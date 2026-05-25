Китай отправил астронавта в космос на год: зачем, и при чем здесь Луна?

Китай отправил к своей орбитальной станции «Тяньгун» новый экипаж из трех человек. Впервые в истории китайской космической программы один из астронавтов останется на орбите на целый год. Годовой полет нужен, чтобы понять, выдержит ли человеческое тело долгий путь к Луне и обратно.

Запуск корабля Шэньчжоу-23 к станции Тяньгун

Ракета-носитель Чанчжэн-2F стартовала вечером 24 мая с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Примерно через 10 минут корабль «Шэньчжоу-23» отделился от ракеты и вышел на орбиту, а спустя 3,5 часа успешно пристыковался к станции «Тяньгун». По данным сайта Science Alert, китайское космическое агентство (CMSA) подтвердило, что астронавты чувствуют себя хорошо.

В составе экипажа числятся три человека. 43-летняя Ли Цзяин стала первым астронавтом из Гонконга, причем до прихода в космическую программу она работала в полиции. Два других члена экипажа это 39-летний космический инженер Чжу Янчжу и 39-летний бывший военный летчик Чжан Чжиюань, для которого это первый полет в космос.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

На церемонии перед стартом собрались зрители с флагами, играл оркестр, а астронавты отдавали честь со сцены. Экипажу предстоит провести на станции множество научных экспериментов в области медицины, биологии, физики жидкостей и материаловедения.

Для чего человек проведет год на орбите Земли

До сих пор экипажи «Тяньгун» сменялись примерно каждые шесть месяцев. Теперь один из троих астронавтов останется на станции вдвое дольше, на целый год. Кто именно это будет, объявят позже, когда миссия войдет в рабочий ритм.

Все это нужно потому, что полет к Луне и обратно — это не быстрая прогулка. А если речь идет о строительстве лунной базы, астронавты будут проводить вдали от Земли недели и месяцы. Годовой эксперимент на орбите позволит понять, как длительное пребывание в невесомости влияет на организм, и разработать способы защиты здоровья экипажа.

Как отметил астрофизик Ричард де Грейс, год на орбите — это совершенно другой режим работы и для техники, и для людей по сравнению с прежними шестимесячными миссиями. Китай таким образом методично наращивает опыт постоянного присутствия на своей станции.

Читайте также: Что Луна сделает с вашим телом, и вы этого не заметите

Что год в невесомости сделает с телом человека

Космос это среда, для которой человеческое тело совершенно не приспособлено. Когда гравитации почти нет, организм начинает меняться, и далеко не в лучшую сторону.

Вот основные проблемы, с которыми сталкиваются астронавты при долгих полётах:

Потеря костной массы — без нагрузки кости теряют кальций и становятся хрупкими, примерно как при остеопорозе, только быстрее;

— без нагрузки кости теряют кальций и становятся хрупкими, примерно как при остеопорозе, только быстрее; Мышечная атрофия — мышцы, которым не приходится бороться с силой тяжести, постепенно слабеют и уменьшаются в объеме;

— мышцы, которым не приходится бороться с силой тяжести, постепенно слабеют и уменьшаются в объеме; Радиационное облучение — за пределами земной атмосферы космическая радиация воздействует на организм значительно сильнее;

— за пределами земной атмосферы космическая радиация воздействует на организм значительно сильнее; Нарушения сна — сбиваются суточные ритмы, потому что станция облетает Землю каждые 90 минут и «день» с «ночью» чередуются непривычно быстро;

— сбиваются суточные ритмы, потому что станция облетает Землю каждые 90 минут и «день» с «ночью» чередуются непривычно быстро; Психологическая усталость — замкнутое пространство, отсутствие привычной обстановки и невозможность выйти на воздух давят на психику

Все это критически важно учитывать при планировании лунных миссий. Если человек с трудом переносит год на орбите, значит, нужно менять подходы к тренировкам, питанию, медикаментам и конструкции самих кораблей. Кроме того, как подчеркнул Ричард де Грейс, на станции необходимо обеспечить надежную переработку воды и воздуха, а также возможность справиться с медицинскими экстренными ситуациями далеко от Земли.

Читайте также: Может ли какая-нибудь страна захватить Луну?

Лунная программа Китая

У Китая есть серьезная причина развивать лунную программу отдельно от остальных. С 2011 года США законодательно запретили NASA сотрудничать с Пекином. Китай оказался отрезан от Международной космической станции, и в ответ построил собственную. «Тяньгун» находится на низкой околоземной орбите с 2021 года и уже принимает регулярные экипажи.

Теперь та же логика работает и с Луной. Пока США развивают программу Артемида с партнерами, Китай все делает самостоятельно. К 2035 году Пекин рассчитывает создать первую фазу Международной лунной исследовательской станции (ILRS). Несмотря на слово «международная» в названии, проект развивается под китайским руководством.

При этом Китай не собирается оставаться в полной изоляции. До конца этого года на «Тяньгун» планируют принять первого иностранного астронавта из Пакистана. Это может стать началом расширения круга партнеров.

Стоит отметить, что космические амбиции Китая подкреплены реальными достижениями. В 2019 году китайский аппарат «Чанъэ-4» первым в мире сел на обратной стороне Луны. В 2021-м маленький ровер успешно высадился на Марсе. За последние 30 лет страна вложила миллиарды долларов в космическую отрасль, чтобы сократить отставание от США, России и Европы.

Когда Китай высадит людей на Луну

Официальная цель — до 2030 года. И, глядя на темпы, эта дата выглядит вполне реалистично. Вот что уже сделано и что впереди:

Станция «Тяньгун» работает в штатном режиме и принимает регулярные экипажи;

Миссия «Шэньчжоу-23» начинает годовой эксперимент с длительным пребыванием на орбите;

В 2026 году запланирован тестовый полет нового лунного корабля «Мэнчжоу»;

К 2035 году Китай намерен построить первую фазу обитаемой лунной базы.

Каждый из этих этапов логически вытекает из предыдущего. Сначала нужно научиться жить на орбите долго. Потом необходимо испытать корабль, способный долететь до Луны. Затем будет высадка. И наконец, постоянное присутствие.

Подпишитесь на нас в Telegram. Там много эксклюзивных постов, которых нет на сайте!

Миссия «Шэньчжоу-23» — это проверка главного ограничения любого космического путешествия, способности человеческого организма выдерживать долгое время вне Земли. От того, как пройдет этот годовой эксперимент, во многом зависит, насколько уверенно Китай подойдет к своей лунной высадке через несколько лет.