала разгоняется так сильно, что преодолевает лунное притяжение и улетает в космос. Спустя тысячи или миллионы лет некоторые из этих обломков пересекаются с орбитой Земли и падают на поверхность как метеориты.

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Именно такой лунный метеорит и нашли в Африке. Пустынные регионы — настоящий рай для охотников за метеоритами: на светлом песке тёмные камни хорошо заметны, а сухой климат не даёт им быстро разрушаться. Анализ состава показал, что этот образец действительно прибыл с Луны, и в нём сохранилась информация о древнем катаклизме. Возможно, поэтому спутник Земли выглядит по-разному из Москвы и из Австралии?

Как древний удар расплавил поверхность Луны

Когда крупный объект на космической скорости врезается в твёрдую поверхность, происходит мгновенное превращение энергии движения в тепло. При сильном ударе порода буквально плавится, превращаясь в раскалённую массу, которая затем застывает заново.

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Это застывание работает как природные часы. В расплавленном минерале радиоактивные элементы начинают распадаться с известной скоростью, и по их соотношению можно вычислить, сколько времени прошло с момента, когда камень в последний раз был жидким. Так учёные и установили возраст события — около 3,5 миллиарда лет.

Три удара по Луне, Земле и Марсу почти одновременно

Самое неожиданное в этой истории — не возраст метеорита, а компания, в которой он оказался. Удар на Луне произошёл примерно в то же время, что и крупные столкновения на двух других телах: на нашей Земле и на Весте — втором по величине астероиде Солнечной системы.

Найти три таких следа на трёх разных мирах — большая редкость. Эрозия, вулканизм, движение плит и другие геологические процессы со временем стирают почти все шрамы прошлого. На Земле, например, древние кратеры особенно быстро затягиваются. Поэтому совпадение, когда сразу три записи об ударах «выстраиваются в линию» по времени, исследователи называют исключительным случаем.

Это не очень распространённое явление, поэтому мы так взволнованы. Довольно редко все три записи совпадают подобным образом, — отметил один из участников исследования по фамилии Кроу.

Что лунный метеорит говорит о ранней Солнечной системе

Три почти одновременных удара — это намёк на то, что 3,5 миллиарда лет назад окрестности молодой Солнечной системы были куда более беспокойным местом, чем сегодня. В ту эпоху вокруг летало гораздо больше астероидов, и столкновения происходили заметно чаще.

Постепенно число «бродячих» обломков уменьшалось: часть из них падала на планеты и спутники, часть выбрасывалась за пределы системы. Команда рассчитывает, что более детальное сравнение этих трёх ударов поможет понять, как именно менялась Солнечная система в тот период — и насколько быстро она успокаивалась.

Интересно, как наука вообще умеет вытаскивать такие сюжеты из камней: иногда один невзрачный образец полностью переворачивает картину прошлого — как археологическое найденное доказательство, которое всё меняет.

Почему этот метеорит важен для исследований Луны

Лунные метеориты ценны тем, что приходят к нам бесплатно и могут происходить из самых разных уголков Луны — в том числе из тех, куда не садились ни люди, ни автоматические станции. Образцы, привезённые миссиями «Аполлон», взяты лишь с нескольких точек поверхности, а метеориты дают более широкую выборку.

Каждый такой камень — это записанная в минералах хроника ударов, которые формировали поверхность Луны миллиарды лет назад. Чем больше подобных образцов удаётся датировать, тем точнее становится «расписание» бомбардировок, через которые прошли молодые планеты, включая нашу.

Для нас это не абстрактная астрономия: те же столкновения когда-то меняли облик ранней Земли. Понимая, как часто и с какой силой прилетали астероиды миллиарды лет назад, учёные лучше реконструируют условия, в которых формировалась наша планета и зарождалась жизнь. А единственный камень из африканской пустыни оказался ещё одной страницей этой древней истории, и впереди — сравнение его с земными и вестинскими ударами, которое может рассказать гораздо больше.