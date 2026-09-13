Как выглядел первый пылесос в России и когда он появился

Наверное, все вы слышали истории о том, что на заре своего развития пылесосы были не бытовыми приборами, а услугой: к дому подъезжала карета с лошадьми, где был установлен огромный вакуумный аппарат, рабочие закидывали шланги в окна и пылесосили. Однако всего за несколько лет эта громадина ужалась до аппарата весом под 30 килограммов, который стали собирать в Петербурге. Первым продуктом отечественного производства, который именовался пылесосом, назывался Благо. Сегодня поговорим о том, как он выглядел, как был устроен и как канул в Лету. А, если вы выбираете себе домой робот-пылесос, почитайте нашу подборку-сравнение, где мы разобрали 8 моделей по характеристикам и ценам.

Пылесос Бута начинался с носового платка и бензинового мотора

В 1901 году английский инженер Хьюберт Сесил Бут смотрел демонстрацию машины, которая сдувала пыль с ковра в мешок. Ему не понравилось: часть пыли просто разлеталась по комнате. Бут решил, что правильнее не дуть на грязь, а втягивать её. Проверил он идею самым дешёвым способом: приложил носовой платок к ручке кресла и втянул воздух ртом. На платке остался слой пыли, а у инженера появилась уверенность, что схема работает.

Важная оговорка: Бут не был единственным изобретателем пылесоса и не придумал саму идею уборки машиной. Машина, которую он смотрел, уже существовала, просто работала наоборот. Заслуга Бута в том, что он поставил на всасывание и довёл идею до работающего аппарата и коммерческой услуги. В результате дошло до того, что производители пылесосов стали выпускать даже гиперкары.

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Его первый пылесос работал от бензинового двигателя внутреннего сгорания и представлял собой громоздкую машину на колёсах. Принцип тот же, что у любого современного пылесоса: мотор крутит вентилятор, тот создаёт разрежение, воздух с пылью устремляется в шланг, а фильтр задерживает грязь и пропускает воздух. Разница только в размере мотора и в том, где всё это стоит. Вскоре Бут построил такую же машину с электрическим двигателем, но и она оставалась уличной.

Уборка приезжала к дому как отдельная служба

В том же 1901 году Бут разъезжал по Лондону, показывая своё изобретение и предлагая новую услугу — уборку. Слово «разъезжал» здесь буквальное: для перемещения машины требовалась конная повозка. Она останавливалась у дома, а шланги закидывали в окна и уже внутри проходились ими по коврам и мебели.

То есть первый пылесос никто не покупал домой. Его вызывали, как сегодня вызывают клининговую компанию с промышленным оборудованием. Владелец особняка получал не вещь, а результат, а машина, мотор, шланги и люди уезжали дальше по адресам. Это принципиально другой продукт, чем домашний прибор, и путать их не стоит: первые годы пылесос существовал только в виде такой службы.

Почему машину Бута нельзя было занести в квартиру

Причин было несколько, и они складывались вместе. Бензиновый мотор нужной мощности сам по себе тяжёл и велик, к нему нужен топливный бак, а работать он должен на открытом воздухе: держать двигатель внутреннего сгорания в гостиной не станет никто. Электрическая версия избавила от выхлопа, но не от габаритов: конструкция по-прежнему ездила на колёсах и не проходила в дверь.

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Была и экономическая причина. Такой аппарат стоил дорого и окупался только при постоянной работе, поэтому логичнее было возить его от клиента к клиенту, чем продавать в каждый дом. Пылесос как личная вещь появился, когда моторы стали компактными, а сеть электричества в домах — обычной. По данным музея, это произошло в следующем десятилетии, и уже не в Англии, а в Америке, где появились более компактные модели. Кто именно и какие модели их выпускал, источник не уточняет.

«Благо»: 28 килограммов и американские детали

В Россию пылесос пришёл именно в этой, уменьшенной форме. В 1910–1912 годах американский инженер Джон Карл Ленке основал в Санкт-Петербурге Товарищество завода пневматических машин. Пылесосы для этого завода были не главным продуктом, а логичным ответвлением: он выпускал пневматические молоты, перфораторы и воздушные компрессоры, то есть с самого начала имел дело с машинами, которые гоняют воздух под давлением. Пылесос делает то же самое, только в обратную сторону.

«Благо» стал первой моделью пылесоса, выпущенной в России. Весил он 28 килограммов. Да, это много. Но по сравнению с машиной на повозке это уже вещь, которая стоит внутри здания, а не на мостовой.

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При этом «Благо» был скорее сборкой, чем разработкой: аппарат собирали из импортных американских деталей. Интересно, впрочем, что о других моделях или собственных российских конструкциях пылесосов того времени ничего не известно. Так что говорить о «русском пылесосе» можно только в смысле места сборки, и это честная граница знания, а не скромность. А, если вам интересны и другие товары современности, найти их можно в нашем канале Сундук Али-Бабы.

Пылесосы покупали театры и доходные дома, а не квартиры

Даже 28-килограммовый аппарат оставался техникой для больших пространств. В начале XX века пылесосы брали для уборки в быстро множившихся доходных домах (многоквартирных зданиях, где квартиры сдавали внаём), особняках, театрах и учреждениях. Для небольшого жилья тратиться на такой агрегат было бессмысленно: слишком дорого и слишком тяжело ради пары комнат. В этом пылесос повторял судьбу другой техники рубежа веков, где первые электромобили тоже долго оставались покупкой для немногих.

Чистили пылесосом в первую очередь то, что вручную отчистить сложно или почти невозможно:

ковры, которые иначе приходилось выносить и выбивать;

обивку кресел и диванов, из которой пыль выбивается плохо;

гардины, снимать и стирать которые долго и дорого;

шпалеры, то есть тканые настенные ковры и обивку стен.

Это объясняет, почему первыми клиентами были именно театры и большие дома: там таких поверхностей больше всего, а простоя ради генеральной уборки они позволить себе не могли.

Что осталось за рамками музейного описания, тоже стоит назвать. Неизвестно, сколько экземпляров «Благо» выпустили, сколько он стоил и откуда взялось название. Неизвестно и то, как долго завод Ленке продолжал делать пылесосы. Так что «Благо» сегодня — это скорее свидетельство, что бытовая техника пришла в Россию почти одновременно с её появлением в Америке, чем история массового продукта.