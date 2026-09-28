Когда выпадет первый снег в вашем городе — прогноз на осень 2026 года

Первый снег в России уже выпал и успел поблестеть на солнце, но увидели его немногие. В большинстве регионов его только ждут. Когда он придет в ваш город, зависит от множества факторов, и одной даты для всей страны не существует. Почему так и чего ждать от первого снега?

На северо-востоке России снег уже лежит

Если понимать вопрос буквально, первый снег в России уже выпал. Как сообщает телеканал ТНВ, к концу сентября снежный покров появился на арктическом побережье Якутии и Чукотки и в Магаданской области. На севере Камчатки местами лежит до двух сантиметров снега.

Сильнее всего досталось Магаданской области: после прохождения циклонов в отдельных районах намело сугробы высотой до полуметра. Выходит, что на северо-востоке зима фактически уже наступила, хотя в Москве и Казани днём всё ещё бывает около +20 градусов.

В Москве снег ждут не раньше второй половины октября

Прогнозы для столицы немного расходятся. Ещё 21 сентября руководитель центра «Метео» Александр Шувалов говорил «АиФ», что снега не стоит ждать раньше середины октября. Он также напомнил, что осадки на несколько недель вперёд предсказывать гораздо сложнее, чем температуру.

Самый свежий прогноз от 28 сентября дала Татьяна Позднякова из «Метеоновостей». В разговоре с Общественной службой новостей она предположила, что октябрь окажется теплее нормы и снег может задержаться до начала ноября, хотя обычно его ждут ближе к концу октября.

Петербург увидит мокрый снег на стыке октября и ноября

По прогнозу, который публиковала «Фонтанка», осень в Петербурге будет теплее климатической нормы, но с большим количеством осадков, особенно по сравнению с прошлым годом. Первые заморозки вероятнее всего придут во второй половине октября, а мокрый снег выпадет в конце октября или уже в ноябре. Финский залив смягчает погоду в городе, поэтому снег здесь часто переходит в дождь или тает сразу.

Реалистичный ориентир для Петербурга — последняя декада октября или первая половина ноября. Скорее всего, пройдут крупные мокрые хлопья, ненадолго побелеют газоны и крыши машин, а затем всё растает.

В Казани шансы на снег в октябре — примерно 50 на 50

Татарстан находится примерно посередине между Москвой и Уралом. Александр Шувалов 17 сентября сказал порталу protatarstan.ru, что вероятность первого снега в республике уже в октябре — примерно 50 на 50, но конкретную неделю назвать пока нельзя.

Пока погода в Казани совсем не предзимняя: по прогнозу республиканских синоптиков, 28 сентября в городе до +19…+21 градусов без осадков. В ближайшие дни снега тоже не будет, хотя местами по Татарстану к 30 сентября возможны слабые заморозки до −1 °C. Разумный ориентир для Казани — от второй половины октября до начала ноября, а привычный по климату срок приходится на конец октября.

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Свердловская область может встретить снежинки 2–5 октября

Здесь прогноз резко изменился всего за несколько дней. Ещё 23 сентября главный синоптик Урала Галина Шепоренко говорила изданию «УралПолит», что снега не стоит ждать раньше середины октября. Но уже к 28 сентября Уральский гидрометцентр увидел в расчётах сильное вторжение арктического воздуха: со 2 по 5 октября в области возможны первые снежинки, а среднесуточная температура опустится до +2…+6 °C.

В самом Екатеринбурге 2 октября днём ожидается около +9 градусов, а ночи будут лишь на несколько градусов теплее нуля. Для настоящего снегопада этого мало, но при прохождении холодного фронта, то есть границы между тёплым и холодным воздухом, мокрый снег вполне возможен. Для области ориентир — 2–5 октября, для Екатеринбурга надёжнее говорить о первой половине октября.

Пермский край ждёт мокрый снег уже 2–4 октября

Профессор Пермского университета Андрей Шихов рассказал порталу 59.ру, что резкое похолодание придёт 2 октября. Днём местами будет всего +1…+6 градусов, а ночью температура может опуститься до −3 градусов. Если над Южным Уралом сформируется циклон, он принесёт много осадков, в том числе мокрый снег.

На выходных 3 и 4 октября мокрый снег всё ещё возможен, особенно на юге и востоке края. В самой Перми всё зависит от того, где именно пройдёт циклон, поэтому прогноз для города менее определённый. В любом случае этот снег почти наверняка будет временным и быстро растает.

Новосибирск может получить дождь со снегом 4 октября

В середине сентября долгосрочные прогнозы обещали Новосибирску первый снег примерно 13 октября. Но свежий расчёт Западно-Сибирского гидрометцентра, о котором пишет портал infopro54.ru, сдвинул эту дату почти на полторы недели раньше: дождь со снегом возможен уже в воскресенье, 4 октября, а ночью похолодает до −3 градусов.

Это хорошо показывает, почему не стоит всерьёз верить «точной дате первого снега», названной за месяц. Когда до события остаётся 5–7 дней, прогноз становится гораздо полезнее. Если расчёт подтвердится, Новосибирск окажется одним из первых крупных городов России, где снег выпадет в октябре.

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На севере Омской области возможен временный снежный покров

После очень тёплого конца сентября в Омской области начнёт быстро холодать. Как сообщает портал Om1, по расчётам от 28 сентября снег может выпасть на севере области 4 октября, местами даже с временным покровом в несколько сантиметров. Для самого Омска этот расчёт снега пока не показывает.

Для города прогнозы расходятся сильнее: разные долгосрочные модели называли сроки от начала до второй половины октября. Поэтому на севере области первый снег можно ждать около 4–5 октября, а в Омске — скорее в первой половине или середине октября.

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Почему первый снег ещё не начало зимы

Первые хлопья падают на землю, которая ещё не остыла после лета, а днём температура обычно поднимается выше нуля. Поэтому такой снег исчезает за несколько часов. Устойчивый снежный покров, который лежит и не тает, появляется через несколько недель, а иногда и через месяц.

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В Москве синоптики прямо предупреждают: первый снег быстро растает, а постоянный покров сформируется заметно позже. В Татарстане устойчивый снег в среднем ложится только ближе к концу ноября. Так что все даты в этой статье относятся к первым снежинкам и мокрому снегу, а не к зиме. Точнее станет примерно за неделю до события: для Урала и Сибири это уже ближайшие дни, для Москвы и Петербурга — середина октября.