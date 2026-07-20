Кто сделал оружие, которому больше 400 тысяч лет

В музеях хранятся орудия, которые старше нашего вида. Самое древнее из известных это деревянное копье, которому около 300 тысяч лет. Его нашли в Германии, и оно доказывает, что предки Homo sapiens не просто собирали коренья, а охотились организованно и с использованием технологий. Как выглядело это оружие и почему его сохранность считается уникальным явлением?

Древнее копье из Клактона

Официальным рекордсменом среди дошедших до нас деревянных орудий считается так называемое копье из Клактона. Этот фрагмент, вырезанный из древесины тиса, был обнаружен еще в 1911 году в городе Клактон-он-Си на востоке Англии. Сегодня он выставлен в Музее естествознания в Лондоне.

Возраст находки превышает 400 тысяч лет. Это значит, что копье старше нашего собственного вида, потому что самые ранние известные окаменелости Homo sapiens датируются примерно 300 тысячами лет. Ученые полагают, что оружие изготовили либо неандертальцы, либо Homo heidelbergensis (гейдельбергский человек) — более древний гоминид, обитавший на территориях Евразии и Африки.

Форма, размер и плотность древесины указывают на то, что это было тяжелое оружие ближнего боя для нанесения колющих ударов. Использование такого копья подразумевает, что гоминиды не охотились в одиночку, а применяли кооперативные стратегии охоты, загоняя крупную добычу сообща.

Метательные копья из Шенингена

Еще одна важнейшая археологическая площадка находится в Шенингене (Германия). Начиная с 1992 года исследователи извлекли оттуда от 20 до 25 деревянных орудий, в основном вырезанных из ели и сосны. По оценкам специалистов, их возраст составляет от 200 до 300 тысяч лет.

Эти находки считаются самыми древними в мире полностью сохранившимися деревянными орудиями. Уровень их обработки поражает воображение. Древние мастера не просто заостряли палки, они специально закаляли и чернили древесину огнем, чтобы придать ей максимальную прочность.

Создание такого арсенала требовало глубоких знаний в инженерии. При изготовлении оружия древним людям приходилось выполнять сразу несколько сложных задач:

выбирать правильную породу дерева, устойчивую к сильным ударам;

смещать центр тяжести копья так, чтобы оно летело точно в цель;

обрабатывать поверхность для защиты от влаги и гниения.

Копья длиной более двух метров использовались как для ударов, так и для бросков. Рядом с ними археологи нашли более короткие деревянные дубинки длиной около 65 сантиметров, и это типичное метательное оружие. Интересно, что весь этот арсенал был найден рядом с разделанными тушами лошадей. Это прямое доказательство того, что ранние люди вели целенаправленную и весьма успешную охоту на крупных и быстрых животных.

Каменные наконечники из Африки

Если деревянное оружие в основном ассоциируется с прохладной Европой, то Африка богата каменными артефактами. Обычно считается, что сложные копья с каменными наконечниками начали массово появляться от 200 до 300 тысяч лет назад.

Однако на археологической стоянке Кату Пан (Kathu Pan) в Южной Африке были найдены каменные наконечники возрастом около 500 тысяч лет. Износ на их краях и характерная форма основания указывают на то, что это были части тяжелых копий, которые, вероятно, использовались для охоты из засады.

Если это так, то создателями этой продвинутой технологии тоже были представители гейдельбергского человека. Но в научном сообществе находка вызывает жаркие споры. Проблема в том, что деревянные древки от этих наконечников давно истлели. Без них доказательства остаются косвенными, и скептики утверждают, что это могли быть просто ручные каменные ножи, а не полноценное составное охотничье оружие.

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Почему самое первое оружие навсегда останется загадкой

Представленные выше находки это лишь крошечная часть того арсенала, которым на самом деле владели наши предки. Главная проблема археологии заключается в безжалостности времени к материалам, из которых они были сделаны.

Древние люди точно изготавливали вещи из органических материалов вроде дерева и волокон, а также использовали природные клеи и сухожилия. Но в отличие от камня, органика быстро распадается. Деревянные артефакты сохраняются тысячелетиями только в исключительных условиях, например, в торфяных болотах или плотной глине без доступа кислорода.

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Поэтому копье из Клактона пока остается самым надежным и бесспорным ответом на вопрос о древнейшем оружии на планете. Эти немногочисленные уцелевшие предметы доказывают, что оружие в руках ранних гоминидов было не исключительно инструментом для выживания. Это важное свидетельство того, как наши далекие родственники учились объединять материалы, применять абстрактное мышление и делиться знаниями друг с другом.